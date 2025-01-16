得罪「油頭」還想走！士官長巴特勒硬槓熱火 主客觀條件漸趨不利

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與熱火總裁「油頭」萊里（Pat Riley）的衝突越演越烈，7場禁賽即將期滿，各界都在關心熱火是否會放他重回場上，巴特勒又是否會改變前兩戰擺爛心態認真打球之時，復傳出兩人已有過面對面，且巴特勒再次直接對萊里表示要求交易的決心，旋即又傳出熱火不排除升級對巴特勒禁賽懲罰的消息，在在顯示這場對抗勢將僵持下去。

在禁賽期滿前，事態稍見明朗前，先帶領大家回顧一切的脈絡，以及分析未來的可能發展。

整理一下整場衝突的幾個大事件時間點：

2024/05/04：上季季後賽熱火首輪五場遭塞爾蒂克淘汰，當時巴特勒傷缺了比賽，之後他聲稱他沒受傷能上場的話，會把塞爾提克和尼克都送回家 2024/05/06：球隊官方新聞發布會上，萊里回應了巴特勒的說法「如果你不在場上打球，你應該閉嘴」 2024/05/30：首度出現交易傳聞，如果邁阿密願意交易巴特勒，勇士隊可能會成為潛在追求者之一 2024/06/28：雙方續約談判未果，巴特勒選擇履行本季 4880 萬美元合約 2024/09/30：邁阿密媒體日，巴特勒駁斥了交易謠言，並表示他希望專注於未來的賽季，「我想我得去打籃球了。我必須證明我是勝利的重要組成部分，這是理所當然的。我以前做過。這沒什麼不同。那些東西（合約問題）會自己解決的」 2024/12/12：巴特勒的經紀人否認了他更願意離開邁阿密進行交易的傳言。 2024/12/ 26：萊里和熱火隊發表團隊聲明，宣稱邁阿密沒有意願交易巴特勒。 2024/12/31：訓練結束後的媒體採訪中，當巴特勒準備從缺席5場比賽後回來時，他說他不確定自己是否想繼續留在邁阿密。 2025/01/02：巴特勒說在邁阿密球場他可能無法找回快樂，並表示有興趣被交易到任何其他 NBA 球隊。 2025/01/03：巴特勒宣稱熱火以禁賽威脅，隨即球團以「過去幾周多次做出有害球員行為」，宣布對他禁賽，同時也表示願意聽取交易徵詢。

巴特勒傳出想離隊。 美聯社

或許雙方早有芥蒂，比如說美國媒體亦提到，去年春天萊里也曾對子弟兵說過重話「他需要更頻繁地比賽」，但大體上國內外都咸認，去年這位鐵血總裁直接在公開場合，對巴特勒的未傷贏球論開砲，是雙方此番對抗的第一道裂痕。

而後隨著未有共識的續約談判，以及球隊角色的轉變，巴特勒對萊里與熱火的敵意與挑釁越來越深，終於到了年初歸隊兩場划水打球，再次被批評時一發不可衝，最終導致現在看來將邁向雙輸的決裂。

在這場衝突中，為首的兩人萊里與巴特勒當然都有各自的責任，兩位都是不會低頭的狠角色，儘管前者說他這些年隨著年紀增長，變得更加柔軟以順應時代了，公然指責當家主將，以及之後包刮角色轉換的安撫手腕，著實都有可議與改善之處，但大體而言，巴特勒仍遭受到了較多抨擊。

一則他確實有更多主動挑釁的小動作（可以理解他只是球員需要更激烈對抗以遂目的，但就得同時背負惡評）。二者期間他有更多的反覆善變；其三，這已經是他第三次為了轉隊大出怪聲，其任性與自我中心是巴特勒本人曾親自認證說，跟76人鬧僵時期他曾說過自己才不是可以被控制的人，只有他自己可以控制自己。

最後，無論如何他本季與下季（如果動用球員選擇權），都還領著熱火紮紮實實的頂薪，不管是現在式，或者當作給過去勞苦功高獎勵的角度，熱火在金錢上並沒有對不起士官長（包含去年缺戰22場例行賽且季後賽報銷）；基於合約精神也確實有權要求球員認真打球，巴特勒實無立場為了後年想要但未果，而且放眼整個市場絕大多數球隊皆卻步或沒有能力提供的頂薪，這麼早就以消極打球抵制，且進一步鬧到球隊雞犬不寧。

這也是為什麼，雖然兩人都不乏現役與退役球星的支持，整體而言支持萊里的聲浪在媒體上略勝一籌，但除了職場倫理的合理性、巴特勒年屆36歲的現在話語權與能採用手段不如球團外，更多對於萊里成為最終贏家的看好度，原因再簡單不過：「他是萊里」。

萊里(右)昔日引進巴特勒也幫助熱火兩度殺進總冠軍賽。 美聯社

曾經也跟萊里有過摩擦，而後被交易至太陽的巨星歐尼爾（Shaquille O'Neal）在TNT一語道破「「我從個人經驗中得知，你不能和萊里爭吵」，眾所皆知的「社會瓜」安東尼（Carmelo Anthony）更直言「萊里不會送你去你想去的地方，你知道，不要與萊里槓上。就像這只是一場我們作為球員贏不了的戰鬥一樣」。

這位因為油頭與西裝造型，霸氣外露的總裁，長年被聯盟形容為「教父」，但事實上他也確實以身作則，一手樹立了熱火長年紀律嚴明與強韌的形象。

皮爾斯（Paul Pierce）早先曾抨擊，萊里將毀了熱火文化，此評論卻遭受到很多的嘲諷，因為這位即將年滿80歲，已經掌舵了邁阿密長年30年的老總，他本人就是熱火文化，何來摧毀之說？

由他一手培育，到今天已經是聯盟公認前三教練的史波史特拉（Erik Spoelstra）道出了關鍵「他是一塊堅實，這就是為什麼他是教父，」、「這就是為什麼我們都為了這種文化而竭盡全力。都是因為他。我們相信他」。

在邁阿密，萊里就是經由老闆賦權的絕對權威，在那天改變到來之前，無人能動搖，而「油頭」只會繼續做他認為對熱火最有利的事，他口中巴特勒應該為合約負責，而他也必須為所當為以跟老闆負責的事情：繼續灌輸紀律和贏球的純粹意志。

正如萊里所說，「我永遠不會因為我的強硬而向我的球員道歉，絕不。這就是我。我就是這樣被訓練的。我就是這樣長大的。這就是我的做法」。

這就是現在因何衝突陷入越演越烈僵局的原因，一個自我頭鐵、屢試不爽的球員，這一次遇到一個更加頑強的鐵血總裁，而前者一如他認為自己能上場就能擊敗總冠軍的自信，這一次亦認定自己連這個神主牌都能勝利。

回過頭來說動機，雙方確實都有合情合理之處，只是立場不同。

從巴特勒和他的團隊來看，遭到總管當眾斥責不好過，想要爭取生涯最後一份大約，球團先是不願意給頂薪，進入訓練營後還發現自己角色被弱化，無論留不留隊都有礙談約，越想越不對勁，不斷挑釁球隊也沒想妥協，火大了索性直接不演了檯面上翻臉！

巴特勒(左)和萊里。 美聯社

至於萊里的立場，我給你沒有虧待的兩年頂薪，你也還在跑合約，面對新版CBA第二層硬上限的可怕束縛，作為總裁也真的沒有開給36歲老將頂薪的餘裕，同時球團相信你季前曾提及會專注打球的承諾，表明沒有交易意願，端看新賽季出賽情況與表現，還有時間我們再來談續約，結果你卻一逼再逼？

持平而論，後者的在商言商與極度理性確實不討喜，引發球員反感也很正常。但各位讀者如果知悉聯盟現行薪資第二層硬上限的可怕之處，以及好好思考一位36歲、近年固定傷缺20至30場比賽的老將，再想想如果你是要對老闆用錢負責的總裁，捫心自問，自己是否會願意給巴特勒一筆頂薪續約？

雙方在這點上的歧異若果沒能達成共識，分手其實就只是早晚的事情，但後續就是分手的藝術。

這部分確實必須為巴特勒說點話，他的不安有其脈絡，分憂解勞也好、權力過度也罷，總之熱火確實在慢慢轉移球權的過程中，赫洛（Tyler Herro）與阿德巴約（Bam Adebayo）已連續兩年「USG%」高於巴特勒，今年成為球隊進攻體系雙核的態勢且更明顯，而士官長的上場時間、出手數與場均得分，都是生涯第三季以後的新低，認為球隊的改變有損身價是合理的擔憂。

但從另一方面看，除去擺爛那兩場，巴特勒的命中率、eFG%與進攻籃板皆達到生涯新高，這也代表他確實有更好的支援，也不會有人因此懷疑他頭號主將，特別是季後賽的地位，倘若這些能換得他在季後賽更充沛的體能，球隊整體更好的戰力，這何嘗不是另一種鞏固甚至提高身價，以至於贏得現在無論隊內隊外，機會都渺茫頂薪的方式？

這些本可預料到的球隊改變，其實曾經與巴特勒於公牛同隊，也是促成他前往邁阿密原因之一的大學與熱火大學長韋德（Dwyane Wade），老早就曾預言，要小老弟及早做好心態調適的準備。

早前韋德曾說，「巴特勒今年需要弄清楚這支球隊，以及他將如何成為這支球隊中最好的版本。」

「角色會改變，你必須找到那個角色，現在我們正在看著一支球隊尋找自己，巴特勒必須找到他在今年球隊中的角色。這和他剛來的第一年不一樣。人員不一樣，他也不一樣，他更老了，里程不斷增加。但作為一名籃球員，他比以往任何時候都更聰明。」

只可惜，這並不是巴特勒心目中理想的球隊版本，5年半前他曾提及在熱火非常快樂，因為這支球隊讓他感到「被需要」和「被重視」，這是為什麼巴特勒會連續在灰狼與76人鬧事的原因，他渴望成為球隊中的焦點與頭號球星，無論球團將球權開始轉移給年輕人從長期角度有多大的合理性，巴特勒仍認為自己還不到該退後的時候，且這還有礙於自己的身價。

熱火在赫洛和阿德巴約的帶領下，本季仍有機會闖進季後賽。 法新社

巴特勒其實也還有更多更好的溝通方式，透過打出身價，藉助球團之力，以遂離開熱火同時盡可能贏得接近頂薪的目的，再不濟也不可能是現在的雙輸泥沼。

但無論如何，巴特勒都決定硬槓了，從一開始頭上的小花招與狡辯：不斷染上與傳聞交易球隊顏色相近的髮色，卻裝傻把鍋甩給女兒「我女兒選擇了紫色，所以我也選擇了紫色，她今晚也會選擇顏色」；再到公然要求交易，以及明明在場上省力打球，卻還要硬凹自己一向認真，無法接受被汙衊的悲情戲碼。

這或許熱火本身也要負上責任，最近媒體亦披露，當年為了讓巴特勒到邁阿密能一舉成功，球團給予他很多的特權，待遇宛如早前的詹姆斯，受寵加上前兩次「聲仔」有成，才給了他又一次跟球團叫板的底氣，但這一次，萊里不忍了，他覺得巴特勒已經碰觸到他的底限了。

這一次與球團的對抗，與前兩次真的差異甚大，除了對象是萊里，最主要也還是談36歲巴特勒的合約，還有最多兩年約的「士官長」真的沒什麼主動權，加上外部環境各球團都被新版CBA搞得綁手綁腳，更折損了買氣。儘管他嚷著要在2月6日之前趕快離隊，現實是正是基於薪資結構考量。

熱火不欲給巴特勒頂薪，就是不願意收入差不多甚至年限更長的爛約，能談的對象就已極少，偏偏原本說去哪隊都行的士官長，隨後又補了「沒有意願去灰熊跟某幾支球隊」，顯現他原本打算以威脅不續約甚至跳出球員選擇權等方式，讓不中意的球隊卻步交易。

一個主動想走、因為跟球團撕破臉大家都不想丟好包裹意圖搶劫的球員標的，居然還想自主決定去哪一隊（現階段看似唯一選擇是太陽，因為鳳凰城有意提供頂薪續約，但要邁阿密吞比爾著實困難），並且是在球團勢必得吃虧的情況下，對象還是萊里，這怎麼想都太過一廂情願。

更合理的是，熱火沒有好的包裹就等到夏天各隊有更多空間與籌碼時，再來談判，但主動權仍然在邁阿密，除了機會甚小的籃網可以直接用空間談頂薪續約，其他球團仍須要仰賴熱火的簽換-而這正是巴特勒的難處，想走都得過球團這關。

最壞的打算就是交易不掉，巴特勒也很現實的一邊巴不得趕快走，走不了依舊執行頂薪好香的球員選擇權，5000多萬美元先拿再說。

與很多球迷認為的不同，就算撇開其實可以強制處理的球隊內部氛圍，以及虛無縹緲的球團吸引力損傷問題，此舉熱火也並非完全沒傷，本季邁阿密有打進季後賽的壓力，否則2026年與2028年年的樂透，將以無保護的情況分別交給雷霆與黃蜂，這讓球隊就算明年失去巴特勒的戰力，想於熱門選秀年擺爛搶樂透都毫無意義。

對抗時間拉長對巴特勒勢必更加不利。 美聯社

不過以現在熱火仍在八強名單，球隊猶能在沒有巴特勒的情況下續保季後賽資格，無論巴特勒回不回球場，對球團而言，就真的只是原本就不可能迴避的損失「給予巴特勒這兩年頂薪」；但除此之外，沒了，還能收到明年順理成章「擺爛」，並且薪資空間大解放的目的，這對萊里來說，絕對是可以玩得起的一場賭局。

反觀巴特勒，越拖就越尷尬，交易大限前無法離隊，他要認真回歸打球嗎？打了不就彷彿是萊里與球團的勝利？但不打，繼續鬧事？球團很可能繼續收集證據硬起來禁你賽，再不濟也可以調度冰凍，而且繼續意氣用事沒能上場拚數據，維持狀況，證實自己能打，最終傷的大概率還是自己的身價，橫看豎看，巴特勒都是處於這場對抗中不利因素更多，更加弱勢的一方。

過去當打之年的巴特勒，憑藉擅長引導與製造輿論壓力的方式，總能以小敵大、以寡擊眾，先後戰勝灰狼與76人，但如今年紀已高，面對的又是更具權威、更硬頸，更不容許逆麟的「油頭」大魔王，他還能有甚麼壓箱絕招？還有可能在這場衝突中大逆轉，成為高歌離去的最終贏家嗎？

且看禁賽期滿，雙方還會為我們帶來什麼新展開了！