中職／進職棒後總錯過為國爭光 5大球星一級國家隊戰袍待解鎖

入選國手參加國際賽，是許多球員的夢想，雖然有些因為球團立場及受傷風險，而敬謝不敏，但大部分獲得徵詢的選手，都會願意替國家爭光。去年的第四屆12強賽，名單出爐後有些黑馬跌破眾人眼鏡，但事實證明他們在職棒雖不是最強，也已有能力應付國際賽。然而有些在中職已有實績的明星球員，至今卻還沒入選過一級賽事國家隊，就看2月的經典賽資格賽有沒有機會解鎖。

一般而言，棒球一級國際賽事是指奧運、經典賽與12強，以下挑選出至少打職棒三年、曾拿過最佳10人、金手套、個人獎項或入選過明星賽，卻尚未入選過這三大賽事，甚至連亞運都無緣的球員。

陳子豪剛與味全龍簽下破億元合約，經典賽資格賽很有機會解鎖一級賽事國手荒。 中央通訊社

2013年藉由高中生選秀會加入職棒的陳子豪，是中職最年輕的百轟打者，今年更可以達到千安的里程碑。不過他除了入選2015年的12強賽45人大名單，其他國際賽都沒辦法見到他名字。2023年他被認為有機會入選經典賽，可惜他因為手腕受傷無緣入選。實際上他雖然具有極佳的火力，但一般大賽都只會有1至2名只要攻擊的球員，這在2024年12強賽印證，教練團多挑功能性選手。不過陳子豪轉戰味全龍後，必須負擔守備工作，這將會讓他增加成為一級大賽國手的機會。

悍將李宗賢拿過金手套與最佳10人，但這幾年守位不固定讓他成績也大受影響。 圖／富邦悍將隊提供

2016年加入義大犀牛後，快速成為球隊主力球員，是一名具有速度、打擊及多守備位置的球員，理應是教練團愛好的功能性選手。不過他其實是進入職棒後，因為所屬的富邦悍將教練團多次更迭，對他有不同規劃，從三壘加練游擊及二壘，雖多了機動性，卻影響他的整體表現，一度淪為板凳，所幸他已東山再起。只是要成為大賽國手，恐怕他的各項成績，需要更加穩定，才更有機會。

廖健富當捕手不夠穩定，但若改練一壘入選中華隊機率會更大。 聯合報系資料照

2017年的選秀狀元廖健富，進入職棒後，隔年就狂轟猛打，令大家眼睛為之一亮。不過比他晚一屆的捕手狀元戴培峰，打擊表現並沒他亮眼及穩定，都已在去年12強賽登場，廖健富卻只有打過亞錦賽。主要原因在於，雖然他火力不錯，但常常受傷，加上守備不穩定，連陳子豪都沒機會，要輪到他恐怕更難。但若是他可以改練一壘成功，以他的打擊能力加上還年輕，未來仍有無限可能。

如果劉基鴻（右）去年沒陷入低潮，應該就能入選12強賽。 聯合報系資料照

與廖健富同樣是選秀狀元的劉基鴻，一樣只有打過亞錦賽，反而隊友李凱威、張政禹都已躍上國際舞台。雖然去年12強賽缺少三壘手，但偏偏遇上他低潮年，即使下半季有回溫，但這一年的不穩定讓他無緣入選，反而是9年生涯首度成為主力的潘傑楷扛下重任。

不過劉基鴻畢竟才24歲，他的狀況起伏再所難免，還好他的攻、守都持續進步中，要在更高階的國際賽事中扛大旗，應是遲早的事情。

味全龍隊徐若熙去年因保護政策提早關機，不過球團早已要他好好備戰經典賽資格賽。 圖／味全龍隊提供

與劉基鴻同梯的徐若熙，擁有超過155Km以上的火球，加上高水準控球及變速，讓他有聯盟頂尖的三振率及揮空率，被認為可以與古林睿煬爭奪中職最強的本土投手。不過由於他短短的5年生涯已有3次開刀紀錄，因此對他有嚴密的保護計畫，2024年由於已被設定關機，讓他無緣12強賽。不過基本上龍隊已同意他參加經典賽資格賽，今年就有望解鎖一級賽事的殿堂。

此外目前傳出有些年輕小將，已經接獲本次賽事組訓的徵詢，或許會讓這些已經打了好幾年的球星心癢。雖然只是經典賽的資格賽，但已相對接近一級賽事，是證明自己的時刻。不過國際賽除了看實力，還是需要點運氣，組訓前的狀態好壞、守備位置有無重疊、功能性等都是關鍵。還好這5大球星基本上還算年輕，遲早會有一天會入選一級賽事的國家隊。