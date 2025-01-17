輸給孱弱暴龍衛冕軍敲警鐘 「綠衫軍」一時低潮？還是下滑！

暴龍主場110：97擊敗塞爾蒂克，東區弱隊暴龍今年一直往樂透區前進，10勝31敗戰績東區第13。

這一敗為衛冕軍塞爾蒂克敲響「警鐘」。

塞爾蒂克上季64勝18敗戰績聯盟第一，今年賽季還沒過半，塞爾蒂克已經輸了12場，最近17戰9勝8敗，28勝12敗戰績東區第二。

從勝率和排名看，塞爾蒂克只是賽季低迷，熬過就好，不需要太過緊張。明星前鋒泰托姆今年球季狀況更好更穩，上季總冠軍賽MVP布朗還是犀利殺手，替補球員後衛普里查德打出最佳第六人身價和驚人表現，三分投射尤其火爆，7呎2吋長人柯內特進步看得見，已能扛下輪換重任。

從聯盟趨勢和情勢看，塞爾蒂克也不需要太過憂心，聯盟目前除了東區第一騎士(34勝5敗)和西區第一雷霆(33勝6敗)，塞爾蒂克28勝12負還是排在聯盟第三，塞爾蒂克是衛冕軍，持盈保泰和核心主力健康進入季後賽最重要。

NBA這些年早已打出關鍵形勢：季後賽才是真正舞台，季後賽籃球完全不同於例行賽強度，真正奪冠強隊往往會在季後賽拉出更強大戰力和韌性。

塞爾蒂克教頭馬祖拉除了擅長拉防守，為球員灌注心靈雞湯，重建信心也很有一套。 路透

塞爾蒂克教練馬祖拉還是一派輕鬆，「我告訴球員我們要保持團結，我們並沒有打出最佳表現，賽季很漫長，事情和過程不會一路都很輕鬆。」

「經歷這麼多艱難過程，我們必須要樂在其中，克服所有挑戰，NBA賽季會帶來很多考驗，我們得找到解決問題方法，保持團結挺過去」馬祖拉除了擅長拉防守，為球員灌注心靈雞湯，重建信心也很有一套。

過去六周是衛冕軍塞爾蒂克近兩年來最長「低潮」，除了暴龍能擊敗塞爾蒂克，公牛、魔術、76人、溜馬過去四周都讓塞爾蒂克吞下敗仗。

塞爾蒂克總體狀況還可以，但真實情況卻很糟。過去兩周塞爾蒂克輸雷霆、國王、暴龍三戰，塞爾蒂克得分最多97分，這就不是狀況「低迷」可以輕鬆帶過。

今年球季場均出手50次三分球締造歷史紀錄的跳投大隊塞爾蒂克，面臨的不只是跳投手感和三分手氣問題，

塞爾蒂克總體狀況還可以，但真實情況卻很糟，圖為陣中主力布朗。 法新社

塞爾蒂克92：105輸雷霆，塞爾蒂克三分球46投9中，三分命中率只有1成96，投籃命中率3成65，遠低於賽季水平。這場球是塞爾蒂克最近兩個賽季打得最差的比賽。

雷霆有驚人速度和換防能力，防守效率聯盟第一，塞爾蒂克只要三分手氣不順，打防守戰還是死路一條。

國王114：97擊敗塞爾蒂克，國王三分球47投18中，三分命中率3成83，國王用塞爾蒂克最擅長武器反制，塞爾蒂克三分球41投11中，三分命中率2成68，塞爾蒂克籃板輸、禁區也輸、三分更輸。

暴龍110：97力克塞爾蒂克，暴龍禁區得分60：40輾壓塞爾蒂克，籃板球領先11個，禁區和對位完全壓制綠軍，塞爾蒂克在暴龍糾纏防守下投籃命中率只有3成96，即使投進16個三分球也解決不了得分問題。

綠衫軍塞爾蒂克(右)近況低迷只是表相，球員倦怠，對手針對性防守和對位都更緊密，造成戰績拉警報。 美聯社

塞爾蒂克最近兩周防守效率從第四掉到第七，仍有相當紮實防守強度和能力，但三分球沒能侵蝕滲透對手，籃板球和禁區得分都吃虧，防守對位也失去原本優勢和主導性。

綠軍近況低迷只是表相，球員倦怠，對手針對性防守和對位都更緊密，沒有給塞爾蒂克太多傳切和擋拆創造錯位空間，有效瓦解塞爾蒂克出手空間和空檔更為致命。

衛冕軍戰力跌停，戰績拉警報，一切都超乎馬祖拉想像和預期。