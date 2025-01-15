中職／日職上季防禦率不到3 「賓士哥」為何選擇來台？

統一7-ELEVEn獅近期簽下蒙德茲（Yohander Méndez）和梅賽德斯（C.C.Mercedes）兩位前日職的左投手，提升洋投陣容備戰新賽季。其中梅賽德斯擁有豐富的日職經驗，而且去年的帳面成績不差，整體防禦率還不到3字頭，受到相當大期待的同時，多少也讓人比較訝異他為什麼沒續留日職，而是選擇來臺灣打拼。

多明尼加籍的梅賽德斯，過去曾經在低階小聯盟發展，也一度到廣島東洋鯉魚隊在多明尼加設置的棒球學校打球，不過也沒有受到廣島隊青睞，反而是透過測試，2017年以育成合約加盟讀賣巨人隊，出身並不亮眼。但由於在二軍一直有著不錯的表現，2018年季中升格正式球員，並在第一年13場先發92局的投球裡，繳出2.05的防禦率。

從此，梅賽德斯就站穩了日職一軍的先發舞台，2021年還代表披上多明尼加隊戰袍參與東京奧運，並且對上擁有鈴木誠也、吉田正尚、柳田悠岐和村上宗隆等人的日本隊打線，繳出6局僅失1分的好投，如果不是後援放火，差一點就能打敗日本明星隊。銅牌戰也有對韓國後援3.1局無失分，拿下勝投幫助多明尼加奪牌。

不過在2022年賽季，梅賽德斯在6/11以降的11場先發，竟然1勝未得，且有4場比賽未投滿五局就下場，最終以個人6連敗結束球季，使得巨人季後沒有和他續約，而是轉隊到羅德。去年，梅賽德斯投出4勝8敗，126.1局的投球繳出2.71防禦率。雖然仍是一個相當不錯的水準，不過他前、後半季落差大的毛病還是存在，7月以後9場先發的防禦率為3.93（洋聯2024年平均防禦率為3.04），最後也沒有在羅德的季後賽中登板。

梅賽德斯球速不算快，2024賽季平均球速為143.3公里，主要靠控球取勝。他的K/9值為6.48，低於洋聯平均7.10。BB/9則是2.42，比洋聯的2.73好一點點，可以看出他是傾向於投給打者打，而不是靠球威壓制的投手。他的BABIP則是0.244，低於洋聯的0.286和羅德團隊的0.285，顯示出他可能相對算是運氣稍微不錯的投手。另外，從2018年起，梅賽德斯雖然都站穩了先發輪值，但沒有一年吃滿規定局數。

梅賽德斯帳面防禦率不高，但細部數據上有一些缺點 影片來源：DAZN Taiwan官方YT

因此，如果是比較這些細部數據，可以看出梅賽德斯的一些缺點在哪。雖然他能夠持續壓低像防禦率這樣的傳統數據，也能算是他的優勢，但是球速條件、進階數據不夠好，以及球季後段失速、季後賽用不了等等的問題，多少也會影響到能和球團談判的空間。

育成出身、日職前沒有亮眼經歷的梅賽德斯，年薪只能從當初新人年的230萬日幣往上加，2024總算來到8000萬日圓。儘管在日職洋投裡頭算不上特別貴，但對球團來說，他能繳出的表現也就差不多這樣了，當一個稱職中後段先發還行，可是不會有更高的期待感。或許就是如此，讓他有點難突破現有的薪資水平，其他日職球隊也不一定有太大的興趣。

由於日幣貶值，現在的8000萬日幣相當於美元50萬出頭左右，這樣的薪資行情放在中職洋將裡或許高了一點，但並沒有高到出不起的程度。雖然商談細節目前沒有公開，但如果梅賽德斯在日職拿不到更好的待遇，所以選擇中職提出的合約，其實並非那麼不可思議。且依循過去中職洋投的情況，如果梅賽德斯沒有簽下年約，且在中職表現突出，也還是有在季中等待日、韓球隊投手戰力吃緊，端出更好條件挖人離隊的可能。

「賓士哥」梅賽德斯去年還是羅德的主力輪值，且防禦率不到3。 截圖自羅德官方X

過去中職也曾有米蘭達（Ariel Miranda）這類來中職前一年，都還在日職一軍輪值的強力洋投。不過米蘭達2020年表現雖然確實出色，但當年成績反倒沒有資歷平平，卻投出MVP身手的隊友德保拉（Jose De Paula）好。可見得不是說資歷亮眼，表現得就一定如何。能不能適應臺灣的環境、球風等等問題，才是更關鍵的。

當然，由於中職在調整彈力係數後，整體成績相對偏投手一點，因此對於梅賽德斯這種投給打者打的投手還是比較有利，因此只要不失常，表現應該還是可以期待。至於梅賽德斯在日職曾展現過的優、缺點，究竟會不會反映在中職表現裡，就拭目以待了。