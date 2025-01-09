韓職沒力量的「腿哥」 金慧成憑什麼吸引大聯盟5隊搶人？

韓職KBO出身的金慧成，透過入札制度加盟洛杉磯道奇隊，掀起一波震撼。為了挪出位子，球團甚至將勒克斯（Gavin Lux）交易到辛辛那提紅人隊，此舉讓一些台灣球迷不解，中華職棒亦有不少好手，為何近年無人赴美獲得大約，摘下12強大賽冠軍難道水平不如鄰國日韓？這一篇我們瞭解一下，美方如何看待韓職的崛起。

枉論實際韓職強度，25歲的金慧成在該聯盟的確是呼風喚雨，八年資歷有六個球季效力於培證英雄隊，最多囊括的獎項是三座金手套，這代表他的守備是招牌。其次，腳程是金另一個最大優勢，2021年是盜壘王，50次盜壘嘗試就成功了46次。自2018年以來，他累積多達211次盜壘成功，是過去6年的KBO盜壘王，是不折不扣的「腿哥」。同時，他的打擊率始終保持在三成以上，值得一提是2021年以游擊手身份摘金手套，2022年及2023年又以二壘手身份獲金手套，在職業水準隸屬頂尖，這可能也是道奇隊眼睛一亮之處。

金慧成防守好球高光！ 影片來源：Baseball Kosmetic

先不說道奇隊動用大谷翔平當說客，實際上金慧成並沒一般人想像乏人問津，申請入札後共有五支大聯盟球隊提出邀約。 金慧成的經紀公司CAA證實，聖地亞哥教士隊、芝加哥小熊隊、西雅圖水手隊、洛杉磯天使隊是其他追逐金的隊伍，而且天使隊開價最高達五年2800萬美元，但仍敗給出價三加二年2200萬美元的道奇隊。金慧成入袋保障薪資為三年計1250萬美元，此外包含一項根據後續協議的兩年合約選項。所以，飛到美國後金得全力以赴，證明自己方得以啟動剩餘兩年的合約。

在大聯盟球探的觀察中，「力量不足」是金慧成最令人不放心的地方。新聞網站MLBTR 報導提到：「金最大的問題，是能否突破大聯盟投手敲安，即使按KBO標準，金慧成也非強力打者，這位左打前三年才成長爲水平以上的打者。」2022至2024年間，金慧成的打擊率為3成26、3成84上壘率，而他的wRC+ 任何一季都沒低於118，力量就是罩門！2024年是生涯第一季全壘打累積雙位數，純長打率1成32仍低於韓職水平，無法成爲大聯盟打者是有可能的。

金河成不只是靠防守站穩大聯盟，旅美4年有3年敲出雙位數全壘打，證明自己有一定的長打力能在大聯盟生存。 美聯社

體育頻道ESPN給金慧成打的分數是 B+，評論裡寫：「他與金河成不同，防守和跑壘能力相似就缺力量。」道奇隊總經理高梅斯（Brandon Gomes） 評論金：「我認為金是頂級速度的跑者，也是一位非常出色的工具人，能勝任球場上多個位置，而且打擊也有很大的潛力。」記者注意到他沒提到力量（Power）這個字。不過，道奇隊絕非靈機一動簽約，實際上是觀察整個球季，高梅斯坦承是在首爾系列賽初次看到金慧成，他說：「去年我們在韓國有注意他的表現，若能更有效地擊中球心，並更好地適應變化球，應該還有很大提升空間。我認為這對球隊來說，是一個非常好的補強。」

金慧成在去年大聯盟海外賽熱身賽面對道奇打出二壘安打，因此吸引了道奇的目光！ 影片來源：Baseball Kosmetic Youtube

這觀點亦獲得道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）背書： 「我們的球探非常喜歡這位二壘手，金慧成在場上的動作流暢，打擊時有展現活力，防守上還完成一次漂亮的撲接。」當然，這些畫面其他球團都看到，所以才會有五隊加入競標，大聯盟至今仍將韓職定位接近於2A小聯盟水準，他們了解金慧成不太可能立即成功，但從各方面看到其發展潛力，這一點和以往講究即戰力的思維不同，昔日赴美的日本、韓國球員不在少數，失敗案例不能說沒有，但近年來秋信守、金河成、柳賢振等均證明，他們能在大聯盟取得佳績。

道奇看上金慧成守備的多功能性與潛力，甘願把前大物勒克斯交易至紅人為他開路。 路透

金慧成是繼朴贊浩、徐在應、柳賢振後第四位簽約道奇的韓國球員，所以球團並不陌生。而從總經理講話可得知，他們看上的是開發潛力，金慧成未來得累積更多對戰經驗、逐漸適應大聯盟的投球，發揮自己的防守和腳程，成為世界大賽奪冠的貢獻者之一。至於中職方面，可能還需要透過參與國際賽事推廣自己，並在大聯盟養成並建立口碑、發揮影響力時，未來關注的球探才會越來越多。終究，金慧成能得到肯定，很大程度也是同胞前輩們的鋪路促成，至於是否名符其實，他有三年時間去證明。