日職／僅鈴木一朗10% 兩聯盟MVP小笠原道大意外低票太奇怪

日職2025年野球殿堂入選者名單在日前出爐，在洋聯歐力士出賽951場，9年生涯累積1278支安打、118轟、529分打點、3座MVP、7座打擊王、5座安打王，另外也拿過打點王、盜壘王、金手套及最佳九人等獎項的鈴木一朗，毫無意外地在獲得資格的首年就入選，是繼王貞治、野茂英雄、工藤公康、松井秀喜、金本知憲等名將後的第7人。

一朗未獲得全票其實也不會太意外，就如同為野球殿堂成員、曾擔任過養樂多及西武監督的廣岡達朗所言，畢竟有超過350名的記者具備投票資格，每個人都有各自的想法及價值觀，一朗在日職雖獲得許多獎項，但不到10年的生涯或許也是部分記者在意的地方，不過一朗高達92.6%的得票率，在史上也排在第6名，至於他是否能在美國名人堂全票入選，就要看22日的結果了。

在這邊先來補充一下日職野球殿堂中競技者表彰項目的規則，競技者表彰分為球員部門及專家部門，一朗就屬於球員部門，球員在引退後滿5年起就有被提名資格，參選期限則是15年，先由選考委員會提出30人左右的候選名單，再由超過300名的棒球報導新聞經驗超過15年的資深記者投票，每人可圈選7名以下的球員，在有效投票超過3分之2的情況下，得票率在75％以上者即入選，今年一朗獲得92.6%，另一名入選者則是去年首次有資格就拿到65.5%的岩瀨仁紀，今年以88.3％入選。

鈴木一朗雖未獲全票入選日本野球殿堂，但92.6%是史上第6高。(美聯社)

而專家部門的候選者則是要具備兩個條件，第一個是引退滿6個月以上的監督、教練及裁判，

第二則是具備球員部門資格且引退超過21年以上者，每年候選者大約都在10人左右，由已入選野球殿堂者、競技者表彰委員會的幹事投票，每人可圈選3名以下，獲選資格與球員部門同樣為75%，今年的專家部門入選者為掛布雅之。

上述提到球員部門的參選期限為擁有資格後的15年，另外還有一個條件就是如果得票率未達3%者，隔年即會失去參選資格，如曾效力西武及中日，拿下過央聯年度MVP的和田一浩，在21年度獲得資格，22年卻僅得到2.8%的選票，就此失格，另外如DeNA監督三浦大輔、新任西武監督西口文也及現任日本國家隊監督井端弘和等人，也都因未跨過3%門檻而失格，而今年票選結果出來，前巨人監督高橋由伸也將因未達3%而無法再參選，軟銀及廣島監督小久保裕紀及新井貴浩則都是瀕臨失格邊緣的4%左右。

今年得票僅次於一朗及岩瀨的是川相昌弘，他得到60.5%的選票，有短打職人之稱的川相生涯有533次犧牲短打，是金氏世界紀錄保持者，他在12年度獲得資格首年的票數只有19票，之後逐漸爬升到今年的211票，不過由於將屆滿15年，如果在明年仍未入選的話，也會就此失格，而廣島OB、也曾擔任廣島監督的名將野村謙二郎，由於在05年引退，雖然在獲得資格後第2年的12年度才進入候選名單，今年度票選結束後也因已滿15年而失去資格。

在這幾年未入選的名單中，筆者認為最大的遺珠就是小笠原道大，小笠原是台灣球迷熟知的日職OB，小笠原與一朗同樣是1973年出生，是同世代的日本名將，19年的日職生涯歷經火腿、巨人及中日，在火腿時堪稱當時洋聯的最強打者，10年期間在洋聯拿過2次安打王、2次打擊王、1次全壘打王、1次打點王、5次一壘手金手套、1次三壘手金手套、3次最佳九人一壘手、2次最佳九人三壘手，06年獲選為洋聯年度MVP，轉戰巨人後7年間再度拿到2次最佳九人三壘手，07年球季更是奪下央聯年度MVP，是繼江夏豐後，史上第2名在兩聯盟都拿到年度MVP的球員，生涯累計2120支安打、378轟、1169分打點，打擊率為3成10，也是名球會成員。

日職投手出賽場次史上最多的岩瀨仁紀，與鈴木一朗同在今年入選野球殿堂。(中日臉書官方粉專)

這麼輝煌的成績似乎與野球殿堂的票選結果沒有太大的相關聯，小笠原在21年度獲得資格後的首次票選獲得56票，這竟是他這5年來獲得票數最多的一年，今年只有31票，得票是8.9%，以票數趨勢來看，即使在有資格期間未失格，就這樣再過10年，小笠原要進入野球殿堂的機會還是很低，只能說記者的投票意向與球員場上成績本來就是兩回事，這樣想，也不用太深入去探討一朗在野球殿堂的得票率這件事，甚至於美國名人堂是否會全票入選也無需太在意了。