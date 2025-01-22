中職／徐若熙提早開機備戰經典賽 將成影響味全戰績關鍵

第六屆世界棒球經典賽資格賽，將在2月21日在台北大巨蛋舉行A組賽事，中華隊將對戰尼加拉瓜、西班牙及南非，分組前二名將可晉級明年的會內賽。由於去年底剛拿下世界12強棒球賽冠軍，許多球員仍在休兵調整中，本次將大幅換血，由許多年輕小將扛下重任。

雖然名單要農曆年後才出爐，但已有部份球員表示接獲徵詢，另外陳傑憲及徐若熙沒意外應會確定參賽。陳傑憲是本屆12強賽隊長，並獲得全明星外野手、打擊王、最佳守備及最有價值球員，將藉由他的經驗及能力，帶動及傳承小將們。徐若熙雖被視為中職數一數二的年輕王牌投手，但卻是第一次參與跨出亞洲的國際級成棒賽事，加入職棒5年半，他只有在2023年時，曾經參與亞洲棒球錦標賽。

徐若熙招牌的指叉變速球，是他有超高三振率的致命武器。 聯合報系資料照

業餘時期，徐若熙就有超過150Km的球速，是2019年季中選秀會中，頗被看好的投手。不過由於2017年時，他曾進行手肘軟骨手術，傷病史因此許多球團有所顧慮，加上四隊時代即戰力更搶手，大專投手江國豪、林安可、蘇俊璋更早被相中。最終由剛成軍不久的味全龍，看中他的潛力，加上有許多時間練兵，在第一輪第6指名選入。加入職棒後的一軍首戰，他就大秀K功，對戰強攻部隊中信兄弟，主投3.2局中，出局的11人次全都是三振，截至目前為止，生涯K9值是恐怖的高達1.2。

徐若熙初登板投了3.2局，出局數全是三振技驚四座！ 影片來源：味全龍YT

徐若熙的三振能力出色，在於他有平均154Km，最快158Km的球速，搭配直球、滑球、變速球和曲球的運用，尤其會途中突然下墜的指叉變速球，成為他克敵制勝的武器。不過，他在2020年起連續三年碰到手肘問題，動了2次手術，導致2022年整年報銷。讓新人就有保護機制的他，一直到2024年就有局數限制，提前關機的情況下，因此無緣12強賽事。

經典賽資格賽的確定參賽，讓他得以解鎖跨洲際的國際賽事，不過對他的職棒生涯及味全龍而言，則是一大考驗。首先，他必須面臨二月開機，且馬上要進行高張力的比賽。以2023年經典賽為例，陳仕朋、黃子鵬、吳哲源及王維中等投手，回歸母隊後，都遭遇撞牆期或受傷，需要重新調整。如此珍惜徐若熙的龍隊，在上半季恐怕要花點時間，犧牲些先發場次，讓他找回應有步調，更要保護避免受傷。

徐若熙受到味全龍細心保護，今年提早開機勢必會在上半季做些調整。 聯合報系資料照

另一方面，徐若熙以往只有2021年時，以假先發及控管球數的方式，撐完整個賽季，去年則是提早關機。但實際上，他從季初的無人能擋，到9月已有明顯下滑的趨勢，尤其2021年的10月更是生涯最慘的一個月。然而，這是在3月底開始賽季的情況下，就已經面臨季末續航力問題，今年2月初就要啟動集訓，更加會影響他今年的體能調整。

然而今年球季，對味全龍及徐若熙，卻又是格外重要的一年。味全在休賽季大幅改造，針對打擊火力不佳的弱點大手筆的補強，一口氣網羅陳子豪及朱育賢兩名重砲手，長打率可望大幅提升。另外，找來丘昌榮、劉家豪及羅曼三位教練，並成功續約克魯茲，讓投手、打擊及農場的教練團更健全。這樣大動作，無疑就是期待今年就能一步登天，再次拋下鮮紅色彩帶。

今年是徐若熙旅外關鍵年，必須要健康投滿一年才有機會申請旅外自由球員資格。 圖／味全龍隊提供(資料照)

按照中職入札制度規定，球員在一軍累計3年資歷，即可申請旅外自由球員資格。對於徐若熙而言，他被視為有美國職棒2A或日職一軍的標準，是被球探看好的預料會出國的球員。然而他過去因傷問題，目前只有2年年資，若想要順利旅外，他不但要在經典賽資格賽中有好表現，也要證明自己整季能健康且穩定。

味全龍想要衝擊總冠軍，徐若熙勢必是投手群重要角色，然而他的提早開機備戰，恐怕將影響龍隊的戰績。他在球季的出賽時機，及球數控管，將會是本季龍隊能走多遠的關鍵之一。