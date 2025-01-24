本屆名人堂遺珠之憾 晚節不保的貝爾川與瓊斯明年該入選了！

週二晚上，2025年棒球名人堂結果揭曉，鈴木一朗、沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）進駐，其他候選人再等一年。瀏覽得票數，我想聊聊兩位遺珠之憾，他們全盛時期均為大聯盟數一數二的人物，沒沾禁藥、不賭球卻都有晚節不保的窘境，以致於得票數未如預期，一位是捲入透暗號醜聞的貝爾川（Carlos Beltrán），另一位是生涯末段表現如墜崖下滑的瓊斯（Andrew Jones）。

如果不是因為參與2017年休士頓太空人隊的偷暗號醜聞，貝爾川已經早進入名人堂。不過，握有投票權的棒球記者態度軟化，他的得票率在過去三年從46.5%上升到57.1%，再到今年的70.3%。這意味著，一切順利的話明年入選。同樣地，瓊斯似乎也屬上升趨勢，但66.2% 距離進駐仍有難度，儘管他的昔日戰友大聲疾呼，聲量似乎還不夠。

貝爾川的高光時期，應在 2004 球季完與紐約大都會隊簽約。一共入選九次全明星，贏得三次金手套、兩次銀棒獎，並在 2006 年最有價值球員投票排第四名。到退休時，他總計有 2725 支安打、435 支全壘打、312 次盜壘進帳，打擊三圍為 .279/.350/.486，生涯勝利貢獻值（bWAR）為 70.1，名列中外野手第 8 位，而其 JAWS 分數則排名第 9，僅次於史奈德（Duke Snider），在中外野手的生涯 bWAR 高於他、但尚未入名人堂的只有楚奧特（Mike Trout）。

貝爾川當年因涉入太空人作弊醜聞，讓他大都會教頭只當了不到3個月，根本沒正式執教就下台。 美聯社

要不要讓貝爾川進名人堂？不是我說了算，但個人對「垃圾桶事件」很感冒。從堪薩斯皇家隊 新人出道，到太空人隊半季租借，並在季後賽一鳴驚人。效力大都會七季五進全明星，以及後期的傭兵年代，貝爾川讓球迷留下深刻印記。當然，也包括那頗具爭議的2017年世界大賽冠軍，以球員兼教練的身份與柯拉（Alex Cora）一同策劃。

撇開太空人隊的黑歷史，貝爾川多項成就值得名人堂一席之地。回顧歷史僅 20 人達成生涯 435 支全壘打、 2,700 支安打成就，除了尚未進入選票的 卡布瑞拉（Miguel Cabrera）和普荷斯（Albert Pujols），以及涉禁藥醜聞的邦茲（Barry Bonds）、帕梅羅（Rafael Palmeiro）和羅德里格茲（Alex Rodriguez），其餘球員都進名人堂。如以調整後的整體攻擊指數 OPS為指標，貝爾川 在 20 人中並列第 18位，與道森（Andre Dawson）和貝爾崔（Adrian Beltre）一起，絕對算是一等一好手。此外，貝爾川還是當代最傑出左右開弓打者，生涯累積 70.1 的 bWAR，與羅倫（ Scott Rolen）排第 69 名，僅比卡特（Gary Carter ）少 0.1。

貝爾川生涯20年高光 影片來源：MLB官方YT

貝爾川的季後賽成績亦值得稱頌，65 場打擊三圍為 .307/.412/.609，215 個打數 15 轟， 2004 年 6 月被交易到太空人隊第一次打季後賽，貝爾川創造 12 戰 8 轟、11 發長打，OPS 1.157的成績。貝爾川偷暗號能否被原諒，是他數度叩關名人堂失利主因，甚至讓他喪失大都會隊任教機會，從今年得票觀之應是獲得原諒，所以順利的話明年應榜上有名。

瓊斯雖然還未入選名人堂，但已獲得勇士退休球衣背號的殊榮！ 路透

另一位瓊斯一樣是外野手，前七次得票率分別是7.3%、7.5%、19.4%、33.9%、41.4%、58.1%，和去年61.5%，以及今年的66.2％。與葛雷諾（Vladimir Guerrero ）同期出道，曾是棒球界最受矚目的新秀。在聯盟打滾17季有.254/.337/.486的打擊三圍，敲出434支全壘打。防守上，他獲得十次金手套，外野守備非常出色。

能打擅守讓瓊斯入選五次全明星，五次拿到MVP的投票，最佳成績為2005年第二名（打出.263/.347/.575、51支全壘打、128分打點生涯最佳）。參加過76場季後賽，打擊三圍.273/.363/.433外加10支全壘打但未獲世界大賽冠軍。離開亞特蘭大勇士隊後，輾轉於洛杉磯道奇、德州遊騎兵和芝加哥白襪隊打拼，在美國的最後兩季是於紐約洋基隊結束。

瓊斯生涯顛峰大多獻給勇士，獲得十次金手套，生涯也有434支全壘打，但連8年名人堂票選被拒於門外。 影片來源：MLB YT

瓊斯的名人堂資格在於防守給分，進攻數據未必達名人堂。不過，去年有羅倫靠防守入選名人堂的先例，具備相仿實力的瓊斯理應入駐。瓊斯累積 2196場比賽，1933支安打、434支全壘打、152次盜壘，打擊三圍.254/.337/.486，至於羅倫是2038場比賽，2077支安打、216支全壘打、118次盜壘，打擊三圍.281/.364/.490，可以看出兩者在伯仲之間。

於 2018 年入名人堂的另一位瓊斯（Chipper Jones）說：「我想問那些棒球記者一個問題……如果瓊斯是洋基隊成員，打了 15 年拿 10 個金手套、400 支全壘打、1300 分打點……他算名人堂球員嗎？若算，請讓瓊斯入選。」瓊斯離 75% 的門檻還差 8.8%，剩兩次機會否則失去資格，出色成就不該成遺珠之憾。