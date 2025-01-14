火腿來台星度雖不及巨人 BIGBOSS新庄、狐狸舞卻都是看點

火腿來台交流賽將在3月1、2日於台北大巨蛋開打，門票早在去年12月底開賣，銷售情況與之前巨人交流賽相比卻明顯不佳，不外乎球員知名度不及巨人、門票仍維持高價位，以及大巨蛋朝聖熱潮已降低等原因，當然，我們並不是主辦單位，無需去煩惱門票銷售問題，這篇也不是業配文，專注在賽事本身，這兩場比賽還是有不少可期待的地方。

已在火腿二軍待滿一季的孫易磊(右)為台灣賽對中信的先發投手。(中央社)

火腿真的很懂，今年轉戰火腿的古林是否會對決老東家，一直是這次交流賽的主要話題，日前火腿公布兩場比賽的先發，果然是古林對上統一，意外地是第2場由孫易磊先發。古林將在去年10月19日的台灣大賽面對中信後再度踏上大巨蛋，火腿春訓在2月開始，屆時古林已接受了一個月的日式訓練；而孫易磊上次在大巨蛋登板也已是23年底的亞錦賽，他在火腿二軍待了一個完整的球季，到底兩人加入日職球隊後有什麼改變，或許在這系列的比賽就看得到。

伊藤大海、万波中正終於來台

伊藤大海是上屆世界棒球經典賽日本國手，上季以14勝及7成37勝率勇奪洋聯勝投及勝率雙冠王。 美聯社

伊藤大海終於要大航海到台灣了，他是上屆世界棒球經典賽日本國手，上季以14勝及7成37勝率勇奪洋聯勝投及勝率雙冠王，去年雖再度入選12強日本隊，卻因身體狀況辭退無緣來台，這次應會隨隊來台，不過由於兩場表定先發皆為台灣選手，伊藤幾乎確定不會在台出賽，但球迷仍能近距離看到這位火腿新王牌；同樣辭退12強的外野手万波，在這兩場比賽應該就會上場，混血帥哥万波22年開始站穩一軍，近3年累積已打出57轟，23年拿到最佳九人，23、24年蟬聯金手套，是日職新生代明星外野手，在台知名度不低；另外如清宮幸太郎、宮西尚生、田中正義也都是台灣球迷熟知的面孔。

BIGBOSS 新庄剛志的大秀

新庄剛志是日職近年最有話題性的監督。(火腿臉書官方粉絲團)

新庄是這幾年日職最具有話題性的監督，從21年季後正式接任火腿監督後，就開始佔據大多數新聞版面，上任後的一舉一動更是媒體爭相報導的焦點，他不只印製自己的專屬名片，還用BIGBOSS做為登錄名，在訓練及戰術方面也有自己的獨特風格，另外23年主題日還自己設計以黑紅為主色調，搭配滾金邊，加上帶有衣領，具有強烈個人品味的球衣而再度引發廣大的討論，最新力作是在去年的火腿對阪神交流賽賽前，身為阪神著名OB的新庄竟穿著阪神球衣走上球場，也與時任阪神監督的岡田彰布及裁判們合影，形成兩隊監督都穿阪神球衣的有趣場景；當然新庄也不是一個只會作秀的監督，去年火腿的戰績從洋聯墊底提升到第2名，也顯示了新庄不只會秀，還是真的有料，這次在台灣，可以期待新庄會帶來什麼驚奇。

火

腿女孩的狐狸舞

火腿女孩從22年開始跳的狐狸舞風靡整個日本，這股旋風也刮到了台灣。 (北海道日本火腿女孩官方IG)

狐狸舞讓火腿女孩成為近年來日職最火紅的啦啦隊，即使早在22年就開始跳，不過熱度未減，連別隊球員也為之瘋狂，DeNA的桑原將志在場邊跟著跳的影片就獲得去年太平洋聯盟TV的大獎，去年火腿女孩到悍將主場參加主題日活動，帶動跳狐狸舞也廣受好評，這次在台灣的比賽，雖然不知道火腿啦啦隊是否會前來，但相信台灣球迷仍希望能看到正宗的狐狸舞、YMCA及成吉思汗舞蹈，如果全場一起跳狐狸舞，那氣氛應該是相當嗨的；其他如日式應援團、周邊商品等，也是場外焦點。

2025年是北海道日本火腿鬥士成立50週年，3月初這兩場對統一及中信的交流賽，更是隊史上首次的海外比賽，令人期待。