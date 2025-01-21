佐佐木其實做足了功課 道奇最終雀屏中選原因關鍵在此一點

佐佐木朗希在日本當地，提早宣布入札引爭議，幾經周折千葉羅德海洋隊放手，卻又因「面試」大聯盟各隊被媒體宣染成耍大牌，最終選擇加盟洛杉磯道奇隊更讓他隊粉絲反感，似乎他的每一次決定都有人不滿意，這是什麼原因、背後又有哪些故事，這一篇我們來探討。

佐佐木朗希之所以獲得各方關注，無疑是因為他的天賦，23歲、身高6呎4吋，因在日職飆出165公里球速獲「令和怪物」稱號。如今，確定與大谷翔平、山本由伸兩位同胞為伴，共同效力洛杉磯道奇隊。由於不足25歲、日職效力少於六年，道奇隊幾乎是不費吹灰之力弄到手，球團只拿出500萬美元小聯盟約，即可綁定這位國際業餘新秀，即使他在日本已是職棒巨星。

之所以選擇道奇隊，據知是佐佐木與其經紀團隊審慎評估的成果。去年底，美國運動媒體《The Athletic》的記者 Jim Bowden就披露，佐佐木開出九道評分標準，為所洽談的球隊打分數，其中包括：球隊現在與未來奪冠的機會、球隊的農場系統實力、球隊財務資源、投手教練的執教實力、球隊數據分析部門、所效力的城市便利性、翻譯與支援團隊、球隊領袖與對未來的想法、球隊「家庭氛圍」。第一輪面試中，與佐佐木會談的對象包括經理人、教練團與球員代表，現場除了球隊簡報，還有一個隨堂考試：「針對去年佐佐木球速下滑、身體出狀況，你的觀點與建議為何？」藉此考驗各隊教練觀察力。

之所以選擇道奇隊，是佐佐木與其經紀團隊審慎評估的成果，圖為經紀人沃夫。 美聯社

日本電視台製作專題，邀請曾有大聯盟資歷的五十嵐亮太，與前東京讀賣巨人隊總教練高橋由伸，針對佐佐木朗希選擇道奇隊的決定分析，五十嵐認為這支洛杉磯勁旅的育成能力吸引人，他表示：「去年牛棚的大將維西亞（Alex Vesia），早在邁阿密馬林魚隊效力時，防禦率高達18.69，但2021年轉至道奇隊後，投了40局防禦率降到2.25，看他之後幾年數據即知，這並非偶然，維西亞確實被調好了。」五十嵐相信道奇能幫助年輕人成長，善於運用數據。

此外，有日本隊友的存在是加分。據知，佐佐木下決定前曾與山本由伸深入對話，對方以赴美一年的前輩身份，客觀評論新環境，無論是不同的比賽氛圍、打者習性與大聯盟用球，五十嵐亦在節目裡分享自己經驗：「從日語轉到全英語的環境，難免感到壓力。當年若有日本人在，會讓我的心情放鬆很多。」此外，道奇隊有一名服務超過20年的日籍訓練員，這對佐佐木切換環境創造了優勢。

佐佐木朗希下決定前曾與山本由伸(圖)深入對話，了解道奇隊的狀況。 法新社

密切關注季外交易的球迷亦發現，道奇隊補強沒在手軟，打造一早強大的投手陣容：史奈爾（Blake Snell）、預計復出的大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等，這讓佐佐木無須加快腳步，可逐步測試自己對大聯盟的適應度，五十嵐指出：「佐佐木需要增加肌肉量，以及找到比賽與訓練的平衡，這對未來至關重要。」道奇隊的先發投手滿水位，所以不會要求佐佐木立刻加入輪值，可採取保守方式培養。有關這一點，經紀人沃夫（Joel Wolfe）提過：「佐佐木不是一個已經完成的作品，他自己知道，球隊也知道這一點。」

佐佐木在18歲菜鳥球季時，只登板11場投了63.1局，因傷病他在日職先發尚未超過20場。所效力的四個球季，總共投394.2局。2022年，當他離連續第二場完全比賽只差三個出局數時，在第八局後被總教練換下場，續航力是一大問題。相比之下，大谷翔平昔日在日職投了543局，還身兼二刀流打擊。山本由伸更是投了897局，大前輩野茂英雄與達比修有赴美前，都在日本投了超過1000局，顯示佐佐木成為職業選手，還差了那麼一點，沃夫表示：「他（佐佐木）到美國將採取長期化視角，對於投手養成以及球隊如何幫助成長，進而促成生涯進步，抱有濃厚的興趣。」選擇與道奇簽約，是因這支球隊可幫他實現「成為最棒的投手」這目標。

一邊養成、一邊加入輪值先發，這亦是道奇隊創造六人輪值誘因，讓佐佐木維持跟日職一樣的一周先發一次慣例。五十嵐預測：「按這情況觀之，佐佐木第一年應該不會頻繁先發，而是會看上一場的投球量被安排休息，保守估計有約25場先發機會，若健康的話應可拿下15勝，以他高水準的直球和變化球，這是合理期待。」五十嵐說，佐佐木配球可以滑球搭指叉球剋敵，這也是他的強項。

佐佐木朗希與經紀團隊要找的不是財力最雄厚的隊伍，而是一支能幫助他成長為王牌投手的團隊。 美聯社

撇開各種爭議，像佐佐木這種天賦爆表的投手即使在美國出生，以他的體型和投球，勢必也將成為狀元人選，所以搶人大戰在所難免，以佐佐木與經紀團隊安排的面試來看，他們要找的不是財力最雄厚的隊伍，而是一支能幫助他成長為王牌投手的團隊，那就是道奇隊。如今獲得瑰寶，道奇隊欲成為自1998年至2000年紐約洋基隊三連冠以來，第一支連霸球隊的意圖分外明顯。