諾基奇重演昔日被金塊棄用戲碼 今與約柯奇生涯已黃金交叉

近期因巴特勒(Jimmy Butler)高喊「吹密」並指定前進鳳凰城的風波，讓太陽隊討論度暴增。市場上更謠傳比爾(Bradley Beal)願放棄霸王條款加入公鹿、熱火，只要太陽管理階層拿出誠意來談，讓這些場外新聞討論度著實更勝他們球場上的表現。

事實上，太陽歷經了去年底糟糕的12月，單月4勝9敗讓他們脫離附加賽行列之外。 然而進入到2025年，太陽在杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)回神帶領下逐漸找回競爭力，近10場奪7勝，戰績來到22勝21敗、回升到西區第10名。接下來太陽要持續向上衝刺的關鍵來自於內線輪替，原先被寄予厚望的開季先發諾基奇(Jusuf Nurkic)近日已遭棄用，不但在進攻端喪失了油漆區拚戰的態度與低位作戰能力，更執著於外線的投射但命中率不佳，且常攤手抱怨吹判尺度。防守端他的速度、體能，換防時機都已跟不上，除體型的屏障外，基本上護框能力不及格。

理查茲來到太陽後展現拚勁，預期將成為太陽新的內線護框者。 美聯社

在諾基奇強為替補甚至遭棄用後，太陽從黃蜂交易來的7呎長人理查茲(Nick Richards)又表現出色，打了三場有兩場分別繳出21分11籃板，8分15籃板，雖然場次還不多，但他積極融入新球隊的態度，攻守兩端的機動性與保護籃板的衝搶精神，正是團隊籃板疲弱的太陽所欠缺的，他在場上散發出的熱血感染力，更是諾基奇無法比擬的，沒意外理查茲將取代諾基奇，成為太陽新的內線護框者。

如今在太陽失去角色的諾基奇，其實生涯的起跑點比別人好，卻因為受傷或是一再無法把握住機會，而讓自己陷入越來越邊緣的窘境，這劇本好似他出道時待在金塊時也曾上演過。他當年是2014年首輪16順位的新秀，有7呎高度也有足夠的厚度，擁有歐陸長人一貫的禁區作戰能力，同時放球手感不差，這是他在中鋒難尋的年代選秀順位能衝上來的主因。要知道2014梯被譽是過去10年來的超級選秀大年之一，以沒接受過美國大學籃球洗禮的歐洲球員來說，這評價在當時的時空背景是很不錯的肯定。

諾基奇新秀年代表了金塊先發27場，球隊也有意培養他成為主戰中鋒，然而好日子沒有持續太久，因為那個男人的出現讓這一切都變了，他就是改寫金塊歷史的偉大中鋒-三屆MVP約柯奇(Nikola Jokic)。約柯奇和諾基奇為同屆新秀，同樣沒先打NCAA，但被關注程度天差地遠，約柯奇甚至連選秀會都沒去參加而待在家中睡覺，最後在第二輪第41順位被金塊慧眼挑中。

一個條件和諾基奇相仿的替補中鋒，沒速度、沒爆發力，甚至對抗性都被質疑，還曾在籃球訓練營中被唐斯(Karl-Anthony Towns)顏扣過，客觀條件怎麼看都覺得可能又是眾多登陸北美大陸過水的歐陸長人之一。然而約柯奇從選秀年被挑中隔一年叩關NBA開始，接下來生涯的神奇發展至今日的偉大成就，四年內三度包辦年度MVP的主宰力，這故事相信大家都很熟悉了，甚至他今年依然是MVP熱門候選。

約柯奇4年內3奪MVP，今年有機會拿到第4座！ 美聯社

約柯奇是史上選秀順位最低的例行賽與總冠軍賽雙料MVP，但是在他尚未完全展露頭角，接管金塊內線之前，球團讓他扮演諾基奇的替補，甚至嘗試主打雙塔組合，但成效有限，兩人不但無法互補，甚至有點互斥。不過約柯奇即便沒有體能背書，但打球非常聰明，解讀場上動態有他獨到的一面，讓金塊逐步增加他的上場時間，最後更取代諾基奇成為先發。

2016-2017賽季，約柯奇生涯第二年沒有撞牆期，還直接打出16.7分9.8籃板4.9助攻的新高度。讓原先在球隊內線有領先地位的諾基奇不滿上場時間與重要性打折，兩度向金塊請求交易，並如願被送至拓荒者。自此，約柯奇與諾基奇歐陸雙塔的實驗僅維持不到三個球季便宣告失敗。這季諾基奇替金塊出賽45場繳出場均8分5.8籃板後，來到拓荒者則出賽20場並有19場先發，平均15.2分10.4籃板3.2助攻，頗有洗刷自己，證明身價的意味。

然而諾基奇的離開正式釋放了約柯奇的主宰力，他握有更多戰術主導的機會，教練團也願意相信他在場上的判斷能力與臨場發揮，光是他變幻莫測的傳球技巧與組織能力，就讓屬於傳統型中鋒的諾基奇看不到車尾燈了！兩人的生涯發展曲線已呈現黃金交叉，金塊隊當年放棄諾基奇押寶約柯奇的神操作，也成為球隊十年磨一劍並成就2023年隊史首冠的最重要決策。

諾基奇必須認清自己表現已下滑的現實，想延續生涯就得認命當替補。 路透

最後回到太陽這方，理查茲的到來與崛起、可能不會像當年約柯奇vs.諾基奇有那麼誇張的表現差異。但年屆30的諾基奇這次很可能得認命當替補了，以他的出勤紀錄與球風恐難再有創造巔峰的機會，即便他再次尋求轉隊，以目前聯盟30支球隊的內線配置，也很難有先發的位子了。

目前諾基奇最重要的是維持健康穩定的出賽，再來若能轉換心態並以團隊需求為重去配合把球打好，或許是他還能延長職業生涯比較可行的方式。