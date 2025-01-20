日職／四大新人監督投手為主流 球兒首年就受關注

2025年日本職棒總共有5名新上任的監督，分別是藤川球兒（阪神虎）、岸田護（歐力士猛牛）、井上一樹（中日龍）、西口文也（西武獅）、三木肇（樂天金鷲）。

其中，樂天的三木肇比較特別，他曾經在2020年帶過1年樂天一軍，不過因為球隊只打到第四名，未進入季後賽，只當了1年隔年又換成GM石井一久接任。但石井一久在任的3年期間加上去年的今江敏晃，樂天近4年只有2021年打進過CS季後賽，已經連續3年都是第四名，本季又換回三木肇。樂天近年評價最好的反而是2019年臨危受命帶領球隊打進CS季後賽的平石洋介，但他卻在隔年就被撤換，引起不少樂天球迷不滿，不穩定的人事更迭同時也反映了最近這幾年樂天的低迷。

三木肇之外，藤川球兒、岸田護、井上一樹、西口文也都是首度接掌職棒隊一軍兵符。今年有4名首度第一年執教的菜鳥監督，至於資歷最長的則是養樂多隊高津臣吾，今年將進入到第6年監督生涯。4名菜鳥監督之中，資歷最豐富的是53歲的井上一樹，歷任中日龍隊打擊教練、二軍監督之外，還擔任過兩年阪神虎隊一軍首席教練輔佐矢野燿大。今年井上一樹回鍋到他最熟悉的中日龍隊，從立浪和義手中接下重任，雖然中日龍隊已經連續3年墊底，不過一般認為中日龍隊其實體質並不差，投手戰力尤其是日職12球團名列前茅，加上井上一樹個性開朗、具有很好的整合能力，因此被看好有機會翻身。

西武隊退役名將西口文也，在日本職棒21個球季投出182勝，曾經奪下1997、98年太平洋聯盟勝投王。圖／統一獅隊提供

另外一個被賦予重任，要帶領球隊振衰起敝的是52歲的西武監督西口文也。西武隊去年苦吞91敗，差一點寫下百敗的不名譽紀錄，還讓明星游擊手松井稼頭央季中下台一鞠躬。在GM兼任監督的渡邊久信季後去職的情況下，西口文也臨危授命上陣。

今年的NPB新任監督有另外一個特色是投手出身的監督居絕大多數。生涯累積182勝的西口文也之外，藤川球兒（美日通算245次救援成功、164次中繼成功）、岸田護（日職63次救援成功、63次中繼成功）選手時代都是知名的後援投手。兩人都是屬於新生代監督，岸田護43歲在整個NPB12球團之中年紀最輕，藤川球兒44歲居第二年輕。在阪神老教頭岡田彰布退休之後，現役最年長的監督是59歲的千葉羅德隊監督吉井理人，本季進入到第3年帶兵生涯。

岸田護在2019年賽季引退後在歐力士擔任5年投手教練資歷，這一次接任一軍監督，成為1989年阪急轉成歐力士之後，第一名完全沒有在其他球隊擔任選手、教練而出任、「純度最高」的歐力士監督。不過相較之下，藤川球兒更為特別，他完全沒有任何教練資歷，2020年引退之後主要擔任球評工作，去年擔任顧問職的球團特別輔佐。類似藤川球兒這樣沒有經過教練工作而直升一軍監督的人事安排在這幾年的日本職棒相當少見，以現役12球團的一軍監督來說，除了藤川球兒之外，也僅僅只有日本火腿的新庄剛志以及廣島鯉魚隊的新井貴浩等2人，「球兒監督」的帶兵績效從第一年開始就受到高度關注。