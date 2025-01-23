高中四大名校過年放幾天？ 備戰木棒聯賽各有調整方式

高中木棒聯賽1月上旬完成第一階段賽程，2月13日將展開第二階段賽程，橫跨農曆年的賽事，選手該如何調整，看看四大名校放假幾天，如何因應？

高中四大名校過年期間備戰木棒聯賽各有不同方式。(圖：學生棒球聯盟提供)

去年僅放3天的普門中學，今年年假自1月25日放到30日，共休6天，1月31日初三開練，總教練洪榮宏指出，今年二三四階段在過年後開打，不同於以往只剩三四階段，希望球員利用過年時間休息足夠，為年後高強度比賽蓄積能量，因此今年放假天數較多，最近則是先衝高訓練量。

「相信球員自主」，洪榮宏說，這屆球員經常兩、三人相約練習，自主性還不錯，放假期間要求他們拍每天拍影片上傳群組，「畢竟一回來大概三、四天就有練習賽，還是要動一動。」

普門在第一階段以分組第一晉級，洪總認為，投手、打擊狀況都不錯，只差在三名傷兵潘書緯、潘信安、曾睿恩，「曾睿恩第一階段有出賽，潘書緯跟潘信安則是休息，他們兩個排在1、3棒，第二階段歸隊後打線會更完整。」

高苑工商農曆年只休4天。(圖：學生棒球聯盟提供)

第一階段打得跌撞以分組第四晉級的高苑工商，今年年假只休4天，自1月28日放到31日，2月1日初四開練，總教練林樺慶說，第一階段最後兩場贏球，球員士氣提升，希望第二階段重新來過。

林樺慶提到，第一階段主要是打擊串聯性不佳，且戰術執行能力不夠理想，「打擊練習的量有變較多，戰術是基本功，還是要確實執行」，至於投手失分雖不多，但四死球比較多，也有一些失誤，控球需要再加強，守備則是比較正常。

對高苑的好消息是無傷兵，林樺慶指出，只休4天，有排課表給選手，看個人自主能力，接下來不用去想對手是誰，也不用設太高的目標，一個一個階段來，比的是當下抗壓性。

平鎮高中盼打出穩定球風。(圖：學生棒球聯盟提供)

平鎮高中自1月26日放到31日，共休6天，2月1日初四開練，總教練吳柏宏表示，過年還是要讓選手跟家人團聚，畢竟家庭生活也很重要，以往球隊也大概休一週左右。

吳柏宏說，球隊會開基本的課表，要求選手拍影片上傳到群組，「其實每天就是犧牲一、兩個小時動一動，畢竟回來就馬上要銜接技術面，2月整個月調整到比賽強度訓練。」

平鎮在第一階段第一場就輸球，以分組第二晉級，吳總直言，輸球就是打不好，後續賽事要求選手把內容先打好，先把自己做好，希望打出穩定球風。

穀保家商放7天最多，自有一套因應對策。(圖：學生棒球聯盟提供)

穀保家商自1月25日放到31日，共休7天，2月1日初四開練，看起來天數長，但球隊有一套因應對策。

總教練鄭志強表示，除了除夕到初二這三天有彈性空間可以不訓練外，每天早上9點開始，規定選手拍影片上傳到群組，「我每天早上8點半會在群組跟大家問候早安，5分鐘內沒回覆者，回來要請大家喝飲料」，他說，過年自己會回台東老家，如有台東選手想動一動，歡迎到賓賜球場。

穀保家商是去年冠軍，今年第一階段第一場就輸球，以分組第二晉級，原因卻是敗給「流感」，鄭志強說，最近在球員身體控管上特別注意，「北部忽冷忽熱，規定選手在宿舍要戴口罩，也安排流感疫苗注射。」

鄭總提到，過年後二到四階段要連打，會以重量訓練為主，將身體強度拉高，維持球員專注力。