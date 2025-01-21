聯盟助攻、抄截雙王在手 「巨人殺手」老鷹成季後賽大黑馬

老鷹最近一波3連勝，季中22勝19敗東區排名從開季第11爬升到第六。

老鷹緩緩爬升並沒能引起太多關注，東區仍是騎士、塞爾蒂克、公鹿三分天下，另外一支受到熱烈討論競爭者是尼克，尼克兩大球星後衛布朗森和中鋒唐斯正在打出生涯最顛峰表現，備受期待。西區雷霆一枝獨秀，火箭、灰熊、金塊、快艇是西區戰力第二集團。

就算擠進東區季後賽老鷹恐怕也很難引起更多關注，這就是NBA時勢和現實。但老鷹今年情況可能有點不同。

老鷹上半季兩勝騎士+兩勝塞爾蒂克，是聯盟唯一支可以兩次擊敗聯盟戰績最好騎士和衛冕軍塞爾蒂克球隊，另外老鷹還贏過公鹿、熱火、灰熊、灰狼、二勝尼克等難啃骨頭，最近10戰8勝國王也曾栽在老鷹手裡。

前爵士教練史奈德執教老鷹第三年，球團過人耐心正在收割。 法新社

跟當NBA其他一線戰力球隊比起來，老鷹是很特別的球隊，前爵士教練史奈德執教老鷹第三年，球團過人耐心正在收割。

去年六月老鷹做了最重要決定，拆解楊恩和墨瑞這一組明星後場搭檔，墨瑞在老鷹第二季打出場均22.5分、6.4助攻、5.3籃板，投籃命中率4成6，三分命中率3成6生涯最出色表現，但老鷹戰績並沒有因此起色，墨瑞和楊恩搭檔並沒能改變老鷹提升團隊。

老鷹上季36勝46敗東區第10，但附加賽就被公牛淘汰，無緣季後賽。

鵜鶘看中墨瑞，用前鋒南斯、後衛丹尼爾斯、外加兩個首輪籤，跟老鷹換去墨瑞。

現在看起來老鷹這筆交易根本「賺爆」。

201公分丹尼爾斯(紅衣，中)進化成為聯盟第一神偷，場均3.1次抄截是聯盟抄截王。 美聯社

201公分丹尼爾斯進化成為聯盟第一神偷，場均3.1次抄截是聯盟抄截王，場均13.2分、5籃板，逐漸成長為聯盟防守第一隊超級大鎖。

當代NBA流行所謂「側翼海」，絕大多數人應該都看不懂，側翼海指的就是運動能力出色，又有高度的前鋒成群，在現代籃球位置、球路都在模糊的大三分世代，身高在198-208公分之間前鋒能投會切還會跑，每個都能防守至少三個位置，可以無限換防、創造無限錯位優勢而不被對手針對，這是最驚人天賦。

老鷹現在就擁有這種驚人天賦和身高優勢。

203公分小前鋒強森場均19.7分、10.2籃板、5.2助攻，投籃命中率5成1。203公分小前鋒杭特場均19.3分，三分命中率4成2。208公分大前鋒歐康古場均11.5分、7.6籃板，投籃命中率5成5。這三名主力前鋒都在打出生涯最佳表現，而且還看不到天花板，

小前鋒強森場均19.7分、10.2籃板、5.2助攻，投籃命中率5成1，打出生涯最佳表現。 法新社

203公分2024年NBA狀元新人19歲里薩赫還很嫩，但場均也有10.5分，正在史奈德養成梯隊中成長。

老鷹這種前鋒成海，憑速度、力量、對位、永不疲倦跑動就能壓迫對手，控制比賽節奏，並且贏得勝利球隊，當然需要一個超級指揮官，場均23.2分、11.8助攻楊恩，正在成功扮演帶隊領袖角色。

楊恩的得分是近六年來最低，但場均助攻是生涯最高，也是今年聯盟助攻王，在楊恩穿針引線帶動下，老鷹正在打出隊史近年來最好團隊籃球。

「楊恩是球隊大腦，他是隊友最信賴指揮官，不管楊恩投籃手感好不好，他都能帶動隊友，創造各種出手空間，今年的楊恩依舊打出明星球員身手和價值，但他被大多數媒體忽略」史奈德高度肯定楊恩領袖魅力和表現，更成熟的節奏，更自在寫意的進攻，把老鷹的比賽變得更簡單更高效。

楊恩的得分是近六年來最低，但場均助攻是生涯最高，也是今年聯盟助攻王。 路透

老鷹先發中鋒卡佩拉並沒有被邊緣化，他仍是防守長人，傷停前鋒南斯依舊能提供重要經驗和防守。

再給前鋒成海的老鷹半個賽季磨合，累積比賽經驗，今年東區季後賽肯定血流成河，什麼意外都可能發生。