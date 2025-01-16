中職／詹子賢、蘇智傑等球星龍年不力 6隊重砲盼蛇來運轉

新年剛開始，農曆春節也將到來，回顧去年球季，有些打者打出生涯年，也有不少前一年交出不錯成績的球星陷入低潮，這些球星中有人是出賽數及表現都直線下滑，也有人仍維持一定出賽數，但打擊內容與球迷期待的有明顯落差。

台鋼雄鷹 王柏融

王柏融去年打擊表現雖然不算太差，但球迷對他的期待更高。 圖／台鋼雄鷹隊提供

首年打一軍的台鋼，除了從他隊交易或吸收的球員之外，能拿來與前一年做比較的球員並不多，王柏融算是其中之一，他去年季前結束日職生涯後回台，整季下來的成績與赴日前那個球季有些落差，出賽110場，113支安打、6轟及60分打點，2成80打擊率的打擊內容並不算太差，不過全壘打不到10支，甚至比新人年的9支更少，打擊三圍(打擊率、上壘率與長打率)也僅剩233(0.280/0.383/0.397)的表現，球迷對他的期待不只如此。

富邦悍將 范國宸

范國宸前年球季有12轟，去年竟然只剩1轟。圖／富邦悍將隊提供

悍將的主力一壘手范國宸這幾年擔任球隊隊長，個人在攻守交出不錯的表現，22及23年蟬聯金手套及最佳十人一壘手的獎項，儼然成為悍將打線上的亮點，但去年整季傷勢不斷，先是春訓到季初的膝傷、6月左腳又踩到桃園球場的水溝蓋扭傷、8月則是守備時右手挫傷，傷勢影響出賽場數，上季只出賽78場，帶傷上場更讓成績雪崩式下滑，打擊率只有2成26，安打剩65支，7月的全壘打讓他免於整季0轟的窘境，整季也僅有這1轟，完全無法與去年的12轟相比，打擊三圍則為222，擺脫傷勢、找回過去幾年的打擊表現是范國宸今年的重點。

味全龍 劉基鴻

劉基鴻去年成績明顯退步，可能是遇到撞牆期了。 聯合報系資料照

紅色大砲劉基鴻在23年球季打出生涯年，136支安打、16轟及80分打點都是新高，更拿到一軍個人首座打擊獎項安打王，好表現也幫助味全奪下回歸後的首座總冠軍，上季出賽數雖然差不多，但打擊成績明顯退步，打擊率從2成91下降到2成44，全壘打僅剩9支，打點為56分，劉基鴻身為去年隊上少數具有長打火力的打者，這樣的打擊內容也直接影響到球隊戰績，不過今年味全多了朱育賢、陳子豪兩門重砲，劉基鴻肩上的擔子或許可以輕一點了。

樂天桃猿 廖健富

廖健富打擊能力毋庸置疑，但要能健康出賽才是重點。 聯合報系資料照

23年球季是廖健富首個出賽數破百，且達到規定打席數的球季，當年打出3成13打擊率、121支安打、22轟的成績，更以83分打點拿下打點王，各項打擊數據幾乎都是生涯最高，年底的亞錦賽也首次穿上中華隊球衣出賽，是收穫滿滿的一年，可惜去年手感不佳又在8月因守備拉傷右大腿，直到球季末才回歸，打擊數據遠不及23年，出賽77場只有5轟及35分打點，廖健富具有長打火力，要如何維持身體健康出賽是未來重點。

統一獅 蘇智傑

統一目前的外野看起來快沒有蘇智傑的位子了。 聯合報系資料照

昔日的外野三鬼在新生代加入後面臨瓦解邊緣，陳傑憲、林安可在目前的統一外野還有一定的出賽空間，但蘇智傑就比較危險了，23年球季他揮別傷痛，出賽111場再度達到規定打席數，打擊率重回3成，也有122支安打、12轟、76分打點，不過去年季前春訓手肘二度發炎，隨即接受手術，5月底才在一軍出賽，6月底又下二軍調整守備，整季只出賽59場，全壘打2支、打點26分的成績不盡理想。

「小黑」邱智呈（左）和林佳緯（右）竄出頭，獅隊外野人才濟濟有新三鬼。 聯合報系資料照

而在外野有邱智呈、林佳緯等年輕好手的情況下，蘇智傑未來可能需移防一壘以爭取上場機會了。

中信兄弟 詹子賢

決定續留兄弟的詹子賢，今年可能要適應代打要員的角色了。 聯合報系資料照

季後行使自由球員權利的詹子賢，長考後決定續留中信，詹子賢去年出賽場數雖與23年相差不多，但整整少了百餘個打席數，打擊數據也全面下滑，安打剩64支，1轟及28分打點都是站穩一軍後的新低，他與蘇智傑面臨到同樣的困境，就是外野有強大的競爭對手，即使陳子豪離隊，仍有岳政華、宋晟睿、曾頌恩、張志豪等，成為代打要員或許是詹子賢今年的最大課題。

6隊主力打者在中職近兩季的成績比較。 福耳製表

這6名球員雖然上季龍年不力，但擁有實績及實力，也受到球團的重視，在新球季只要保持健康，把握出賽機會，相信一定能蛇來運轉。