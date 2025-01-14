從5連敗到7連勝國王做對了什麼？新教頭這兩個調整至為關鍵

國王換教練換手氣改運勢，更重要是凝聚團隊，打出今年球季最長7連勝。靠著這波連勝國王超越馬刺勇士、太陽，20勝19敗戰績站上西區第九。

過去兩周國王除了換教練，肯定做對了什麼！

2024年12月28日國王主場113：114被活塞逆轉，吞下5連敗，國王13勝18敗戰績西區第12，距五成勝率還少5場，表現令人沮喪，教練和球員失和，更衣室逐漸失控。

國王最多領先活塞19分還被逆轉，迫使國王做出終極決定：開除教練布朗，助理教練克里斯接手。

克里斯蒂接手國王1敗後7連勝，進攻效率上升到聯盟第八，防守效率從第24爬升到14，國王做對了選擇，克里斯蒂肯定做對了什麼！

布朗2022-23賽季帶領國王打出48勝34敗西區第三，並當選NBA年度最佳教練，不過，日前因戰績不佳遭到開除。 路透

布朗2022-23賽季帶領國王打出48勝34敗西區第三，同時當選NBA年度最佳教練，執教聲望如日中天。國王雙星福克斯、沙波尼斯完美合體讓人充滿幻想，福克斯接近打出聯盟關鍵先生效率，國王四名核心角色球員赫爾特、巴恩斯、穆雷、蒙克場均得分都在12.2分以上，進攻效率聯盟第一，球風流暢觀賞性十足，全世界都對國王充滿期待。

沒想到相同核心陣容，上季國王就撞牆，國王打不出完美進攻體系、效率，以攻為守戰略導致戰績下滑，2023-24賽季46勝36敗止步附加賽，西區第九作收。

2024年夏天國王管理階層做出大膽調整，三方交易先簽後換放走前鋒巴恩斯，搶下更有明星價值和得分能力前鋒德羅展(三年7600萬美元)。

2024-25賽季國王擁有正在閃耀升起明星後衛福克斯，關鍵球愈來愈犀利穩定，聯盟籃板王、強力中鋒沙波尼斯，再加聯盟中距離之王，上季在公牛場均24分得分前鋒羅德展，搭配年輕有勁穆雷、蒙克、赫爾特、艾利斯等多名核心角色球員，國王總該衝破天花板，成為西區最大黑馬。

去年12月28日國王主場被活塞逆轉，吞下5連敗，令主場球迷失望。 路透通訊社

結果並不如預期，國王開季勝率低於四成，西區排名在10名之外，布朗執教風格儘管以球員意志為先，但他要求防守、高強度訓練，訓練頻率又高，戰術細節和執行力非常挑剔，當比賽輸多贏少，相互埋怨指責就容易成為球隊分裂破口。

5連敗期間布朗就對福克斯連續犯錯和低級失誤感到不悅，將帥失和直接槓上，國王更衣室在5連敗後失和內鬨，布朗失去球員和管理階層信任，球員失去凝聚力和信心，國王自爆一觸即發。

克里斯蒂接手布朗，他做了兩個重要調整。

國王隊德羅展(中)愈打愈像殺手。 路透

第一、放鬆球員精神壓力，放棄一些布朗在訓練和比重的堅持，給球員更多溝通調整空間。

國王球員累積太多輸球壓力，還有來自布朗的嚴苛訓練要求，彼此缺少溝通，沒有生活、訓練、比賽、心靈交流，克里斯蒂透過釋壓、溝通、放權，重新凝聚球員向心力和打球能量。

第二、調整輪換，把三年級後衛爛仗手艾利斯和一年級菜鳥後衛卡特放進輪換，這兩個年輕充滿爆發力和速度後衛、扮演天降神奇，打出年輕球員改變比賽特質，彌補赫爾特外線失準，補上福克斯傷停缺陣，也讓穆雷今年球季的低潮起伏得到填補。

沙波尼斯一如以往狂拉籃板和強攻禁區，展現攻防主宰力，三分冷箭更有斬穫，德羅展愈打愈像殺手，福克斯專注力和精神重新被拉回到比賽，頻頻打出關鍵先生價值。

國王沙波尼斯(右)一如以往狂拉籃板和強攻禁區，展現攻防主宰力。 美聯社

相同陣容，天賦一樣，但球員更願意一起拚一起承擔更多溝通，國王輪換更深，功能性球員打出信心和關鍵性角色，國王攻防兩端都取得最大突破和提升。

克里斯蒂迎合球員，修正心態，改變球隊文化，把國王重新帶回贏球路上和節奏，這波連勝能不能顛覆西區生態，讓國王陣容戰績更夢幻、比賽更好看，蠻值得期待。