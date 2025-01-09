鑄寫歷史！東西區最強王者火拚 解析騎士攻破雷霆致勝關鍵

NBA今年球季最重要最精采高峰對決，東區第一騎士129：122力克西區第一雷霆，騎士打出32勝4敗NBA史上第五好開季表現。

騎士取得最近11連勝，開季曾締造15連勝，這支以團隊籃球為主體，但擁有「10人輪換」陣容深度和超級板凳軍團騎士，正在靠實力和努力載入歷史，同時成為爭冠最熱門球隊。

挑戰單季70勝門檻是騎士另一個目標，但更重要的是贏得總冠軍。騎士明星後衛米契爾，「這只是一場例行賽勝利，但還是值得高興，不過我們得在季後賽展現更強韌性，打出更好表現和團隊合作，因為我們還沒有證明什麼。」

騎士整季戰績都高居聯盟第一，幾乎沒有失常，目前對西區球隊11戰全勝。騎士今年球季輸的4場比賽分別輸給熱火、塞爾蒂克，另外就是被老鷹抓了兩場。

騎士第一得分主力米契爾(右)失常，還是能靠著出色團隊和高效攻防表現贏球。 法新社

雷霆vs.騎士這場高峰對決被譽為今年球季最精采好看比賽，幾個細節和特色更需要被關注：

1、騎士第一得分主力米契爾大失常，16投3中只得11分（米契爾本季場均23.3分），但騎士還是能靠著出色團隊和高效攻防表現贏球。

2、騎士五名板凳球員一共投進8個三分球，三分球16投8中，三分命中率五成，完美符合整個賽季騎士板凳暴徒水準。

3、騎士板凳得分43：26壓制雷霆。

4、西區戰績第一雷霆同樣打出高水準比賽，球星沒有失常，雷霆一哥亞歷山大31分，命中率五成，中鋒哈爾特斯坦18分、11籃板、8助攻，前鋒威廉斯25分、9助攻，雷霆前中後場三核心鼎立，角色球員功能表現非常稱職，但對位、籃板、板凳能量還是被騎士稍稍比下去。

雷霆一哥亞歷山大(右)攻下31分，命中率五成，展現水準。 美聯社

5、輸球雷霆傳出35次助攻，贏球騎士傳出36次助攻，合理打法，更舒服出手，完美團隊搭配，真槍實彈對決，表現都在水準以上，如果你也看了比賽，肯定對兩支球隊印象深刻。

6、雷霆教練戴格諾總是懂得如何展現球隊最大戰力和最好一面，騎士教練亞特金森用兵如神，把每個角色球員潛能發揮到極致，兩名教練都是今年NBA最出色教練。

7、騎士內線雙塔艾倫25分、11籃板，莫布里21分、10籃板，兩人傳出13次助攻，禁區更有攻防優勢和對位能力，這也是騎士能有效壓制雷霆致勝優勢。

8、雷霆在NBA杯冠軍戰不敵公鹿，這場具有指標性東西區第一對決又輸騎士，雷霆很有實力和深度，球星等級和表現也很出色，但鋒線對位和攻防都稍微吃虧，身材天賦都有漏洞，前鋒體型需要提升。

騎士教頭亞特金森用兵如神，把每個角色球員潛能發揮到極致。 美聯社

騎士接下來必須在季後賽證明，他們可以贏球，把團隊籃球和板凳暴徒作用發揮到極致。

雷霆還有時間和成長空間，但陣容上需不需要做出提升和調整，將給管理階層和教練最大考驗。

騎士目前對西區球隊11戰全勝，但更嚴厲檢測還沒有真正開始，NBA下半季會有更多風雲，騎士和雷霆還能不能在東、西區繼續擔任領頭羊，2月7日球員交易截止日是關鍵時刻。

騎士對決雷霆之戰看見不同NBA風貌和世代交替，沒有柯瑞、沒有杜蘭特、沒有詹姆斯，但比賽還是精采迷人。 美聯社

一場精采好球，看見不同NBA風貌和世代交替，沒有柯瑞、沒有杜蘭特、沒有詹姆斯，但比賽還是精采迷人，內容更有深度細節，但球迷會買單?收視率會提升?網路聲量會更多聚焦?

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