制空權盡失！太陽緊急交易黃蜂籃板機器 禁區麻煩有解？

在1月15日過後，去年暑假簽約、包括母隊使用鳥權續約的所有球員都解除交易限制的日期一過，太陽馬上就完成了與黃蜂的一筆交易，送出去年暑假高薪續約、顯然是為了拿來當薪資包用的奧柯吉（Josh Okogie），以及3枚次輪籤（分別為2026、2031金塊次輪和2031太陽次輪），換回黃蜂中鋒理查茲（Nick Richards）和2025年金塊次輪選秀權。

對於太陽來說，這筆交易有機會解決至少一部分本季禁區運動能力完全悲劇的問題，而對黃蜂來說，趁著理查茲在市場上詢問度很高、目前也不是太難找到替代品的情況下提前脫手套現，算是各取所需的一筆交易。

太陽禁區有解了嗎？

自從2023年夏天艾頓（Deandre Ayton）離隊之後，近兩年太陽在場上肉眼可見的問題，就是無論先發或替補的所有長人，運動能力基本都在聯盟平均以下，除了沒有協防到禁區外的能力以外，哪怕在油漆區裡面，進攻端對方幾乎都沒把你的擋拆當回事，反正接到球也不怕你幹嘛，直接去包夾持球人就好，更別說只要對面有一個飛來飛去的活動籃板機，當天籃板幾乎就是被予取予求。

在最近幾場幾乎場均被搶15個以上的進攻籃板，無論面對亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、威廉斯（Mark Williams）、卡佩拉（Clint Capela）、凱斯勒（Walker Kessler）以及理查茲本人這些我不確定能不能算是聯盟一線中鋒的對手幾乎人人有雙十，老鷹的歐康古（Onyeka Okongwu）更是從板凳上來直接給你雙20的刺激之後，看起來太陽終於坐不住了。

當然，指望拿到一個理查茲就能解決本季太陽場上的所有問題也不太現實，但我們至少可以期待的是，在擋拆後終於多了一個往內傳給順下長人、甚至直接空中作業的選項。

有機會舒緩無論是布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）或比爾（Bradley Beal）叫長人出來擋拆基本上等於叫對方直接來包夾自己的窘境，對於最近持球時間減少導致陷入低潮的瓊斯（Tyus Jones）來說，多了一個人吃他餵出去的餅，或許也是個新的可能性。

沒有意外的話，來到太陽之後理查茲將會直接擔任先發中鋒，替補則是會優先考慮本季新秀伊戈達羅（Oso Ighodaro），前陣子扛先發中鋒的普拉里（Mason Plumlee）將會回到第三中鋒的位置。

至於開季時還是先發、但現在已經被冷凍的諾基奇（Jusuf Nurkic），在剩餘合約高機率在本季甚至今年暑假都賣不出去的情況下，應該就是一路放到明年這個時候，看能否在屆時成為到期約的情況下被當成另一個薪資包使用了。

太陽雖力組三巨頭，戰績卻難有效提升，能否打進季後賽都是問號。 路透社

黃蜂提早變現

對於黃蜂來說，固然理查茲是個水準之上的長人，兩年1000萬美元的剩餘合約也完全可以負擔，不過在陣容中有威廉斯穩穩佔住先發，後面還有更年輕的迪亞巴特（Moussa Diabate）等著接班的情況下，在距離季後賽暫時比較遠的情況下趁高將理查茲套現，也不是什麼很難理解的操作。

在很早之前就傳出太陽對理查茲有意的消息，差別只是用誰完成交易而已，在交易完成之後，也傳出太陽一度想用諾基奇完成交易，但被黃蜂索要更多選秀權、尤其是太陽的2031年首輪籤之後，太陽決定還是以交易價值沒那麼差、但用到的機會老實說也不大的奧柯吉完成這筆交易。

總之以結果來說，從去年選秀會到現在，太陽等於是以一枚2024年首輪籤搭配一枚二輪籤（出去兩個回來一個），透過幾筆交易變成了鄧恩（Ryan Dunn）、伊戈達羅和理查茲三名目前能進輪替的球員，無論操盤的人是否還是掛名總管的瓊斯（James Jones）、還是從日前太陽釋出的選秀現場影片中看起來更像實際話事人的球隊執行長巴特爾史坦（Mark Bartelstein），這都是一筆相當出色的操作。