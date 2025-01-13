日職／曾經的阪神虎王牌 青柳晃洋還能重拾安定?

阪神虎的「虎之潛水艇」青柳晃洋在去年透過入札制度準備挑戰大聯盟，不過至今沒有進展， 青柳晃洋的入札期限在日本時間1月18日上午7點，後續動向令人關注。

青柳晃洋這次的入札挑戰MLB之路並未如預期般順利，現在甚至有可能會將戰線延長到最後關頭，與他這兩年成績下滑有很大的關係。2023年青柳出賽18場戰績8勝6敗，防禦率從前一年的2.05退步到4.57；去年更是只出賽12場，大部分時間都在二軍度過，戰績再退步到2勝3敗、防禦率3.69，比成名前的新人球季更不如。尷尬的是，原本青柳晃洋稱得上是阪神虎隊的王牌投手，但他成績下滑的這兩年，阪神戰績卻都不差，2023年奪下中央聯盟優勝以及日本一總冠軍，去年也與巨人廝殺到最後，以聯盟第二名坐收，而這兩年青柳晃洋對阪神的貢獻卻十分有限，失去了王牌投手主宰戰局的丰采。

青柳晃洋在2021-2022連續兩年都以13勝獲得央聯勝投王，並且是一名勝率相當高的投手。圖／中華職棒聯盟提供

即使如此，前任阪神監督岡田彰布連續兩年都將球季開幕戰先發的任務交到他手上，看得出青柳在球隊的重要性。畢竟他在2021-2022連續兩年都以13勝獲得央聯勝投王，並且是一名勝率相當高的投手，這兩個賽季勝率分別是0.684（13勝6敗）、0.765（13勝4敗），都是央聯第一。站上去帶給隊友勝利的安定感，是青柳晃洋的價值所在。

31歲的青柳晃洋在日職一軍累積61勝47敗，投了898.1局、防禦率3.08，曾2度入選明星賽。他在2015年選秀第五指名入團，當時並沒有被看好，然而當年第一指名的高山俊、第三指名竹安大知、第四指名望月惇志等人都已經相繼離開NPB，青柳晃洋不僅還在一軍奮戰，並且年薪最高拚到2億4000萬日圓，足以成為「選秀後段傳奇」的勵志教材。

低肩側投的青柳晃洋儘管初入職棒就被當時的監督金本知憲所重用，菜鳥球季即出賽13場比賽，不過原本一直都存在控球上的問題，第一年的熱身賽甚至出現過面對首名打者開始連續10顆壞球、連續3名打者保送的窘境，能否真正在職棒生存引起相當大的懷疑。後來他靠著自己努力逐漸改善控球的缺點，配合上原本就不錯的球威，一步一步成為阪神虎隊王牌投手，甚至入選2021年東京奧運日本隊國手。努力的精神以及成功的過程都成為許多年輕選手學習的對象。

青柳晃洋曾入選2021年東京奧運日本隊國手。努力的精神以及成功的過程都成為許多年輕選手學習的對象。。 路透

但相對地，這兩年青柳晃洋成績退步的原因與他的控球毛病再度復發有很大關係。以2022年球季來說，162.1局只有32次四壞球保送，但到了2023年球季只投100.1局就投出38次四壞球保送，青柳晃洋過去的罩門再度出現。而這個關卡能否克服，今年無論是赴美挑戰或是續留阪神，都將是他是否復活的關鍵。