4天內被火箭雙殺丟掉聯盟龍頭 騎士為何跌落神壇？

上半季曾打出一波15連勝和12連勝，戰績連續12周排名聯盟第一騎士，被視奪冠最熱門，最近八戰3勝5敗，輸溜馬、雷霆、76人，另外被火箭雙殺。

騎士36勝9敗跌下神壇讓出第一，雷霆36勝8敗站上第一。

騎士上半季一直維持高檔表現，投籃命中率5成，三分命中率4成，進攻效率第一，場均得分第二，防守效率也都保持前10。賽季表現非常穩定，陣容深度又夠的騎士最近兩周還是遇上亂流。

一個專業又普遍解讀是，「騎士二負老鷹，二負火箭，主要是輸在前鋒對位，因為老鷹和火箭都是前鋒成群，有高度、運動能力和對位優勢，騎士除了禁區雙塔艾倫和莫布里，五名主要替補角色球員身高都在193-198公分之間，兩名明星級後衛米契爾(190公分)、葛蘭德(186公分)也偏矮，無限換防和針對性錯位正好被老鷹和火箭鋒線優勢壓制。」

湯普這類活動力強的前鋒，正好是騎士鋒線防守最難應付的類型。 美聯社

前鋒在NBA美國籃球另一種說法叫「側翼」，不容易理解和說明，打前鋒一般都是有身高、運動能力、對抗性，同時具備控球、突破、投籃和至少可以防守三個位置強大功能。

現代籃球強調創造「錯位」優勢，以小切大或以大吃小，小個子球員防守對位遇上能切會傳能背框又會投籃大個子，往往只能屈居劣勢，大個子長人因為換防被拉出禁區，甚至被迫守到三分線外前鋒球員，移動腳步和速度跟不上，經常陷入被打點單吃困境。

火箭連續兩戰擊敗騎士，森根在禁區的破壞力是關鍵。 美聯社

因此前鋒身材、力量和傳切投技能包愈全能，愈符合NBA大三分世代打法和球路。

我不會說「騎士輸在前鋒(側翼)偏矮和對位形勢」是錯誤理解和分析，這可能是騎士最近輸多贏少因素之一，但不會是前三個主要原因。

騎士前鋒尼恩有198公分，噸位對抗力量都足夠，後衛勒佛特198公分也是水準規格，196公分小前鋒奧科羅速度力量爆發力都是一流，即使是得分後衛傑諾米和史特魯斯也有196公分，規格天賦身材尺寸都不會輸老鷹、火箭、雷霆、76人溜馬太多。

火箭前鋒湯普森是騎士最頭痛的類型，這兩戰對騎士攻下40分還狂抓30個籃板，甚至蓋了莫布里火鍋！ 影片來源：火箭隊YT

綜合騎士本季二輸老鷹和二負火箭，並且輸76人、雷霆，這六場比賽都呈現許多有趣數據和現象。

1、騎士籃板、投籃命中率、三分命中率全輸

2、這六場比賽四個對手三分命中率至少4成2

3、火箭本季三分命中率3成43倒數第四，76人三分命中率3成46，倒數第七，老鷹三分命中率3成48倒數第八，都是聯盟最不會也最不擅長投三分球球隊

4、只有雷霆三分命中率3成58，排第16，在聯盟中段班

5、騎士只有同時擺上莫布里和艾倫兩名禁區主力，一攻一防一裡一外，高低位互補形成高牆，攻防兩端才能打出更高效團隊。

三分球成為擊敗騎士最重要戰略，籃板球則是擊潰騎士最主要武器和優勢。

歸根咎底，騎士防守對位，輪轉防守後的禁區保護和籃板球，以及更重要的攻防轉換創造三分外線出手機會，就是騎士最近輸多贏少，防守質量下滑，被對手投出節奏和信心關鍵。

騎士讓不擅投三分球的76人都能以5成命中率砍進21顆外線，近期的防守確實出了問題！ 美聯社

聯盟最不會投三分球火箭最近兩勝騎士，109：108一戰火箭以4成4三分命中率投進15個三分，135：131一戰火箭4成6三分命中率投進13個三分球，三分命中率和出手效率都更勝騎士。

防守下滑，戰略調整和用人調度才是騎士最近屢屢被攻破拆穿，失去對戰優勢最主要原因。

別擔心，騎士有足夠武器和陣容深度，他們可以度過這陣子難關，那群快樂打球，進攻火力驚人板凳球員更是騎士有恃無恐的戰力保證。