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負資產多於正資產 湖人教頭瑞迪克如何在下半季扭轉乾坤

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
幫助湖人打出爭冠競爭力，這是湖人教練瑞迪克(右)下半季最重要工作。 路透
幫助湖人打出爭冠競爭力，這是湖人教練瑞迪克(右)下半季最重要工作。 路透

湖人上半季戰績23敗18敗西區第五，勉強可以接受，也比上季湖人前教練漢姆帶隊20勝21敗略微出色。

戰績是球隊成敗重要指標，更是教練執教能力展現，如果從「正、負資產」去衡量球隊，湖人現在手裡還有三個負資產，包括四年4800萬美元合約前鋒范德比爾特、三年3300萬美元後衛文森、四年4800萬美元後衛克里斯提。

把負資產變成正資產，成為球隊主力輪換戰力和實際戰績，甚至幫助湖人打出爭冠競爭力，這是湖人教練瑞迪克下半季最重要工作。

除了這三名關鍵角色球員，湖人還有多名底薪球員正在擺脫負資產聲名，替補長人海斯今年上半季有明顯成長，前鋒瑞迪許防守可靠拚勁過人，但進攻技能包太慘，替補中前鋒伍德傷停超過一年，復出遙遙無路期。

拿底薪球員最好狀況就是扮演犧牲打角色或功能性替補，只要能扛得住防守，在輪換陣容中站穩腳步，提供穩定輸出，展現凝聚團隊戰力特長，基本上就不能視為負資產。

瑞迪克執教湖人半季，細節不差，球員都有明顯成長，團隊戰力和輪換正在融合。

先發後衛里夫斯(左)在已經轉為湖人主要控球，近期繳出生涯最顛峰表現，只要他能持續成長成熟，球隊就有第三號球星可以改變體質和競爭力。 路透
先發後衛里夫斯(左)在已經轉為湖人主要控球，近期繳出生涯最顛峰表現，只要他能持續成長成熟，球隊就有第三號球星可以改變體質和競爭力。 路透

先發後衛里夫斯在湖人交易主控羅素後已經轉為湖人主要控球，場均18.3分、6.1助攻都是生涯最佳，也能扛起先發主控工作。最近兩個月里夫斯場均20分、7.5助攻，三分命中率3成7，全部繳出生涯最顛峰表現，只要里夫斯持續成長成熟，湖人就有第三號球星可以改變體質和競爭力。

瑞迪克允許里夫斯犯錯，給他成長必須養分和磨練，這是執教能力重要展示。

上季被罵慘，例行賽因傷病只打了11場，三分命中率是難看的1成07，被球迷戲謔視為「薪水小偷」，湖人替補後衛文森今年一步步爬升，最近兩個月三分命中率提高到3成4，防守可靠，追防繞掩護一流，他得到瑞迪克信任。

信任文森，給他空間和出手自信，甚至幫助文森打完全無球，對生涯從來沒有打過這麼少球權的文森來說，那是籃球生涯最艱難的事。

文森說，「我的任務就是幫助球隊，上場做任何工作，執行教練指令，為隊友做更多協助，不計代價成就球隊就是我的角色」，你怎能不愛上這樣的球員和打球心態。

湖人隊上還有另外一個被譏為「薪水小偷」後衛克里斯提，去年夏天簽完四年4800萬美元合約，湖人管理階層遭外界各種嘲諷。

22歲克里斯提(右)今年球季扛起湖人先發，進攻勉強合格，但防守愈來愈出色，展現優質3D潛能和實力。 法新社
22歲克里斯提(右)今年球季扛起湖人先發，進攻勉強合格，但防守愈來愈出色，展現優質3D潛能和實力。 法新社

22歲克里斯提今年球季在羅素被交易後扛起先發，場均8.3分，三分命中率3成56，勉強合格，但克里斯提防守愈來愈出色，展現優質3D潛能和實力。

克里斯提進步和自信都看得見。對巫師一戰最後一防，巫師進球湖人就輸，克里斯提負責一對一死釘巫師後衛普爾，湖人沒有叫暫停，克里斯提最終沒有被普爾擺脫，他守住巫師最後致命一擊。

瑞迪克談起這次決定比賽勝負一對一攻防決戰，「我相信克里斯提可以自己搞定這次防守和對手，他也確實做到了。」

瑞迪克給文森、克里斯提、里夫斯足夠空間和信心，把上季以來湖人陣中許多負資產逐漸兌現，變成正資產，成為湖人戰力和團隊不可或缺元素，一步步建立湖人團隊戰力。

三周前湖人交易拿下3D前鋒201公分史密斯，三分命中率4成1，本周203公分防守悍將犯德比爾特即將傷癒歸隊，這兩個資產都需要瑞迪克協助兌現他們的價值和作用。

沒有人對湖人有信心，湖人防守還是不行，防守效率第23，但湖人有能力打出精英防守表現，進攻經常當機，三分手感失溫，但湖人還是可以靠著防守和團隊合作贏球，湖人只是沒有犯錯鬆懈空間。湖人詹姆斯、戴維斯、瑞迪克、湖人高層自己都很清楚，湖人並未處於爭冠行列

湖人還有希望翻身，下半季還有很多驚奇。就看瑞迪克(右)帶來好萊塢應該要有的好戲。 美聯社
湖人還有希望翻身，下半季還有很多驚奇。就看瑞迪克(右)帶來好萊塢應該要有的好戲。 美聯社

湖人還有希望翻身，只要范德比爾特健康歸隊，湖人沒有傷兵9-10人輪換正常，湖人下半季還有很多驚奇。

相信瑞迪克，這是好萊塢應該要有的好戲。

NBA專欄 教練 湖人

特約記者李亦伸

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