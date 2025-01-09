金鶯補進摩頓、菅野作用有限 真王牌荒持續第25年

為了彌補王牌投手伯恩斯(Corbin Burnes)的離隊，金鶯隊繼上月以1年1300萬美元簽下三屆日職央聯MVP得主菅野智之後，日前再以1年1500萬補進41歲老將摩頓(Charlie Morton)。儘管兩張低風險的短約暫時補齊了今年的金鶯輪值陣容，但對於補足伯恩斯缺口的作用仍較有限，長期來講更是看不太到藍圖。

金鶯隊已連續兩年都打進季後賽，堪稱小市場球隊的驚奇。他們的打線相當不錯，尤其培養出拉契曼(Adley Rutschman)和韓德森(Gunnar Henderson)這兩位在馬查多(Manny Machado)離隊後最值得成為看板球星的大物，此外還有哈勒戴(Jackson Holliday)這位狀元郎等著成為第三位核心。

至於金鶯的輪值陣容則較為堪慮，儘管去年先發投手群的fWAR值12.8可排在全聯盟第8位，但伯恩斯一人就貢獻了3.7，而摩頓去年在勇士隊的fWAR值只有1.1，而35歲的菅野智之能發揮多少功力也是未知數，可說兩人加起來的價值恐怕還抵不過伯恩斯一人。當然對於金鶯這支小市場球隊來說，要砸錢留住伯恩斯這位自由球員市場最大尾的投手相當困難，因此只能從一年的短約來著手。

金鶯以1年1500萬補進41歲老將摩頓，但對於補足強投缺口的作用仍有限。 美聯社

摩頓可說是越老越強的老鬼，35歲那年才在光芒隊首次拿到塞揚獎票數，且位居第三，2021年以37歲之齡在勇士隊又投出14勝6敗、3.34防禦率的王牌級成績。不過他去年的成績下滑到165.1局、8勝10敗、4.19防禦率，今年能以41歲之齡再戰一年雖然不簡單，但大概被預期為吃局數的工作馬。菅野智之的日職成績無庸置疑，生涯累積136勝、2.43防禦率、7.7三振率與1.7保送率。

去年他恢復MVP等級的身手，取得15勝3敗、1.67防禦率、6.4三振率與0.9保送率的鬼神成績。理論上這樣的數據應該會相當搶手，但礙於年紀的關係，讓他只獲得金額不高的一年短約。持平而論，摩頓和菅野的合約對金鶯來講都相當划算，若摩頓能有2023年的水準而菅野能展現他日職王牌的實力，對金鶯來講都是大賺，只是實務上兩人預期與伯恩斯的水平仍有一段落差。

金鶯迎來新球季羅德里奎茲是最值得期待的頭號先發，也是未來王牌的人選。 路透

本季金鶯開季輪值預計會有羅德里奎茲(Grayson Rodriguez)、艾弗林(Zach Eflin)、摩頓、菅野智之與克雷默(Dean Kremer)。其中羅德里奎茲是最值得期待的頭號先發，也是未來王牌的人選，他曾連兩年名列Baseball America百大新秀第6名，今年能否大爆發值得關注。艾弗林是去年季中從光芒隊交易來的投手，他曾在2023年投出王牌級成績。克雷默的穩定性則較低，也是最容易被取而代之的後段輪值。

金鶯隊多年來並不以輪值陣容著稱，且總是缺一位真王牌，這也是最為球迷詬病之處。上一位金鶯真王牌要追溯到2000年還在陣中的名人堂傳奇穆西納(Mike Mussina)了。本文定義的真王牌，是要在金鶯隊投出三年頂級成績的先發投手，而穆西納改披洋基戰袍之後，還沒有一位金鶯投手能有這樣的表現，最接近的一位大概是2006到2007年的貝達德(Erik Bedard)，但他2008年就轉投水手隊。

即便金鶯2012到2016年曾三度打進季後賽，但當時也是處於王牌投手荒的時期，陳偉殷當時的成績雖然不差，但也稱不上是王牌。而曾被期待能成為王牌的大物新秀也經常被金鶯隊養壞，例如邦迪(Dylan Bundy)、布里頓(Zack Britton)、高斯曼(Kevin Gausman)、提爾曼(Chris Tillman)、艾里耶塔(Jake Arrieta)以及近日不幸離世的馬圖茲 (Brian Matusz)都沒能在金鶯隊以先發投手身份投出好成績，其中高斯曼和艾里耶塔都是轉隊後才成為他隊王牌，布里頓則是轉任終結者後才投出名聲。因此今年會是金鶯真王牌荒持續的第25年。

金鶯2012到2016年曾三度打進季後賽，但當時也是處於王牌投手荒的時期，陳偉殷當時的成績雖然不差，但也稱不上是王牌。 美聯社

金鶯農場出身的投手當中，最近一次有投出王牌成績的是2023年的布萊迪許(Kyle Bradish)，可惜他去年中動了韌帶更換手術(Tommy John Sugery)，要到今年下半季才有機會歸隊。再來就要回溯到2019年的米恩斯(John Means)了，但他最近三年傷痛不斷，回歸時間遙遙無期。無法砸大錢網羅王牌投手的金鶯隊，農場投手養成也長期出現問題，看來要誕生一位真王牌又不知要等到何時了。