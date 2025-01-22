費城低到王牌惠勒古柏鎮之路難行 名人堂標準應對應時代趨勢

費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）去年塞揚獎票選上再度陪榜，以68分之差敗給勇士隊左投塞爾（Chris Sale）飲恨，也是生涯第二度於塞揚獎排名第二，在塞爾奪下14年職業生涯首座塞揚獎後，惠勒的「無冕王」悲情形象深植人心。

無庸置疑，惠勒去年投出了另一個塞揚級別的賽季，甚至可以列入生涯年討論，16勝、2.57防禦率皆為職業生涯最佳，每九局被安打數以及WHIP值領先全國聯投手，貢獻整整200局投球，是當今大聯盟耐操強投代名詞之一，投球內容量多質精，早已擺脫生涯初期病痛纏身形象。

生涯從大都會隊發跡的惠勒，雖然一直是球隊期待的大物新秀，但始終沒有投出宰制成績，2020年惠勒年滿而立，該年他以5年1.18億美元轉戰費城人，這張合約起初曾遭外界質疑，畢竟此前惠勒不過就是個生涯ERA+（標準化防禦率）剛好為100，最高僅112的投手，但費城人相信惠勒的球威依舊有未完全兌現的潛力，事實證明沒有看走眼，惠勒晉身為聯盟首屈一指的王牌，生涯前5年在大都會貢獻WAR值（勝場貢獻值）為9.1，平均一年近2，屬中庸水準；但在費城人5年期間則貢獻爆表的25.4，幾乎翻近三倍。

惠勒來到費城人後成為聯盟首屈一指的王牌！ 影片來源：MLB youtube

根據《MLB Network》排名，即便已經年滿34歲，但惠勒在2025年先發投手中高居首位，當時的5年合約現在回頭看相當實惠，也讓費城人願意在去年季初送上3年1.26億美元續約，平均年薪高達4200萬是大聯盟史上最高續約紀錄，惠勒近年穩定性毋需多言，不過讓我們試著將問題格局拉高——30歲才進入巔峰的惠勒有機會進名人堂嗎？

從每一項傳統指標來看，這個問題的答案都是絕對否定的，生涯目前累積103勝，只有入選過兩次全明星賽、拿下一次金手套，僅兩次入選塞揚獎前5名，衡量名人堂投手的標準不外乎兩種，一種是視其黃金期宰制力能否獲得外界一致高評價，如30歲就急流勇退的道奇隊傳奇法克斯（Sandy Koufax），近年討論代表則為狄葛隆（Jacob deGrom），惠勒在這項指標可能差了點；另一種是看累積成就是否接近同位置的名人堂球星，那麼惠勒則完全不夠格。

惠勒是近年來罕見耐操又有壓制力的先發投手，但距離過往的名人堂標準仍有漫漫長路。 美聯社

但當我們剖析近年來名人堂得主，就會發現到將當今先發投手的數據拿來和上個世紀、甚至幾十年前的投手相比並不合適，如果比較對象還是吉布森（Bob Gibson）的投球數、萊恩（Nolan Ryan）的三振數，入龕門檻依舊是300勝、3000K，那麼在韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）、克蕭（Clayton Kershaw）等2010年代巨投在10年內相繼進駐古柏鎮後，將不會再看到有先發投手入選。

顯然這不可能會發生，只是世人要改變對名人堂投手的定義，未來手握選票的記者們會如何評價「每年只投150局，但能夠主宰每場比賽的投手」，將因時代巨輪轉動而有所位移，在不遠的未來，生涯300勝或單季250局，甚至單季20勝的投手都有可能絕跡。1970年代五人輪值取代四人輪值成為風潮，當代六人輪值、假先發層出不窮，隨著負擔的局數越來越少，「先發投手」一詞的意義也不斷更迭。

惠勒目前生涯最大亮點就是在季後賽的史詩級表現！ 美聯社

WAR值對於現代球迷來說並不是太冷門的數據，其全面性評價球員能力的數值，雖會因版本而有差異，但整體而言仍是項客觀且足夠讓人信服的數據，做為比較跨世代球員價值的數據也有其獨特性，知名棒球網站FanGraphs的作家傑菲（Jay Jaffe）曾提到，球員巔峰期平均約為7年，根據大聯盟官網報導，自二戰結束後，從1946年開始，共有21名球員曾在7年區間內（如1946-52年、1947-53年）繳出聯盟投手最高的WAR值，其中有16名投手入選名人堂。剩下5位包含場外問題嚴重的席林（Curt Schilling）、克萊門斯（Roger Clemens）；以及被視為名人堂大遺珠的桑塔納（Johan Santana）、史蒂夫（Dave Stieb ），最後一位，則是本文主角惠勒。

依照FanGraphs的版本，過去7年來惠勒累積WAR值為33.5領跑全聯盟，第2名則為柯爾（Gerrit Cole）的30.6，隊友諾拉（Aaron Nola）的28.6排名第3，就算是《Baseball Reference》的版本惠勒也高居首位，在此期間1207局投球僅次於諾拉，1273次三振輸給柯爾和諾拉，更別提他生涯在季後賽的史詩級表現，共計70.1局防禦率2.18，這在歷史至少於季後賽先發10場的投手中排名第3，排在前面的是上古神獸霍伊特（Waite Hoyt）與「10月瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）。

韋蘭德打算拚到300勝才要退休，他也很可能是近代最後一位300勝投手。 美聯社

韋蘭德2020年談到先發投手未來進古柏鎮愈發困難，他說：「我喜歡10年最好的投手，當你在巔峰期是聯盟最好的球員，那麼就應該入選。」惠勒7年來雖未曾獲塞揚榮耀加身，聲譽相對低調，但從現代標準來看，種種理由都能佐證他此期間是聯盟最強投手，更別提惠勒身手尚在巔峰，上季成績甚至還在進步，有足夠理由相信他還有時間推進累積數據。

或許惠勒退休時投球局數還不到吉布森251勝、3884.1局的一半，但正如同吉布森追不上強森（Walter Johnson）的417勝、5914.1局、強森對著塞揚 （Cy Young）的511勝、7356局望塵莫及一樣，趨勢已是不可逆，偉大依舊無損，誠然像惠勒這樣的案例入選有可能淡化上古神獸的風采，很容易想像已經入選名人堂的成員很難接受未來投手值得同樣的榮譽，但若標準一成不變，那就再也沒有人能達到所謂標準。