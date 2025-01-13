12強冠軍國手好「薪」情 中職邁入大頂薪時代

去年世界12強賽中華隊勇奪冠軍振奮台灣棒壇，今年中華職棒榮景可期，而28名冠軍國手當中有26人來自中職，扣除複數年合約在身的選手，他們多數都可望有「薪」情。

潘傑楷終於熬出頭，新球季月薪「坐三望四」。 聯合報系資料照

好比說統一獅「潘帥」潘傑楷，去年他的月薪只有24萬，他以打擊率0.283外帶5轟和40打點的成績，拿下最佳十人三壘手獎，12強賽他砲轟美國隊，並在賽後記者會上刻意穿上Taiwan帽T亮相，一開口就說：「我是來自台灣的選手。」此舉讓世界看見台灣，也讓他一夕爆紅，今年潘傑楷有機會拿到生涯第一張複數年合約，月薪「坐3望4」可期。

陳傑憲(右)名利雙收，獅隊要讓他當「終身統一人」，平均月薪可望衝破百萬。 聯合報系資料照

12強賽中華隊隊長陳傑憲去年月薪65萬，他在12強預賽首戰先砲轟南韓隊，冠軍戰再砲轟日本隊，成為中華隊奪冠大功臣，人氣指數飆高，不但廣告代言接不完，統一獅球團已表明要與他簽長約成為「終身統一人」，新合約平均月薪可望破百萬，名利雙收。

12強賽台日冠軍戰接到最後一球的一壘手朱育賢，去年在樂天桃猿月薪為75萬，球季結束行使FA自由球員權利轉戰味全龍，簽下4年最高總值4800萬的合約，平均月薪85萬，正式晉升 「千萬俱樂部」，在台灣打棒球能年領千萬，羨煞眾人。

陳晨威對韓國的滿貫砲被評為最關鍵一擊，明年月薪要挑戰60萬。 聯合報系資料照

樂天桃猿快腿陳晨威去年締造盜壘王三連霸，原本月薪為40萬，他締造史無前例的史無前例的「10-10-30-50」，也就是10支全壘打、14支三壘安打、30次盜壘成功、54打點，成為史上第一人，打擊率是夠水準0.295，表現非常傑出。

12強賽首戰南韓隊陳晨威轟出價值連城的滿貫砲，許多教練和球評都認為這一轟把全隊士氣都打開了，絕對是整個系列賽最重要一擊，如果沒有陳晨威這一棒，中韓戰勝負難料，也就奢談後來的冠軍戰，陳晨威在中職和國際賽場都有好表現，新球季月薪應該能輕鬆突破50萬大關，甚至上看60萬。

中華隊當家游擊手江坤宇新球季月薪確定超過60萬。 聯合報系資料照

另外，12強賽中華隊當家游擊手江坤宇去年月薪54萬，他締造游擊金手套五連霸和最佳十人四連霸，新球季月薪確定超過60萬，而他的中信兄弟隊友曾頌恩去年例行賽表現亮眼，轟出兩位數全壘打，打擊率超過3成，原本月薪13萬，今年可望翻漲近1倍，林安可去年敲出20轟、93打點都位居全聯盟前3名，12強賽他曾砲轟日本隊，原本月薪近50萬的他，新球季可望衝破60萬關卡。

投手部分，台鋼雄鷹左投陳柏清在12強賽對日本隊先發2場、對美國隊先發1場，角色相當吃重，而他在例行賽表現不俗，拿下6勝10敗、防禦率3.53，今年月薪可望從9萬站上20萬，並拿到一張複數年合約，薪水翻倍成長。

陳冠宇原本月薪70萬被砍到剩56萬，靠著去年中繼穩定表現與12強奪冠加持，有機會回到70萬大關。 聯合報系資料照

樂天桃猿雙左投陳冠宇、王志煊，去年在中職和12強賽都有不錯表現，其中陳冠宇例行賽拿下26次中繼成功，防禦率1.97，原本他的月薪70萬被砍到剩56萬，王志煊勇奪中繼王，防禦率1.49，去年月薪僅14.5萬，新球季兩人可望獲得大加薪。

同樣可望大加薪的還有樂天桃猿牛棚大將、12強賽中華隊「拆彈手」莊昕諺，去年莊昕諺月薪未公布，推測應該不到10萬，他在例行賽出賽50場繳出6勝1敗11次中繼成功，防禦率3.45的佳績，12強賽屢次成功拆彈令人印象深刻，新球季獲大幅度加薪是可以預見的。

吳俊偉為中華隊守住多場勝利，也坐穩兄弟守護神，今年月薪上看50萬。

中信兄弟守護神吳俊偉在12強賽多次守成令球迷印象深刻，去年例行賽他豪取29次救援成功，與樂天陳柏豪並列全聯盟第一，只是防禦率較高而錯失生涯救援王，仍無損他的貢獻，原本月薪38萬的他，今年月薪有機會逼近甚至達到50萬水準。

去年中職受惠大巨蛋效應，加上年底12強奪冠熱潮，2025年賽季榮景可期，各隊收入增加了，願意投入更多金錢和資源，這從FA自由球員市場和洋將補強瘋狂軍備競賽就可以看出，也讓各隊樂意為12強國手在內的球員大加薪，中職正式宣告邁入 「大頂薪時代」。

順帶一提，12強賽中華隊26名中職選手，去年月薪總額近千萬，今年多數冠軍國手都可望獲大加薪，等到開季再來統計26人總月薪成長多少，應該會是有趣的話題。