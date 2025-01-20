中職／錯過12強賽 新科救援王陳柏豪能否征戰WBC資格賽？

陳柏豪去年透過陳俊秀FA自由球員補償方案，從中信兄弟轉戰樂天桃猿，一整季豪取29次救援成功，勇奪生涯首座救援王，只是榮耀加身，陳柏豪卻無緣入選去年12強賽中華隊，今年2月WBC經典賽資格賽，這位新科中職救援王能否披上國家隊戰袍備受關注。

2023年陳柏豪在中信兄弟只出賽4場共投5局，基本上就是邊緣人角色，去年來到樂天桃猿搖身一變成為守護神，出賽52場戰績2勝4敗29次救援成功，另有4次中繼成功，防禦率2.39、被打擊率0.226、得點圈被打擊率0.180，只有1次救援失敗，怎麼看都是非常亮眼的數據。

別忘了，去年陳柏豪在例行最後一次登板為了爭奪救援王，熱投79球完全燃燒，最終不但承擔敗投，而且2.2局投球被敲出5支安打，奉送5次四壞保送，失7分其中6分責失，全季防禦率從1.44暴漲至2.39，如果沒有這一場登板，他的防禦率是超亮眼的1.44。

不過，陳柏豪有一個致命傷，那就是控球不穩定，去年他總計投927球，其中539顆好球，好球率僅58%，總計52.2局投球就出現36次四壞保送，另有3次觸身球，52場出賽就有24場出現保送，控球實在不理想，也導致他的每局被上壘率高達1.50。

相較之下，中信兄弟守護神吳俊偉去年同樣拿到29次救援成功，但因防禦率相對較高而無緣拿下救援王，吳俊偉的控球就穩定許多，去年他投了919球，其中593顆好球，好球率65%，總計58局投球只有25次四壞保送，同樣有3次觸身球，吳俊偉投球局數多於陳柏豪，但保送少得多，兩人控球水準高下立判。

樂天桃猿陳柏豪贏得2024年年度進步獎。聯合報系資料照

另一個問題是陳柏豪被打者擊出的球，以飛球比例較高，去年他的滾飛球出局比例為0.746，而吳俊偉是1.682，也就是說，陳柏豪是偏向飛球型投手，吳俊偉則是明顯的滾地球型投手，在短期國際賽，控球穩定、能製造滾地球抓出局數的投手，比較能受到國家隊青睞，否則後援投手一上來就壞球連發，壘上先堆積跑者，把自己給投倒了，那該如何是好。

另外，去年陳柏豪讓打者揮空率為21.6%，52.2局投出38K，而吳俊偉讓打者揮空率為26.8%，58局飆出55K，在關鍵時刻吳俊偉具被三振化解危機的能力，在12強賽也確實驗證，這都是去年12強賽吳俊偉能入選國家隊，陳柏豪卻無緣征戰的因素。

陳柏豪去年直球使用比例近5成，平均球速約144公里，搭配近4成的滑球，還有少量的曲球，持平而論並沒有一顆絕殺武器球，不過陳柏豪還年輕，月底才要滿26歲，未來仍有機會持續進化。

陳柏豪打WBC資格賽，首要任務是加強控球。聯合報系資料照

目前WBC經典賽資格賽中華隊28人正式名單還沒底定，由於旅外球員能否參賽還有變數，中職球員狀況也還是未知數，陳柏豪雖錯過12強賽，不過他有機會征戰WBC資格賽，如果未來他想要拚進經典賽會內賽國家隊，首要任務是加強控球，並練好武器球。