上次單隊2連霸已是25年前 2025年大聯盟25大話題搶先看

上一次大聯盟出現衛冕冠軍，已經是25年前的事情了，今年洛杉磯道奇隊擁有一切條件連兩年奪冠，但為了保險起見，大家買運彩時最好還是別買道奇連莊。對於2025年賽季，我很喜歡的棒球作家維度奇（Tom Verducci）列出了25大話題，跟大家分享：

大谷最快要到5月才會恢復「二刀流」。 美聯社

大谷2024年單靠DH就可以拿到國聯MVP，新的一年他會重啟投球工作，真的讓人充滿期待。從2021年到23年，他的投手成績是24勝16敗，自責分率2.84，K/9值是11.4，而天使隊沒一年勝率超過五成。這三年間他的ERA+排大聯盟第二，自責分率和三振率都是第三，勝率則為第五名。大谷可能要到四月底，遲至五月才會上投手丘，而且在道奇隊的六人輪值安排下，他可能只會有20場出頭的先發登板，但如果他和道奇其餘投手能保持健康，十月份的輪值如果長成這樣：大谷、山本由伸、史奈爾、葛拉斯諾，那會讓敵隊不寒而慄。

2. 好壞球挑戰權：

大聯盟又有顛覆傳統的想法，春訓時將實驗好壞球挑戰權。 歐新社

大聯盟會在春訓時實驗好壞球的挑戰制度，投捕手和打者都能挑戰主審的好壞球判決，每隊每場比賽有兩次挑戰權，如果挑戰成功，可以繼續保留挑戰資格。挑戰時現場大螢幕會同步播送此球的進壘軌跡，就像是網球的鷹眼畫面一般。如果聯盟和球員工會都對成效滿意的話，可能在2026年球季就會正式引進。

3. 佐佐木朗希樂透：

佐佐木朗希最後會降臨哪隊，預計很快就會揭曉。 美聯社

朗希得要在美國時間1月23號前決定他大聯盟的落腳處，23歲的他獲得20支球隊的初步接觸（居然有10隊放棄嘗試！），目前朗希的團隊已經將名單縮小至最後三隊：道奇、教士和藍鳥。在20歲就已經創下單場19K的日職紀錄，同場還是完全比賽，高中就能投出161公里的速球，而他的指叉球更被譽為地表最強武器之一。朗希沒有像山本由伸一樣，等到25歲後才投身大聯盟，而是選擇了大谷的道路提前去美國，這讓他要受到國際球員簽約限制，而且前三年只能拿聯盟底薪。

4. 史肯斯的第一個完整球季：

海盜隊「天之驕子」史肯斯肯定會是開幕戰先發。 路透

海盜隊對這位超級新人呵護備至，每場大聯盟先發都是投一休五以上，之前小聯盟的七場出賽沒有投超過四局過。史肯斯在首季健康度過，而且越投越好，賽季最後七場先發只失四分自責分而已。如果沒有意外的話，他肯定會是海盜隊在3月27號開幕戰於邁阿密的先發投手。海盜隊讓他在2024年投了167局，2025年看看海盜是否會讓他投球局數接近190局的工作量。

5. 名人堂投票：

名人堂公布在即，鈴木一朗能否全票通過入選是最大話題。 路透

1月27號時一朗會不會全票通過？和一朗同時進入名單的沙胖、派卓亞和國王赫南德茲能獲得多少支持？左投終結者華格納（Billy Wagner）能否在最後一次機會終於入選？他去年只差五票而已。

6. 索托重回布朗士區：

索托還是留在紐約，只是換到了大都會隊當王。 路透

洋基迷請標註5月16到18號，因為這三天索托會穿著大都會制服重回洋基球場。洋基隊拿著沒標到索托的錢，去搶下左投弗里德和明星終結者威廉斯，也許這B計畫會比原本的A計畫更成功？時間會告訴我們答案。

7. 世仇週末：

大聯盟新賽季賽程安排再度變化，像是地鐵大戰這樣的跨聯盟世仇對決從原本的四場增加到六場，前述的5月16至18號這個週末的15個系列賽中，有11個就是關鍵的世仇對決。

8. 大聯盟球隊進軍小聯盟球場：

MLB運動家隊去年打完奧克蘭競技場進行完最後一場比賽(圖)，結束在此57年征戰歷史，接下來將借用拉斯維加斯的小聯盟球場當臨時主場。 美聯社

運動家隊（一支只剩隊名，沒有地名的球隊）和光芒隊新賽季分別要在不同的小聯盟球場出賽，一隊是自願遷徙，一隊是被迫搬家到別隊的小聯盟場地（洋基的春訓基地）。兩個小聯盟球場為了要迎接大聯盟球隊，得要裝修提升燈光、休息室等設施。

9. 神鱒回歸：

楚奧特復出後還會是我們熟悉的「神鱒」嗎？ 美聯社

雖然是個大問號，但我們還是期待楚奧特在2025年能健康出賽，33歲的他已經有9年出場數沒超過140場，近四年他更是只打了59%的比賽，但這四年間，楚奧特能上場時的數字是：長打率.575/攻擊指數.951，他已經從年輕時的三拍子選手，蛻變成一個拉打型的強打者。

10. 馬恰多挑戰兩千安：

馬恰多本季正常的話即將達成2千安里程碑。 美聯社

馬恰多（Manny Machado）距離這個里程碑只差一百安而已，成為史上第55位在32歲球季達標指日可待，在本世紀挑戰成功的選手中，有五位最後完成三千安（卡布雷拉、普侯斯、貝爾崔、A-Rod和基特），也有五位沒有（卡諾、小葛瑞菲、阿洛馬、伊凡羅德里奎茲、倫特利亞）。

11. 哈波挑戰一千打點：

哈波季初應該就能進入千分打點俱樂部。 美聯社

他還差24分打點就可以達標，而能在32歲球季前就完成1000打點、1000保送和100次盜壘里程碑的，史上只有三人：曼托（Mickey Mantle）、雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）和邦茲（Barry Bonds）。

12. 神鱒挑戰一千打點：

楚奧特和哈波同為2012年新人王，剛好有機會在同一季達成目標，目前神鱒累積為954打點，只要健康，今年達標非常合理。兩人生涯WAR值以2020年為轉戾點，在此之前，楚奧特以72.5比32.2輾壓哈波，但從2020年後，傷不停的楚奧特被哈波以18.8比13.8超車。

13. 賽車場上的棒球：

八月時大聯盟特別安排勇士和紅人在NASCAR傳奇賽道Bristol Speedway舉辦一場比賽，左打者拉回來，剛好瞄準第一彎；右打者則是拉向第二彎。還有盜壘王迪拉克魯茲在賽道上拼速度，太完美了。

14. 佛里曼挑戰4000壘打數：

佛里曼若達成4000壘打數，距離名人堂又靠近一步。 美國聯合通訊社

世界大賽MVP佛里曼現在只差這數字134而已，而史上能完成4000壘打數和1000次保送的一壘手只有十人，其中前八位都已經入選名人堂，剩下一個是普侯斯，他還沒滿退休五年的入選資格，另一位則是陷入過禁藥疑雲的帕梅羅（Rafael Palmeiro）。

15. 東京系列戰：

大聯盟新賽季還是要從東京開始，這次特別把擁有兩位（或以上？）的道奇和小熊拉去東京巨蛋。山本由伸主投的世界大賽第二戰，在日本上午直播的收看人數（1590萬人次）比在美國黃金時段的收看數還高（1380萬）。

16. 韋蘭德和薛則的最後一舞：

薛則終於有被年紀追上的感覺了，接下來恐怕是看一次少一次。 美聯社

剛加入巨人的韋蘭德下個月就要滿42歲了，前隊友薛則已經40，但這兩位鬥志高昂的老將都還沒打算退休，兩人的生涯三振數在大聯盟歷史上分居第十和第十一，虎王目前距離第九名的名人堂投手強森（Walter Johnson）只差93Ｋ而已。

17. 狄葛隆和克蕭的回歸：

狄葛隆本季能健康投到季末嗎？ 美聯社

兩人都是36歲，合計拿過五次賽揚獎，但上季也只投過十場而已，還是兩人加起來。狄葛隆自2019年後就不曾單季超過100局，而書僮的回歸時程可能要到季中才有希望。

18. 自由球員制度五十週年：

我們今天所熟悉的自由球員制度，是在1975年12月23號，因為仲裁官賽資（Peter Seitz）的判例才形成的。後來時任運動家老闆的芬利（Charlie Finley）想要讓每名球員每年都成為自由球員，好壓低球員薪水，被球員工會主席米勒（Marvin Miller）識破他的計謀，加上其他老闆根本沒人想到這點，全都反對，才會出現如今服役滿六年後的自由球員制度。

19. 史坦頓的450轟：

史坦頓本季有機會達成生涯450轟，但他目標應該會瞄準500轟。 美聯社

35歲的史坦頓這十五年累積了429轟，距離超越名人堂外野手雅澤姆斯基也只差24轟而已。至於能否挑戰500轟大關，以他的健康狀況，只能且看且走。

20. 史坦頓的2000K：

怪力男這些年也累積了1963次三振，再37K就可以成為2000K俱樂部的第八位成員。而他的新隊友，37歲的高史密特也相距不遠，還差121K可以入圍。

21. 年輕投手大量崛起：

現代科技隊投手的幫助遙遙領先野手，這個趨勢在2025年還會持續，今年值得注意的新鮮手臂有老虎隊的賈博（Jackson Jobe）、費城人的潘特（Andrew Painter）、海盜隊的錢德勒（Bubba Chandler）、天使隊的大拿（Caden Dana）和遊騎兵的洛克（Kumar Rocker）。

22. 國家聯盟的宰制力：

道奇投手凱利在去年說洋基打進世界大賽的難度遠不如道奇，而這趨勢還會繼續，上季有七支國聯球隊拿下89勝以上，美聯只有三隊，而在前兩個休賽期拿到7500萬肥約的15位自由球員中，12個是去國聯。

23. 五十年孤寂：

水手隊還沒打進過世界大賽，今年能如願嗎？ 路透

西雅圖的大聯盟球隊已經存在了五十年（其中包括一年的西雅圖飛行員隊），而他們從未打進過世界大賽，是所有大城市中第一名。接下來幾名為：匹茲堡（45年）、密爾瓦基（42）、巴爾的摩（41）和辛辛那提（34）。

24. 大都會退休美國隊長背號：

萊特的五號背號將成為大都會隊史第十件不再有人穿的號碼，也是第一個個位數背號。這是史上第八件退休的五號，上一位是2007年時太空人將貝格威爾（Jeff Bagwell）的五號退休。

25. 精彩的收尾：

例行賽會在9月28號正式結束，而最後一個系列戰中有許多刺激的分區內戰，像是洋基-金鶯、響尾蛇-教士、紅雀-小熊等。