中職／李珠珢來台再掀熱潮 須嚴防亂象加劇、冰粽事件重演

又一韓籍啦啦隊女神來台，富邦上週宣布簽下前起亞虎啦啦隊的李珠珢，成為今年場邊最重磅的消息，李珠珢去年來台參加富邦的主題日活動時就已引起許多球迷及媒體的關注，球季結束後，未來動向出現多方傳聞，結果揭曉，確實是來台發展且加盟富邦啦啦隊Fubon Angels。

近年來刮起一陣包括李珠珢在內的韓籍啦啦隊來台旋風，筆者與大部分球迷都同樣樂觀其成，不過這股熱潮雖然替中職帶來許多話題性，更直接增加球團的票房及周邊商品收益，但一些以往就已存在的亂象有加劇的可能性，不可不防。

一個位子多人輪流坐

李珠珢去年隨起亞虎啦啦隊來台參加富邦悍將主題日活動時，已引起許多球迷及媒體關注。 中央社

由於球場一排座位通常僅有左右兩邊靠走道的出口，遇到有人要出入是很常見的事，相信許多球迷此時都樂意無論是或站或縮腳，把空間讓給要過的人，畢竟自己也會有要出入的時候，但如果一場比賽下來，某些固定座位的人每一局都要出入，並且還是不同的人回來坐在同一個位子上，那就令人相當厭惡了。

一個固定的座位一場比賽卻有多位不同的人來輪流坐，這是多年前啦啦隊文化興起後就發生的現象，而且通常都是在最靠近球場，舞台區前兩排的座位，為什麼會這樣，這就是因為啦啦隊每局都會換位置往左右移動，因此部分攝影愛好者就跟著移動，以防錯過任何美麗瞬間，而每個人各有所愛，就形成同好者集體交換座位輪流坐的情形，這樣的行為是否違反規則端看球場規定，但目前各球團似乎都沒有明顯的反應措施。

不同人頻繁地更換座位，不但引起周邊球迷的反感，也會衍生出糾紛，筆者就曾親眼目睹過爭執發生，過多的器材如腳架等佔放在走道，也影響到了鄰近球迷觀賽的權益。

奇特佔位方式及插隊亂象

李雅英等韓籍三本柱的加入讓上季富邦悍將的收益增加不少。 聯合報系資料照

花大錢簽下韓籍啦啦隊，球團最快的回本方式就是販賣其周邊商品，如果再搭配滿額的簽名或拍照會，那更會吸引大批粉絲搶購甚至夜排，排隊是最傳統的販賣方式，但如果被人拿塑膠椅、包包、雨傘、寶特瓶佔位，排了一整夜後又被前面的人「解壓縮」，那就令人相當生氣了，所幸就筆者觀察，在去年的新莊球場，即使有李雅英等韓籍三本柱的加入，這樣的情形已減少許多，這要歸功於富邦球團工作人員，想出一些對應方法，甚至陪著從深夜到白天，盡力來防止這種狀況，只不過今年多了李珠珢，肯定會有更多的排隊人潮，又得考驗工作人員的腦力及耐力了。

球場騷擾事件的預防

富邦悍將啦啦隊蓁蓁(中)上季遇到冰粽事件。 圖／富邦悍將提供

如果說換位跟插隊屬於道德問題，那冰粽事件應該就接近犯罪邊緣了，去年這事件過後，球團已加強防範措施，只不過在啦啦隊成為中職球場一大焦點的現今，不管是言語或肢體騷擾的事情日後仍可能發生，當然絕大多數的球迷都是正常守秩序的，但只要出現極少數的案件，小則情緒受影響，大則關乎人身安全，聯盟、球團、啦啦隊成員本身未來在這方面都要有更高的警覺性。

隨著12強中華隊奪冠，中職今年場內外的熱度勢必會比去年更高，人多必有亂象，加上大巨蛋人潮洶湧，聯盟及球團更要嚴防這些事件的發生，這也是賺熱錢之餘所要承擔的責任。