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日職／26張票沒投給一朗 野球殿堂比MLB名人堂還嚴格？

聯合新聞網／ 科科任
一朗在美國國家棒球名人堂以1票之差錯失全票通過，但在日本野球殿堂，卻有26票沒投給他。 美聯社
一朗在美國國家棒球名人堂以1票之差錯失全票通過，但在日本野球殿堂，卻有26票沒投給他。 美聯社

鈴木一朗雖然入選美國國家棒球名人堂，不過在票選中差了「一票」，導致沒能拿下全票通過的殊榮。雖然並不影響一朗的偉大成就，但多少會讓許多人好奇「到底是誰沒投給他」、「為什麼沒投給他」，也有批判此一行為的言論，可見得這僅僅的一票之差，卻讓不少人非常在意。

但有趣的是，在日本的「野球殿堂」票選中，一朗雖然也成功過關，但是差的不只一票，而是多達26票。引起譁然同時，又再次讓人對這個近似於日本版名人堂的票選，產生一些問號。

首先在得票率方面，野球殿堂從以前到現在，「選手（競技者）表彰部門」就從來沒有任何一位全票通過的選手。鈴木一朗92.6％的得票率，在歷年來甚至僅排第六。而排在一朗的前面五名，分別有王貞治的93.2％、若松勉94.7％、稻尾和久的94.8％、三原脩的96.2％和史達魯欣（Victor Starffin）的97.3％

這些排在一朗、王貞治之前的選手，當然也都是非常厲害的人物。史達魯欣是日本第一位三百勝強投；三原脩是讀賣巨人首位簽下來的球員，也等於這個聯盟開天闢地第一人，往後當監督更是戰功彪炳；稻尾和久生涯有276勝，且和史達魯欣同樣並列單季42勝的最高紀錄；若松勉則是日職6000打席以上中打擊率第一名的球員。

歷來野球殿堂選手或競技者表彰尚未出現全票通過者，史上最高得票率者則是史達魯欣。 圖／科科任攝影
歷來野球殿堂選手或競技者表彰尚未出現全票通過者，史上最高得票率者則是史達魯欣。 圖／科科任攝影

然而，不管是他們，還是一朗、「世界全壘打王」王貞治，都沒能拿到全票肯定，最高得票率也低於98％。相對來講，大聯盟名人堂在1936年的首次票選，頂尖技巧派打者的柯布（Ty Cobb）就已經獲得98.2％的選票，這得票率放在野球殿堂，卻是幾十年來沒人能突破的高標。連曾和王貞治共組中心棒次，在日本棒壇人氣和影響力甚至更勝王貞治一籌的長嶋茂雄，得票率也只有90.1％（歷代第11名）。難怪有日本球迷認為投票太過嚴格，想要等到一位全票通過的選手出現，恐怕只能等到大谷翔平試試看了。

說到一朗入選野球殿堂，和他同樣在今年被選進去的，還有後援強投岩瀨仁紀。岩瀨在日職有1002場出賽，締造407次救援成功，兩者都是日職史上第一，可以說就是日職版的李維拉（Mariano Rivera），入選當之無愧。但相對於李維拉第一年就拿下全票通過的壯舉，岩瀨則是2024年其實就出現在榜單上，但只拿到拿到65.5％的票，沒能達成標準的75％，今年第二次叩關才成功。

在野球殿堂票選中，一張選票能圈選七位球員，應不至於有「因為想支持誰誰誰，所以沒投給一朗／岩瀨」這樣的排擠效應，就算不認為這兩位選手是名單上最佳，但進入前七名應該不過分。問題在於歷年來，沒將七票用滿的投票者大有人在，好比2025年投票者總共有349位，每個人七票換算起來，總票數應為2443票，但最後卻只開出1805票，平均每個人只投給5.2個人，約有四分之一的名額沒有被使用。一朗沒有滿票，岩瀨第一年沒進，非常可能是部分投票者即使七票都還沒用盡，仍然不願意投給他們，這就讓人費解了。

岩瀨是日職生涯救援紀錄保持人，但第二次票選才進野球殿堂。 維基百科 CC2.0
岩瀨是日職生涯救援紀錄保持人，但第二次票選才進野球殿堂。 維基百科 CC2.0

不過，一朗和岩瀨怎麼說都還是有進榜，跟很多名將相比狀況已經算好太多。像是生涯敲出2050支安打、319轟的和田一浩，2021年首次獲得票選資格，但2022年就因為得票率才2.8％，未滿3％被踢出名單。另一位日職生涯2101安打、404轟的中村紀洋，也是在2020年進入票選，2021年被淘汰。他們想要敗部復活入選，就只能看看未來在專家表彰項目上還有沒有機會。

而今年在專家票選項目上，選入了前阪神名將掛布雅之。1988年退役的掛布，生涯累積1656支安打、349轟，曾經是一代「老虎先生」，也許安打並不算特別多，但至少知名度確實夠高。不過論數字來講，前近鐵、西武名將土井正博，生涯總共有2452安打、465轟，都是在掛布之上。但土井從1981年引退至今，都還沒有入選野球殿堂。

野球殿堂畢竟是人為票選，每位票選者或許都有不同考量，標準肯定會受到一些個人投票偏好影響。美國名人堂的票選，也不是沒有過類似爭議。只是，光從這次一朗投票情形來看，就有著只少1票跟少26票的差距，自然容易感覺野球殿堂的投票似乎更嚴格，或更讓人摸不透脾氣在哪。終歸還是讓人想問那句老話：沒投給一朗的那些評審，到底是為什麼呢？

MLB 名人堂 日職 棒球專欄 水手 鈴木一朗

科科任

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