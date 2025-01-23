10大最強第一棒 鈴木一朗、韓德森、貝茲誰最厲害？

鈴木一朗以99.7%的超高得票率進入了名人堂，是對他偉大球員生涯最大的肯定。而提到鈴木一朗，球迷對他的印象肯定是一代的偉大第一棒。但80年代後，是否有比他更強的開路先鋒呢？韓德森與現役的貝茲能排第幾？以下就來回顧80年代後大聯盟10大最強的第一棒。

1. 韓德森。擔任第一棒巔峰球季：1980~1993年

韓德森。 美聯社

上月驟逝的傳奇巨星韓德森(Rickey Henderson)無疑是史上最偉大的第一棒，他那史詩級的盜壘能力與選球眼使他成為開路先鋒的代名詞。他生涯1406盜與2295得分都是史上第一，2190次保送也曾是歷史之最，直到後來才被邦茲(Barry Bonds)給超越，不過他的2129次非故意四壞依舊是無人能及。韓德森的長打能力也明顯優於一般首位打者，生涯有297轟，力量-速度指數(power–speed number) 490.4也僅次於邦茲而已，同時還是3000安俱樂部成員。他1982年創下的單季130盜與12屆盜壘王都是歷史紀錄，可說是前無古人後無來者的棒球怪物，其巔峰期有10季在運動家、4季在洋基隊，可說是運動家的傳奇神主牌。賽博計量學(Sabermetrics)教父詹姆斯(Bill James)曾形容韓德森的數據足以進兩次名人堂，足見盜帥(Man of Steal)韓德森的偉大生涯。

2. 貝茲。擔任第一棒巔峰球季：2015~2020、2022~2024年

貝茲。 美聯社

貝茲(Mookie Betts)是未來唯一有機會與韓德森相提並論的當代神獸，道奇教頭羅伯茲(Dave Roberts)曾說貝茲是「當代韓德森」，其實一點也不為過。貝茲平均每162場能繳出32轟、97打點、22盜的成績，是核彈頭型的非典型開路先鋒。只有175公分的他遠比韓德森能打、能轟，雖然速度與選球略遜一籌，但這兩項指標仍具備第一棒該有的水準，更難能可貴的是他是個外野、游擊與二壘都能守的神人。貝茲已有三季是聯盟bWAR值的榜首，與韓德森並駕齊驅，平均每162場的bWAR值則高達8.2。現年32歲的他只要再繳出5季的頂級成績，就有機會達到與韓德森相同的境界，但前提是他36歲時還是個老妖怪。而另一個變數則是未來他與大谷翔平誰要擔任道奇第一棒，去年貝茲有72場打第一棒、43場第2棒，雖然他打第一棒的場次較多，但傷癒歸隊後棒次都排在大谷後面，今年就看羅伯茲會如何安排了。

3. 鈴木一朗。擔任第一棒巔峰球季：2001、2003~2004、2006~2009年

鈴木一朗。 路透

鈴木一朗是傳統型第一棒的典範，也就是速度飛快的安打機器。他有著史詩級的擊球能力，保有連續10季200安的大聯盟紀錄，且7度拿下安打王，更不用說他於2004年寫下大聯盟單季最高262安以及美日通算4367安的世界紀錄。鈴木一朗生涯有509盜，也拿過一次盜壘王，同時他也是10屆外野金手套得主，超一流的臂力總為人津津樂道。當然鈴木一朗並非完美，他的保送較少、長打能力不優，儘管這樣的打擊型態放在現代棒球較不吃香，但依舊無損他的偉大，無疑是2000年代最好的第一棒，也是史上最佳開路先鋒之一。

4. 雷恩斯。擔任第一棒巔峰球季：1981、1983~1987、1992年

雷恩斯。 美聯社

名人堂成員雷恩斯(Tim Raines)在1980年代可說是國聯版的韓德森，當時他待在國聯的博覽會隊，而韓德森則在美聯的運動家與洋基隊，可說是當年最接近韓德森的超級第一棒。他生涯808盜位居史上第四，拿下過四次盜壘王，1986年則拿下打擊王。雷恩斯大概是最被低估的頂級開路先鋒，他並沒有生涯3000安的紀錄，甚至也沒有過單季200安的成績，這讓他起初在名人堂票選上相當吃虧。但他的選球能力是一流的，生涯.385的上壘率比鈴木一朗的.355高出不少，bWAR值69.4也是勝過鈴木一朗的60。好在隨著棒球的觀念不斷進化，進階數據越來越受重視，才讓雷恩斯得以在取得資格的最後一年被選進名人堂。

5. 巴特勒。擔任第一棒巔峰球季：1985、1987~88、1990~1992、1994年

巴特勒。聯合報系資料照 郭運復

由於這位巴特勒(Brett Butler)並不是名人堂成員，甚至生涯只進過一次明星賽，因此若非那年代就開始看大聯盟的球迷可能會不太認識這號人物，但他絕對是相當值得介紹的第一棒代表。他拿過兩次得分王、一次安打王及一次保送榜首，生涯盜壘成功數達558次，且以短打技巧著稱。巴特勒以第一棒身份上壘數及出賽數分別為3237及1858次，在80年代後僅次於韓德森。他的選球能力相當好，保送數曾8度站上聯盟前10名，加上一雙快腿，讓他成為一代開路先鋒。

6. 莫里特。擔任第一棒巔峰球季：1979、1982、1987~1989、1991年

莫里特(左)。 美聯社

很多人可能不知道莫里特(Paul Molitor)這樣的名人堂打擊機器也曾是相當出色的第一棒。他和鈴木一朗都是生涯3000安、500盜、3成打擊率的五位成員之一，直到1991年之前他都是以第一棒為主。他的生涯多次進入傷兵名單，因此後期開始擔任DH以延續棒球生命，同時也從1992年開始打第三棒。他和鈴木一朗一樣都不是特別有耐性的打者，但擊球技巧一樣高超，若非後期改打第三棒，名次肯定能與鈴木一朗相當。

7. 洛夫頓。擔任第一棒巔峰球季：1992~1994、1997~1998年

洛夫頓。法新社

洛夫頓(Kenneth Lofton)是1990年代最具代表性的第一棒，生涯622盜的他曾榮膺5屆盜壘王，也拿過一次安打王，被視為相當典型的首位打者。他的守備功夫也是一流，摘下過四次外野金手套獎，此外他還保有季後賽最高的34次盜壘成功紀錄，在這不重視盜壘的年代，此紀錄也是相當難以打破。

8. 亞土維。擔任第一棒巔峰球季：2014、2021~2024年

亞土維。 美聯社

現代球迷們相當熟悉的亞土維(Jose Altuve)打擊能力毋庸置疑，但只排在第8名的主因在於他巔峰時期有很長一段時間打第三棒，而當時太空人隊第一棒的位置是交給史普林格(George Springer)。作為第一棒的亞土維是擊球能力最好的現役球員之一，其生涯.306打擊率是現役球員最高的，也曾有過連續四年200安的紀錄，並蟬連四年安打王、拿過三次打擊王及兩次盜壘王。亞土維同時又有第一棒較少有的長打能力，生涯有兩季達成31轟，未來相當有機會進軍名人堂。

9. 賽茲摩。擔任第一棒巔峰球季：2005~2008年

賽茲摩。 美聯社

賽茲摩(Grady Sizemore)是被傷勢耽誤生涯的超級第一棒，由於他的巔峰時期與王建民重疊，且與建仔的對戰成績相當好，因此台灣球迷並不陌生。賽茲摩是罕見的全能型開路先鋒，曾有單季33轟、38盜的成績，且選球與守備能力都相當具有水準，甚至外型也相當出眾，可說是跑、打、守、臉兼備的完美開路先鋒。可惜2009年開始就傷勢不斷，之後就再也回不去往年的身手了。

10. 索利安諾。擔任第一棒巔峰球季：2002~2003、2006~2007年

索里安諾。美聯社

索利安諾(Alfonso Soriano)是大家相當熟悉的核彈頭，在洋基隊時期就有兩季差點達成40轟-40盜的壯舉，後來終於在2006年於國民隊完成46轟、41盜的偉大紀錄。他的長打能力在第一棒當中幾乎是絕無僅有，生涯全壘打數有412發之多，2003年曾創下史上最多的單季13發首打席全壘打，直到去年才被史瓦柏(Kyle Schwarber)的15發超越。不過索利安諾常有被三振過多的問題，守備表現也不是很理想，後來由二壘被調往外野，最終於2009年被調離第一棒的位置，但無損他一代核彈頭的地位。

遺珠：雷耶斯(Jose Reyes)也是2000年代相當具代表性的第一棒，其擊球能力與速度都相當具破壞力，且還是相當出色的游擊防守者。諾布勞克(Chuck Knoblauch)則是90年代有機會與洛夫頓齊名的第一棒，尤其選球能力極為出色，可惜生涯被禁藥蒙上陰影，加上2000年患上投球失憶症後就回不去了。拉米瑞茲(Hanley Ramirez)在馬林魚初期也是以開路先鋒為主，當時還是首屈一指的游擊砲，但2009年開始改打第三棒。

曾取代亞土維成為太空人隊開路先發的史布林格當然也不能不提，他生涯60發首打席全壘打的紀錄僅次於韓德森的81發。而在2023達成40轟、70盜的阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)則是新一代最具指標性的第一棒，若非生涯好幾年都因傷沒能打滿整季，應該也能擠近前10大。至於生涯3000安的比吉歐(Craig Biggio)由於生涯前期以第2、3棒為主，固定打第一棒的生涯後段已逐漸有年紀，因此也成了本文的遺珠。