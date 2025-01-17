兩條時間軸實驗失敗 奪冠窗口關閉柯瑞仍不願勇士賭上未來

本季初勇士隊一度打出令人又驚又喜的12勝3敗佳績，當球迷們都在期待柯瑞(Stephen Curry)生涯後期是否有機會再度帶隊重返巔峰之際，卻在接下來25場比賽輸掉17場，目前20勝20敗，勝率剛好卡在五成。

勇士去年12月單月勝率僅3成，整體得分量能不足，場均僅104.7分是聯盟爐主等級，得失分控制-7分，排在倒數五名。另外本季背靠背的比賽2勝4敗也不甚理想。勇士團隊命中率不佳，場均僅98.7分分還跌破100大關，這樣的表現與過去球風快速的跑轟大軍有相當大的差別。

近期勇士不斷與交易流言扯上關係，制服組該不該為了柯瑞生涯最後的巔峰豪賭一把，拿未來換取現在的奪冠機會，始終是個兩難話題。不過柯瑞對此不只一次公開發聲，雖然他想看見球隊作出改變，但絕不樂見球團耗盡資源犧牲未來、只為換取短期成效，這只是在消耗球團日後的價值 。

確實，柯瑞的發言夠大氣，身為領袖的他並沒有為了衝擊冠軍就對球團施壓，而是真心為了球隊長遠發展著想。而他說的也沒錯，勇士並不像雷霆擁有滿手選秀籤，沒有本錢做太多交易；全盛時期過後留下的二代勇士小將們發展又不如預期，市場價值有限。因此勇士若想趕在交易截止日前盤來如巴特勒(Jimmy Butler)這種等級的大魚，球隊的陣容深度或是未來選秀，薪資可操作空間等勢必會受到衝擊。

柯瑞與格林雙老都有不想勇士賠上未來的共識。 歐新社

無怪乎比起立竿見影的補強，現在的柯瑞更想藉由自己的力量帶領年輕隊友們前進，即便現在勇士排名西區第10在附加賽邊緣掙扎，但柯瑞堅信心態上的武裝能幫助球隊調整，大家必須團結與保持信心、對於贏球具備充分的渴望，加強自我能力與團隊紀律，這比起需冒險的重磅交易更為優先。

身為勇士王朝的不動核心，36歲的柯瑞時至今日單場砍個30分以上仍非難事，本季場均雖是5年來新低，還是有22.9分6.2助攻5籃板水準之上的表現，只是得分效率確實不如以往。若生涯末期願意從板凳出發，相信他還能多打好幾年，但前提是球隊的年輕小將能長保競爭力。柯瑞與格林(Draymond Green)均有共識--樂見球隊補強但別盲目追求，因為他們可不希望日後退休看見的勇士成為一支大爛隊。

庫明加是勇士交易最大籌碼，但也是球團唯一不願放手的球員。 路透通訊社

其實勇士已錯過前些年握有高順位樂透籤，將球隊未來天賦上限拉高的最佳時機，又怎麼能期待不賭上更多未來選秀籤資產的條件下，透過交易換回更高的附加價值呢？

原因出在勇士制服組近年的選秀眼光顯然不甚精準，他們在榜眼位置選擇了威斯曼而跳過早已成為黃蜂一哥的探花「球三」鮑爾(LaMelo Ball)；賭了體能勁爆的庫明加而錯失了更早打出來的魔術全能前鋒華格納(Franz Wagner)；挑選射手穆迪錯過足以擔當內線解答、如今在火箭打出名堂的森根(Alperen Sengun)。

這批樂透選秀球員除了庫明加(Jonathan Kuminga)的先天機體誘人之外，年輕小將的成長曲線都不如預期。像是庫明加前些年的成長幅度太慢，直到這兩季才有比較突出的表現，穆迪(Moses Moody)甚至連吃下許多時間的重要替補都不是；於去年表現不俗的波傑姆斯基(Brandin Podziemski)本季也遇到撞牆期；更遑論曾經的榜眼威斯曼(James Wiseman)早就因不適合體系遭到捨棄。

也因為這樣，勇士過去幾年總想著要找即戰力補強，甚至再找來球星合作，寄望在柯瑞生涯顛峰尾聲再拚座冠軍，但總受限於薪資空間卡死、或不願丟掉資產而雷聲大雨點小，導致季前錯過了喬治(Paul George)與馬卡南(Lauri Markkanen)。

柯瑞在2023年總冠軍賽率勇士奪冠並獲選FMVP，也是個人第五枚冠軍戒指，但隨著兩條時間軸實驗失敗，奪冠窗口幾乎等於關閉。 美聯社

勇士想現在與未來兩條時間線並行，一邊保有競爭力並培養接班梯代，如今實驗宣告失敗，搞得球隊發展停滯，正好是這兩年長期處在五成勝率的困境。如果管理階層能早個兩、三年做出抉擇，該梭哈時梭哈，或許現在就不會遇到這麼不上不下，又不知從何開始改變的情境。未來當柯瑞的時代正式劃下句點後，誰能接班的問題將會是勇士高層未來五年相當頭痛的課題。