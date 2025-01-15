搶大谷和索托都失敗 為何藍鳥想要的通通得不到？

猶記得2015年，包提斯塔（Jose Bautista）於季後賽的的傳奇甩棒，那是多倫多藍鳥近十年的精華時刻；然而自那之後，球隊似乎陷入了平庸的泥淖，戰績始終不上不下，無法觸及真正的巔峰。如今，隨著陣中星二代的薪資紅利逐漸消失，球隊的奪冠窗口越來越窄，制服組每年都在休賽季努力補強，但結果始終差強人意。為何藍鳥這麼難以吸引自由球員加盟？

過去幾年，藍鳥隊每逢休賽季總是聲勢浩大地放話要補強，卻在自由球員市場上屢屢碰壁，甚至被台灣球迷戲稱為「多倫多有興趣隊」。宛如東岸版本的舊金山巨人，然而後者可是好好地在本次休賽季補強了不少，包括以長約綁定了三壘手查普曼（Matt Chapman），以及簽下今年市場最棒的游擊手亞當斯（Willy Adames），與一事無成的藍鳥隊形成了強烈的對比。

巴提斯塔當年帥氣甩棒的英姿仍歷歷在目，但這已是藍鳥近10年的最高峰。 路透

藍鳥的問題並不是缺乏資金，相反地，他們非常願意端出破紀錄大約搶人，從去年的大谷翔平，到今年的索托（Juan Soto）爭奪戰就可以知道，他們甚至端出了匹敵洋基的報價，足以證明他們願意在自由市場買進競爭力；然而，這都難以改變球員們對多倫多的冷淡態度。

地理位置和環境成為了阻礙球員加盟的原因之一，作為加拿大國內唯一一支大聯盟球隊，藍鳥隊坐落於五大湖區的安大略省，冬季尤其寒冷，來到球季末，很常看到球員們戴上頭套保暖，相較於暖和的西岸，確實有可能影響球員的表現。

去年季前大谷一度被誤傳即將飛往多倫多和藍鳥簽約，但事後被證實是烏龍一場，他還是一如外界預期簽約道奇。 美聯社

藍鳥在索托爭奪戰中即使開價不輸洋基，還是輸給了大都會。 路透

此外，稅務的徵收也是球員們考量的原因，加拿大的稅收制度基於居住權概念，也就是說，球員在主場出賽（約一半的場次），需要繳納加拿大的所得稅；稅率的差異，導致球隊在自由市場上爭取球員加盟時，就站在了相對落後的起跑點。

要克服上述劣勢，就得看藍鳥能否提供給自由市場球員們更大的吸引力，例如球隊的未來、競爭力等；遺憾的是，藍鳥的農場養成實在差強人意，根據《Baseball Reference》去年選秀會後提供的排名，藍鳥隊的農場排名是敬陪末座的第30名，綜合本季美聯東區墊底的戰績，實在難以令人信服這是支未來值得期待的球隊。

小葛雷諾(左)與比切特(又)今年球季結束後就將成為自由球員，這兩位「星二代」續約恐怕要價不斐。 路透

藍鳥陣中兩位星二代——小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與比切特（Bo Bichette），都將於今年休賽季成為自由球員，隨著索托與大都會簽下7億6500萬鉅約，墊高了自由市場球員們的薪資天花板，要打動前者恐怕也得是7億的合約的價碼起跳，屆時藍鳥的團隊薪資將愈來愈吃緊；即便接下來能順利簽下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），要在未來幾年達到爭冠水準的競爭力也是難如登天，這也是為什麼沒有球星願意加盟這支球隊的真正原因。