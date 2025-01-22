雷霆爭冠最後一塊拼圖？爭取交易籃網強森的四大催化劑

從去年底開始，籃網隊的強森（Cameron Johnson），就一直在聯盟熱門的交易人選名單上，當時的籃網以「Tank」角度而言，強森的表現太好。根據統計，當他缺戰的比賽布魯克林0勝9敗，以至於球團並不排斥交易他，以免妨礙坦克大業，而其中多支涉入傳聞的球隊中，尤以奧克拉荷馬雷霆的討論聲浪最大。

原因其來有自，從雷霆補強的觀點，強森確實是個現在進行式的完美人選。

符合補強需求的生涯年演出

年方28歲的強森，本季繳出生涯年的佳績，場均19.6分3助攻0.5阻攻59.8%命中率42.8%三分命中率，皆為生涯新高，尤其是質量兼具的三分神射，每場出手7.6次還能有42%以上的三分命中率，暫居聯盟第17名。

準度在他前面者，還只有2位出手次數更勝於他，對照現在雷霆「僅僅」聯盟第18、堪稱最大弱點之一的三分命中率（去年季後賽敗給獨行俠，以及今年季中錦標賽敗給公鹿，慘澹的三分外線都造成重傷），絕對是可以帶來大進補的幫手。

這還要說到強森的出手型態，三分出手中有高達約74%（5.6次）來自「Catch & Shoot」，這更進一步說明了他毋須佔用太多球權的無球射術，與兩大主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）主打的切傳進攻型態，很可能在拉開空間方面的完美契合，這正是現在雷霆亟欲渴望再升級的部分。

事實上，無論在太陽抑或籃網，強森亦都早早證明了自己相當樂意扮演主將旁的次要綠葉角色，且勝任愉快。

在身高欠缺的情況下，雷霆時常得用矮一號的尺寸捍衛禁區。 美聯社

無球投射外的多才多藝

強森且不僅僅是個射手，有6呎8吋身高的他，還是個當代顯學的高側翼。本季除了投射，也展現了在籃下更強更穩定的出手能力，亦更有意願打進禁區，除此之外，他還具備在亞歷山大與威廉斯之外，成為第3個持球進攻點的能力，這同樣是現在雷霆武器庫裡仍相對欠缺的部份。

同時間，他的高度，亦能填補上雷霆現有陣容的不足，主要輪替中，在哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與仍掛傷兵的霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩支7呎長人之下，雷霆的鋒線身高一口氣跌至一票6呎6左右。

在禁區深度薄弱情況下，所以時常可見這些本已不高的側翼組，得硬著頭皮往上扛四號甚至五號位，這對於長人強敵環伺的奪冠之路，絕對是個巨大隱憂；縱使霍姆葛倫歸隊，奧克拉荷馬仍需要提升鋒線尺寸，以增加陣容應變的彈性。

除了身高，強森且還同時具備水準以上的運動能力與不俗臂展，即便過去並不以防守見長，光是足以勝任現代籃球饒富價值的大量換防角色：從幫扛內線，到跟防外線，對雷霆來說就大有幫助。

遑論本季在防守對位者，尤其是三分外線方面，強森壓制對手命中率的表現，其實都已高過聯盟平均，亦可期待在原本就已是聯盟遙遙領先最強防守球隊的支援下，他能成為更優秀的攻防雙向球員。

霍姆葛倫本季因傷缺席大半比賽。 法新社

除此之外的附加價值

不僅僅是場內可以期待的表現與融入團隊的可能性，若能成功交易強森，還將為奧克拉荷馬帶來其他好處。

首先，在太陽時期，強森就已有總冠軍戰經驗，當時幫助球隊對抗「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），這對現在這一代季後賽經驗尚淺，且最多只到第二輪的雷霆而言，肯定是加分項。

另一方面，年方28的強森，包含今年還有3年6550萬美元的合約，以他近年表現絕對是物有所值甚至超值，倘若雷霆順利引進門，亦代表尚處於球員生涯黃金期的他，最燦爛的年紀將剛好能與雷霆現有年輕主力的時間線重疊，至少一路到2026-27年賽季，這亦有助於這支新興強權未來數年的陣容穩定性，而不僅僅只是得到一位短期豪賭傭兵。

基於以上種種顯而易見且值得期待的利多，如果你問我關於交易強森的意見，筆者顯而易見會是樂觀其成的一方。

只是隨著時間過去，根據早先美國記者的報導，雷霆現階段談判動作並不積極，暫時看不到交易的可能性，這部分同時受到買賣雙方的消極面影響。

雷霆顯然會希望在亞歷山大和威廉斯之外，增添更多砲塔射手。 路透社

雷霆方面，消息指出情況和騎士隊類似，都擔心現在做任何事情，將破壞原本在聯盟穩居領先地位的陣容。

這的確是相當充分的理由，聯盟歷來本就有在一切順風情況下，制服組避免做出太大改變的傾向，甚至接近於迷信，畢竟休賽季也已陸續補強卡盧索（Alex Caruso）與哈爾特斯坦，球隊原本磨合就需時，好不容易開花結果，如果再多做改變，結果卻破壞球隊原有化學效應，甚至導致成績下滑，這份責任絕不好扛，「不做不錯」此刻著實有其道理。

另一方面，也在於籃網接連完成施羅德（Dennis Schroder）與芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）交易，電梯終於開始順利向下後，制服組也變得比較有餘裕，不一定非得交易強森這位好用球員，大不了為了成績減少使用時間甚至冰凍，有礙「坦克」的問題就已迎刃而解；恰巧最近他也開始更多因傷缺席，球團方面就更沒有時間壓力，以待買方提出更好的交易包裹。

據傳現在籃網方面交易意願降低，但當初他們也是這麼看待布里吉斯（Mikal Bridges），有滿意的價碼，在重建面前依舊沒有什麼不能談，只是期望報價，現在已提高到了「兩個首輪選秀權或是同等級交換權，以及一名年輕球員」，這自然也會讓包括雷霆在內，所有有意的球隊暫緩談判腳步，避免操之過急而吃虧。

不過最新消息，又有新的變數吹皺本來平靜的一池春水。

雷霆具備多項條件優勢可以追求強森。 路透社

騎士軍團蠢蠢欲動的推波助瀾

在本季第二次東西區頂上對決中大敗，原先也有意於強森的騎士，儘管對外仍止於例行公事般的探詢動作，但據知情人士表示，騎士因為那一敗，交易的意願大幅提升中，這將給雷霆帶來危機感。

與奧克拉荷馬相同，騎士陣容上的軟肋亦在欠缺尺寸足夠的正牌側翼，在前後場四星之下，且更凸顯天賦之落差。

騎士本就渴望為側翼增加高度，以幫忙後場雙矮衛米契爾（Donovan Mitchell）與葛蘭德（Darius Garland）分憂解勞，特別在防守上面減少吃虧，事實上對雷霆第二戰，就苦於不是拉矮前鋒來頂，就是一票6呎6吋以下天賦相對平庸的矮側翼，攻防兩端都難以為亞歷山大與威廉斯帶來麻煩，輪轉外圍投射的防守威脅亦因身材而不足。

如果將目標放眼在奪冠，無論是側翼海的塞爾蒂克，亦或者笑擁側翼雙星的雷霆，騎士勢必要正視側翼戰力薄弱的問題；更何況克里夫蘭本季就是主打三分轟炸，本季三分出手聯盟第5、命中數第2，命中率更高居榜首，倘若再補進強森，火力肯定是如虎添翼。

或許雷霆原本決定按兵不動，但如果本季頭號假想敵騎士決定展開軍備升級，「阻止對手補強」本身就已是發動交易最充足的動機，何況這確實很可能促成此消彼長，也因此許多國外評論家，都已提高了對雷霆交易的期望值。事實上總管普雷斯帝（Sam Presti）確實也已經連續4季發動過季中交易。

雷霆總管普雷斯帝。 美聯社

如果奧克拉荷馬推動交易的齒輪再次啟動，那好消息是，無論是騎士，或者也廣被看好的國王、最近需求動機同樣大增的勇士，說到交易籌碼，都完全無法與雷霆比擬。

雷霆除了有足以吞下強森的薪資空間，更重要的是手上還有滿滿的首輪籌碼和交易權，與此同時陣中亦不乏已進入輪替，小有成績的潛力股。對他們而言，儘管有輪替化學效應可能被破壞的小小疑慮，卻絕不如幾位主力般不可動搖，畢竟往後還有那麼多的待選新秀要養，總是有人要走，只是什麼時候？是誰？以及如何換取最高價值？

且看這場陷入交易各隊之間「你動，我動」的博弈，能夠推波助瀾雷霆至多的大交易決心？

以及，窺準各隊需求期望漁翁得利的籃網，究竟要到什麼樣的價碼，才願意放過各位肥羊，甘心將強森交出了。