未必都是錢的錯！變邪惡帝國是道奇花太多還是其他隊花太少？

今年季外洛杉磯道奇隊大肆補強，彷彿無上限的巨額花費掀起千層浪，外界出現各種聲音，包括道奇大玩金錢遊戲，促使各隊差距越來越大，另有一種聲音是每隊其實都賺錢，為何季外只見紐約洋基、大都會與道奇砸錢招兵買馬，其他隊伍卻沒太大動作？

我在富比士網站看到一份資料，列出大聯盟30隊2023年進帳多寡，以及2024年球隊薪資。舉個例子，大都會隊2023年一共進帳3億9300萬美元，2024年薪資總額3億4200萬美元，薪資佔利潤比重為87％。與這一隊成反比的是坦帕灣光芒隊，2023年一共賺3億0100萬美元，薪資總額僅1億美元，那多的2億0100萬美元（66.8％獲利）去了哪裡？老闆的口袋嗎？類似狀況還有運動家隊、匹茲堡海盜隊、華盛頓國民隊等，獲利都到何處？為何沒去自由市場簽外援坐視球隊在輸？

上季效力道奇、現無約在身的29歲投手弗列爾提（Jack Flaherty），在社群網站為前東家大手筆補強辯護。以他觀點，道奇作法並無不妥，憤怒的球迷應去檢視自己支持的隊伍，為何什麼都不做。 道奇隊背景雄厚為事實，但高層並非一股腦自掏腰包，為補強可說是用心良苦，包括說服自由球員延期支付，將地方電視台25年83.5億美元轉播合約挪移為建軍基金，甚至不惜代價承擔奢侈稅以延攬好手。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）針對外界批評予以回應：「我認為『邪惡帝國』這個稱號，只是人們用來反對某人的方式，其他球迷的沮喪在於，他們希望自己支持的球隊有像道奇隊那樣的積極性，勇於投資而不是袖手旁觀。」

以我觀點，無論是洋基、大都會或道奇隊都做同樣一件事，棒球應該要這麼玩！現階段求勝心不足是其他球隊普遍現象老闆，任由彼此差距越來越大，那些吝於出手的老闆一邊指責道奇把老手都帶走，卻又不肯加碼搶人，承受球迷人口的流失。根據STATS Perform數據，道奇隊去年拿下大谷翔平，觀眾人數創下2008年以來大聯盟中新高。相對地，道奇是收入分享計畫最大貢獻者，創紀錄的1.03億美元奢侈稅中，有一半分配給其他球隊。

當各界指責道奇隊是邪惡帝國時，各隊卻甘於屈居下風並分享紅利，不單是海盜和邁阿密馬林魚隊拒絕全力以赴，西雅圖水手隊、明尼蘇達雙城隊、波士頓紅襪隊和芝加哥小熊隊等也是如此。當然，道奇隊補強大獲全勝並非奪冠保證，2022年和2023年兩度被投資規模較低的分區對手所淘汰，況且聖地牙哥教士隊僅差一場，就能扳倒2024年的道奇隊。

藍鳥不是不願意花錢，但從大谷、山本、索托與佐佐木朗希全搶輸人，最後只能簽下桑坦德。 截圖自藍鳥官方X

反制球隊無上限灑錢，一些球隊老闆和球迷主張設薪資上限和下限，認為這是維持公平競爭的萬靈丹。在一份廣為流傳的《MLB Trade Rumors》調查中，3萬6000名受訪者有三分之二的人表示，大聯盟需設立薪資上限。不過，我猜第一個反對不是道奇隊，而是球員工會，再來是仔細看每簽約細節，你不得不承認未必是金錢作祟，怎麼說？你記得苦情的多倫多藍鳥隊去年追逐大谷翔平、山本由伸失利，今年則向索托（Juan Soto）大現殷勤、苦等佐佐木朗希，最終只能補進桑坦德（Anthony Santander），他們價碼並不低，但追究背後原因不是錢的問題。

我相信仍有做法改善，包括讓肯花錢隊伍除了從自由市場撈大魚，也可轉向採購或交易選秀權，納入嚴格支出要求、減少延期付款優勢。此外，鼓勵球隊轉手有雄心壯志的新東家，提升競爭能量也是個選項。回顧十幾年前，執掌道奇隊的老闆麥考特（Frank McCourt），也是把球隊搞得烏煙瘴氣，甚至與太太的離婚訴訟捲進球隊擁有權糾紛之中，直到古根漢集團（Guggenheim Baseball Management）2012年5月1日以20億美元收購整頓，方撥雲見日連12年進季後賽，並在過去五年贏得兩次世界大賽冠軍。

《The Athletic》的記者格利曼（Aaron Gleeman）在社群媒體引用Fangraphs數據，指道奇隊薪資總額3.7億美元，整個美聯中區五支球隊薪資總額為5.44億美元。但是，堪薩斯城皇家隊還是順利打入季後賽、克里夫蘭守護者隊進了美聯冠軍賽，底特律老虎隊驚險闖進外卡，若不願大手筆灑錢，那如何將錢有效支配是得思考的部分。棒球的美妙之處，在於沒有奪冠保證，你贏得休賽補強不意味著鐵定奪冠，道奇隊兵強馬壯開季也有可能像上季一樣，有12名先發投手進傷兵名單，如何做調整、交易是門學問。

若真要設立薪資上限，第一個反對就會是球員工會，其次是道奇隊之所以吸引人，並非單純財力雄厚，還有完整的教練團隊以及大城市生活機能，這些都讓該隊佔盡先機。 美聯社

30支隊伍分布全美各城市，不容否認地球隊位於紐約、洛杉磯的確有優勢，更多商機、廣大消費人口，西岸陽光燦爛的氣候，以及便利生活機能，這些都不是中西部城市能追上。只是，棒球拼的是9局比賽，並非比老闆口袋深度、球員個人數據，財務不平等並不代表沒勝算，與其花費精神去指責某隊邪惡補強，不如關注自己如何深耕農場、培養球探團隊、強化佈局以提升競爭力，季外補強很多種方法，自由市場只是其中之一，每一隊仍有機會走不同路線改變。