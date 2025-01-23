捨未來爭取現在！唐斯、布里吉斯加入 尼克進攻全面活化

上個賽季，尼克又一次的倒在了季後賽第二輪，也是他們連續兩年在第二輪被淘汰，前一年他們以2勝4敗敗給了熱火，這次他們倒是多拿了一勝，而且還先取得聽牌優勢，可惜最後兩場氣力放盡，被溜馬帶走勝利，很明顯尼克希望在未來能走的更遠，在開季前就展現出了超強魄力，接連交易，打算組出更好的陣容，直接衝擊總冠軍。

尼克在休賽季用了5個首輪選秀權，包括自己的2025年、2027年、2029年、2031年4個無保護首輪和2025年公鹿首輪，另外再加上2028首輪交換權，從籃網換來布里吉斯（Mikal Bridges），組成維拉諾瓦大學大學（Villanova）超級連線，雖然尼克交易到了一位頂級的側翼大鎖，但是損失也不小，球隊到2031年的這段時間，有超過一半的選秀權被送出，一旦戰績不佳，球隊就會缺少選秀權來補強未來潛力。

沒想到尼克的升級之路並未就此停止，季初又來了一筆更重磅交易，尼克送出藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）和貝茲•裘普（Keita Bates-Diop）和一枚來自活塞的首輪，從灰狼直接換來2015年狀元唐斯（Karl-Anthony Towns），也等於尼克把未來全部梭哈了。

但是比起原本的藍道，尼克的禁區和投射得到很大的升級，先發五虎陣容非常完整，有高度、有技術、有星度，剩下的就看整合成果。

目前賽季已經進行了接近一半，尼克的戰績在東區高居第3，雖然順位來說比上個賽季東區第2稍差一點，但是勝率卻比去年還高，整體戰力確實比去年有所進步。尤其進攻效率從去年聯盟第7，進步到了聯盟第3，只是本季騎士隊橫空殺出霸佔東區龍頭的位置，才硬生生把尼克的戰績排名往後推了一位。

唐斯加盟也舒緩了布朗森(右)的進攻重擔。 路透社

從交易成果來說，唐斯來到尼克後打出生涯年，場均13.9 籃板、55.0%命中率與44.9%的三分命中率都是生涯新高，場均25.4分也是生涯次佳的成績，同時也舒緩了以往尼克十分仰賴布朗森（Jalen Brunson）的情況。

在唐斯來到尼克後，不只在投射端幫助球隊拉開更多的進攻空間，他的切入終結以及錯位單打都能提供球隊另一個進攻選擇。

而布里吉斯的場均數據雖然相較籃網時期有微幅下滑，也一度傳出投籃機制出現問題，但目前也仍然維持場均18.0分的成績，雖然三分命中率是新人年以來的新低，但整體命中率卻比籃網時期更好一些，提供了球隊需要的第三持球進攻點，讓尼克的進攻變得更難以防守，這都是球隊今年在進攻端表現更好的主因。

但尼克下半賽季要加強的，就是他們在防守端的效率問題。

上個賽季尼克的防守效率是聯盟第9，但是本季微幅下滑到聯盟中段班的位置，尤其讓對手投進了更多的三分球，對於有著布里吉斯、哈特（Josh Hart）和阿努諾比（OG Anunoby）三名側翼防守悍將的球隊來說，這是值得留意的地方。

無論如何，尼克休賽季的調整看起來無疑是成功的，球隊的整體進攻效率有所提升，深度也更充足，打硬仗的時候也不會陷入只有單點能突圍的情形，防守隨著球員磨合完成後也能期待更好的表現。

擁有強大側翼悍將，尼克防守效率仍有加強空間。 路透社

只是他們的對手依然強悍，除了衛冕軍塞爾蒂克以外，又加上本季一飛衝天的騎士，都將是尼克衝出東區的一大阻礙。在拋出未來大部分首輪籤、頭都洗下去了的情況下，尼克顯然也已經沒有回頭路，勢必要在通往冠軍的這條路上一路向前了。