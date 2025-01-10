比爾放棄霸王條款還不夠 太陽要換來巴特勒得多方交易促成

距離本季交易截止日倒數一個月，「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)在熱火的時間似乎到了下課的時候。熱火鐵血總裁萊利(Pat Riley)祭出的7場禁賽懲罰，無疑將他跟巴特勒之間的矛盾推向無法挽回的地步！從無法拿到滿意的兩年頂薪續約，到直接公開喊話在邁阿密打球已不再快樂，此次高喊賣我的巴特勒已是生涯第三次尋求轉隊。不管最終的交易案是否成行，向來作風強硬的巴特勒勢必會和經紀團隊用盡各種方法來如願。而這齣「士官長人生」的劇情發展，還可能牽動著本季讓人失望的太陽、在本季是否還有旭日東昇的可能，是最有趣的話題所在。

市場上有傳聞指出，巴特勒的團隊已經通知多支球隊，明言除了太陽外，他不打算去任何地方。這一說法的背景是太陽隊老闆向來花錢不手軟，35歲的巴特勒有機會在這裡獲得他期望的兩年頂薪，甚至可能一路打到退休。此外，太陽隊更有杜蘭特(Kevin Durant)這樣的超級球星，若有機會應該沒有人不想跟大哥同隊的吧。若兩位球星的職業生涯後期能一同並肩作戰，也許能替巴特勒帶來另一種層次的滿足與快樂。

巴特勒與萊里基本上已經撕破臉，交情恐怕回不去了。 美聯社

但是這一切是否這麼的美好，箇中關鍵無疑落在比爾(Bradley Beal)是否願意放棄他的交易否決權。太陽三巨頭上季因傷幾乎未能穩定合體出賽，本季三人年薪合計更高達1.5億美金，結果也只一起打了13場球，雷聲大雨點小的歷史劇本似乎再度上演。太陽近10場2勝8敗的低潮，迫使教練團把比爾降為板凳，試圖迎來改變契機。也有一說是管理階層在向比爾方的團隊施加壓力，希望他願意放棄霸王條款，好讓太陽有推動交易的可能，迎來球隊體質與打法改變的契機。

太陽目前16勝19敗，排名已掉到西區第12名，從去年12月以來球隊勝率就未曾超過3成5，即便杜蘭特場均27.4分6.5籃板3.9助攻1.3火鍋和上季相去不遠，也不足以帶隊贏球。而四度全明星球員布克(Devin Booker)的進攻狀態與投籃選擇也呈現衰退，太陽圍繞著他們的進攻體系很容易陷入單調、無法突破的泥沼，更別說已經缺席10場，整體數據下滑，近五場個人場上正負值表現糟糕的比爾能繳出甚麼令人驚艷的成績。

杜蘭特(左)與巴特勒(右)私下眉來眼去，兩人盼望同隊拚冠，而巴特勒也已放話非太陽不去。 路透

巴特勒的強勢與鐵血態度很適合替太陽注入剽悍的風格，且他最擅長往籃框底下衝擊的球風也是太陽所欠缺的要素，即便他本季在熱火的出賽時間與數據有所下滑，但整體效率提升，於球賽關鍵時刻的影響力依舊。巴特勒能組織、能防守，夠兇悍的裡外表現，相較比爾與布克重疊性較高的投射特性更適合太陽。

從薪資面來看，比爾本季薪資5000萬美元，巴特勒是能接近薪資匹配的人選之一，太陽有絕對的興趣與理由和熱火商討交易。只可惜傳聞熱火對接收比爾的大爛約毫無興趣，且太陽手握的首輪籤數量也不夠對熱火造成誘因，這筆交易若要成行勢必得是一場多方交易的大戰。

比爾願為少數幾隊放棄交易否決權，其中就包括熱火隊，不過他現在只想著要如何以板凳身分幫助球隊。 路透

雖然比爾與經紀團隊都對交易流言闢謠，他現階段仍專注於如何以替補的新角色幫助太陽。但根據太陽隨隊外媒爆料，比爾願意為了湖人、金塊、熱火等隊有條件地放棄不可交易條款。不過就算比爾真的願意為了到一支能贏球的隊伍放棄交易否權，並且甘心扮演配角，太陽也未必能找到願意接手他合約的下家，這一切都需要天時地利的有第三方進來參與談判。

要推動這場交易，太陽檯面上要放棄的配菜籌碼如艾倫(Grayson Allen)、瓊斯(Tyus Jones)，甚至是年輕潛力的鄧恩(Ryan Dunn)、伊戈達羅(Oso Ighodaro)都是可能的人選。畢竟，比爾現在的定位尷尬，明明正值31歲的當打之年，領著超級頂薪與聯盟唯二的霸王條款，但攻守表現與健康程度卻是大大的高薪低就。

雖說交易決定權在比爾手上，但NBA在商言商的殘酷，瞬息萬變的情勢恐怕會讓他騎虎難下。 最新一齣由巴特勒、比爾主演的肥皂劇，很值得在接下來的一個月好好關注！