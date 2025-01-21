想要的通通都得到！ 道奇搶人為何總是早別人一步？

以入扎制度挑戰美國職棒的日本強投佐佐木朗希，日前宣佈加盟衛冕軍洛杉磯道奇，讓「宇宙躲」原本已經極為華麗的陣容，變得更加恐怖。先發投手輪值一字排開，佐佐木朗希可以和大谷翔平、山本由伸組成東瀛三王牌之外，同樣是Ace級先發的史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）要排到輪值四號、五號，如果再加上可能回歸的老將克蕭（Clayton Kershaw）、中生代的輪值主力梅伊（Dustin May）、剛索林（Tony Gonsolin），道奇的先發投手戰力突破天際，即使有人遇到傷病等狀況，整體的陣容深度依然遠遠勝過大聯盟其他對手。也難怪朗希加盟道奇的新聞一曝光，大聯盟其他29隊的球迷罵聲連連，兩個月後開打的2025年球季，誰還能和道奇一拼？道奇「新邪惡帝國2.0」的地位，就此確立。

但邪惡歸邪惡，如果細究道奇的隊史和經營策略，道奇的經營團隊倒也不是單靠著「鈔能力」就能在大聯盟稱霸（雖然道奇在2025年的預期團隊薪資，確實已經以3.69億美元高居聯盟第一），這點和紐約兩支灑錢不手軟的豪門球隊洋基、大都會，有相當的不同。在我看來，真正讓道奇球團長年保持競爭力（自2013年以來已連續12年打進季後賽、包括兩座世界大賽冠軍）的主要原因，在於道奇勇於作為「先行者」的嘗試和勇氣，選才上不拘泥於既有框架、並積極拓展全球的棒球人才市場，這點從輪值中收集了三位日本王牌等級的投手就可見端倪。

如果這個說法不能說服你，我們可以從二十世紀中期開始，一一檢視「宇宙躲」是怎麼跳脫既有的慣例，早其他球隊一步，搶佔到新的市場和人才。

道奇是第一個打破「君子協定」讓黑人球員在大聯盟打球的球隊，也才有日後每年4月15日全大聯盟都要穿42號球衣的「羅賓森紀念日」。 美聯社

先從美國國內的棒球人才談起，大聯盟在二十世紀的第一位黑人球員、傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson），就是由布魯克林道奇（洛杉磯道奇前身）總管瑞奇（Branch Rickey）於1945年簽下。羅賓森於1947年登上大聯盟，打破了大聯盟長達數十年不讓黑人球員在大聯盟出賽的默契（此默契被俗稱為大聯盟的「君子協定」，gentleman’s agreement）。之後，越來越多原本因為美國社會中的種族歧視，只能在黑人聯盟（Negro Leagues）打球的球員，得以加入大聯盟。

墨西哥的左投瓦倫祖拉去年在道奇奪冠前離世，當年掀起「費南多狂熱」，他也是史上最成功的大聯盟墨西哥球員。 美聯社

1979年，道奇發掘了來自墨西哥的左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），兩年後，瓦倫祖拉在洛杉磯掀起「費南多狂熱」（Fernandomania），以開季連八場完投勝（其中五場是完投完封）、1981年球季的國聯賽揚獎和新人王，開啟輝煌的17年大聯盟生涯。瓦倫祖拉不是大聯盟第一位來自墨西哥的投手，但他絕對是最成功、星度最高的一位，而他之所以被道奇看中，據說也和長年掌管球隊事務的道奇老闆歐馬利（Walter O’Malley）希望能討好洛杉磯地區龐大的拉美裔人口有關。

1987年，道奇在多明尼加創建了「棕櫚營棒球學校」（Campo Las Palmas），這是大聯盟球團在多明尼加開設的第一所棒球學校（baseball academy）。道奇這個創舉，讓球隊能夠在多明尼加這個棒球沃土，生產出大量便宜好用的年輕新秀。九〇年代的諸多道奇名將，如「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）、孟德西（Raúl Mondesí）、貝爾崔（Adrian Beltré），都是棕櫚營棒球學校的畢業生。隨後，其他大聯盟球隊才開始固定進駐多明尼加，現在所有大聯盟球隊都在多明尼加有專屬的棒球學校和訓練據點，完全改變了多明尼加的棒球地景。

如果道奇沒有創造「野茂旋風」，未來就不會有這麼多日本球星想挑戰大聯盟。 美聯社

當然，道奇也是將大聯盟的觸角伸入亞洲的始作俑者。1994年，來自韓國的卜贊浩與道奇簽約，不久後成為韓國首位大聯盟球員，開啟了韓國棒球選手旅美的先河。1995年，野茂英雄加入道奇。雖然野茂不是大聯盟第一位來自日本的球員（第一位是1964年加入舊金山巨人的村上雅則），但野茂的重要性不言可喻。沒有野茂身先士卒、在道奇球場用「龍捲風」投球姿勢掀起「野茂旋風」，就沒有九〇年代中期以降，那些在美國發光發熱的一大票日本球星。

陳金鋒是台灣旅美的先行者，開啟了旅美風潮，道奇也是和台灣連結最深的大聯盟球隊之一。 聯合報系資料照

1999年，年輕的陳金鋒挑戰大聯盟，為台灣的棒球選手開闢旅美的選擇，他加入的也是道奇。歷年來，加入過道奇體系的台灣球員多達十位，包括去年入團的年輕小將柯敬賢。其中，在道奇上過大聯盟的有陳金鋒、郭泓志、胡金龍、曹錦輝，說道奇是與台灣連結最深的一支大聯盟球隊，應不為過。

這還沒完，道奇也是少數將球探的雷達伸向非洲的大聯盟球隊。就在前幾天，道奇宣佈簽下來自南蘇丹的17歲投手丹恩（Joseph Deng），據報導，丹恩身高超過200公分，球速已經突破153公里，未來潛力可期，他也是南蘇丹史上第一位挑戰大聯盟的年輕新秀。

道奇肯定看到了什麼，日前破天荒簽下南蘇丹的17歲投手丹恩。 截圖自MLB關方X

目前外界對於丹恩的棒球經歷所知甚少，但合理推測，丹恩應是透過道奇在烏干達（與南蘇丹比鄰）的棒球學校，接觸到棒球，才得以開始追逐自己的棒球夢。遠在東非的烏干達，也有道奇的棒球學校？是的，你沒看錯。根據《洛杉磯時報》的報導，棒球直到2002年左右才被引入烏干達，不久之後烏干達的少棒球隊開始參與威廉波特少棒聯盟的地區預賽，2011、2012連續兩年在「中東-非洲」的分區勝出，但2011年球隊因簽證問題無法赴美，直到2012年八月，烏干達少棒代表隊才第一次前往美國賓州的威廉波特參與少棒決賽。（2015年，烏干達少棒再次打入威廉波特，在第一場比賽就打敗棒球強國多明尼加，後來在敗部輸給了台灣才打包回家，這也是台灣與烏干達在棒球場上唯一一次的交手。）

跟大部分的非洲地區一樣，烏干達的棒球發展還在萌芽期，而基礎設施不完善、資源稀缺，加上普遍的貧窮，讓球具的取得、外出比賽的旅費，都是相當大的挑戰，而棒球又是參與門檻高的團體運動，要在這樣的環境下尋找、養成有天份的潛力新秀，並不容易。但道奇球團在2010年代開始就在烏干達一個叫做姆皮吉（Mpigi）的小鎮建立起棒球訓練基地（這也是目前非洲唯一的一座職棒球團開設的訓練基地），吸收當地有運動潛力的年輕人。這邊的運作方式和多明尼加的棒球學校類似，潛力新秀在這邊可以吃好、住好，專心於訓練技術和鍛鍊體魄，少數天份夠高的年輕人，就有機會與道奇（或是其他大聯盟球隊）簽下職業合約，到美國挑戰大聯盟。

2022年，道奇簽下21歲的投手塞倫庫馬（Ben Serunkuma）與外野手馬雷（Umar Male），他們是姆皮吉棒球基地的首批「畢業生」，兩人也成為烏干達棒球史上首位挑戰美國職棒的球員。2024年，道奇再簽下18歲的捕手阿喬蒂（Allan Ajoti）。另外，也有幾位在姆皮吉訓練過的年輕烏干達球員，加入了匹茲堡海盜隊（另一支少數有在經營非洲地區潛力新秀的大聯盟隊伍）的小聯盟體系。雖然目前人數仍然相當少，這些烏干達出身的職棒球員也不見得有機會在大聯盟出賽，但誰也不知道會不會有一天，非洲版本的「費南多狂熱」或「野茂旋風」會在這裡誕生，而最有可能享受這個果實的，還會是道奇隊。

從美國本土的黑人球員，到拉丁美洲、亞洲，甚至非洲的潛力新秀，道奇總是走在其他球隊前面。倒也不是因為道奇球團真的多注重族群多元與包容，而是因為這些都是在那個時機點，還沒被開發的市場和人才庫，而取得這些市場和人才庫的先機，就是取得巨大的競爭優勢。

道奇成為「新邪惡帝國」，但也不得不佩服他們提早布局搶人的能力。 法新社

作為「新邪惡帝國」，道奇近期的操作，表面上看似是打壞了大聯盟的競爭平衡，但追根究柢，還是其他球隊沒能加緊跟上道奇的腳步和遠見，道奇的優勢，在日本的棒球水準益為提升、頂級日本球星往往將道奇視為第一選擇之後，當然就更明顯了。無論如何，對其他29支球隊的球迷來說，雖然現在恭喜道奇2025年封王也還太早，但這很可能會是一個比過往更沒有懸念的球季。