一度沒人相信「大三元製造機」能復活 金塊卻讓衛少重返巔峰

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自從2021年離開華盛頓巫師隊，2017年MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的生涯便直線下滑。在洛杉磯湖人隊與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）的三巨頭試驗徹底失敗，雖在洛杉磯快艇隊有所回溫，但在本季開打前，沒人相信「衛少」能重返巔峰，只是這一回大家錯了！那個熟悉的雷霆大三元怪物又出現了！

衛斯特布魯克終於接受離開家鄉洛杉磯的事實，前往科羅拉多州加盟丹佛金塊隊。總教練馬龍（Mike Malone ）設定的目標是補進一名穩定的控衛，既能帶領第二陣容，又能在莫瑞（Jamal Murray） 受傷之際頂上先發。目前觀之，36歲的「衛少」不僅輕鬆勝任兩種角色，還成為金塊隊輪替陣容最重要的球員，馬龍接受權威體育媒體《The Athletic》的Tony Jones採訪時提到：「我告訴他（衛斯特布魯克），希望持續挑戰自己，成為最好的自己。不是對過去的教練不敬，如果你把衛少放到底角，他的才能無法發揮。本季，我努力讓他掌控球權，你不得不讚賞此人，來到新環境努力融入團隊，而不是成為焦點。」

馬龍與過往教練不同，給予衛斯特布魯克足夠信任，讓他找到場上節奏，從搶籃板迅速推進，到衝擊內線再分球給埋伏的射手，表現讓人看到了闊別多年的全明星。衛斯特布魯克正逐漸重建名聲，球迷開始想起那天賦驚人的衛少，有關他霸佔球權、命中率低之類的批評煙消雲散。是的！當金塊球迷最初得知衛少加盟時，網路上是罵聲不斷，唯一鼓掌歡迎的是前總教練卡爾（George Karl），在去年7月26日公開指出：「這對金塊和衛斯特布魯克來說，都是一場勝利。他們會像豌豆與胡蘿蔔一般契合，幫助金塊登上巔峰。」

金教頭馬龍(右)與過往教練不同，給予衛斯特布魯克足夠信任，讓他找到場上節奏。 美聯社

上周五，金塊隊以124：105擊敗布魯克林籃網隊的比賽，衛少個人貢獻25分、11個籃板、10次助攻、1次抄捷和 1次阻攻，投籃命中率為17 投 8 中，三分球5投2中。是的！又是一個大三元，根據StatMamba的數據，本季先發控衛帶領的最高勝率榜首是88.9%葛蘭德（Darius Garland），其次83.8%的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及75%的衛少。開季前37場比賽，金塊以22勝15負排西區第四位。

與其說丹佛市的風水好，不如說衛少與約柯奇（Nikola Jokić）的化學反應極佳，方造就他成功的根本原因。根據PBP Stats數據，在上週五賽前，衛少共送出84次助攻給約柯奇，這是聯盟中雙人組合的第三高，僅次於保羅（Chris Paul）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的90次助攻，以及楊恩（Trae Young）對強森 （Jalen Johnson）的91次助攻。約柯奇和衛少二人都是助攻高手，並非僅會強攻的球員，約柯奇能在衛少衝擊籃下吸引防守時，得到外圍的空檔投籃，衛少也能於約柯奇高位發起進攻時切入得分。

衛少與約柯奇(右)的化學反應極佳，方造就他成功的根本原因。 路透

衛少已不再是超級巨星，對於風格和諧的金塊隊來說，他適時注入腎上腺素加快節奏。當他在場時，金塊隊節奏每48分鐘提升超過四次進攻回合，顯示其在場上的重要性。Cleaning the Glass數據顯示，金塊隊在衛少上場每百回合少得6分，但這其實有誤導，因為他很多出場時間是和聯盟最差的替補陣容一起，當他站上金塊的先發陣容時，數據判若兩人。截至1月12日止，衛少先發的比賽是13勝4負，回顧NBA歷史僅兩人在加盟新球隊前11戰拿到90次助攻、25次抄截，且新東家取得至少9勝2負：一位是2004-05年金州勇士隊戴維斯（Baron Davis），另一位是本季的衛少，當他打滿30分鐘以上球隊拿下12勝。

轉成金塊先發的衛斯特布魯克，命中率接近55%，平均8.3次助攻、兩次抄捷，這數據在聯盟排第六和第四名。未來，不論葛登（Aaron Gordon ）歸隊後是否先發，衛少仍是這支隊伍的重要一員，也因為他的全力貢獻，金塊主力保持良好的化學反應，最近17場贏下其中的12場，升到西區前四名。球隊連勝不斷，攻防兩端都被認可，衛少總算找到被欣賞的去處，而非被外界無情放大缺點，這是他退役前邁向名人堂的關鍵一刻，他與馬龍的交流直接，且充滿相互激勵，更衣室現有卓越的領袖、可推動節奏並減輕約柯奇壓力，衛少說：「總教練對我很誠實，這就是我需要的一切，他告訴我個人期望，希望我做自己，希望在場上讓隊友變得更好，希望我帶來能量和強硬作風。」

轉成金塊先發的衛斯特布魯克，命中率接近55%，平均8.3次助攻、2次抄捷，這數據在聯盟名列前茅。 路透

對於這批新隊友，衛少評價：「我得說，我們才剛開始而已。當所有人完全健康時，我們會是一支危險的球隊。」當然，身為一位老鳥我不是說衛斯特布魯克的弱點克服，他的投籃表現仍低於聯盟平均值，半場進攻的表現同樣不穩，失誤控制偶爾陷入麻煩，只是這些問題在以約柯奇為核心的金塊隊中均被削弱，這個體系適合他的揮灑，只要輸出對比賽的熱情、能量和領導力，陪著丹佛前進季後賽即可。至於過往的那些雜音都不重要，因為衛少身處的是一支勁旅，是一支很可能奪冠的隊伍，可能是他生涯中最美好的篇章。