中職／小將引退潮平均僅25歲 凸顯二軍、戰力外制度都需改革

2021年味全龍加入成為職棒第5隊，隨後2024年台鋼雄鷹也登上一軍，中職繼2008年後，總算恢復6隊規模。而且時代不同，已不是當年每隊僅有30至40人的時代，在各隊都自組二軍後，實質上各隊都是60人以上的隊伍，有超過360位球員在打拼。只是每年的契約保留名單，總有很多令人意想不到的事情發生，許多小將職業夢碎，自我宣告引退。

擴編球隊的用意，是藉由需求的增加，可以讓更多年輕好手擠進窄門，更多競爭機會，讓棒球運動在台灣更蓬勃發展。因為機會得來不易，以往許多好手都十分珍惜，每年僅有1至2位非資深球員宣告退役，即便戰力外都積極尋求第二春的機會。只是自2023年休賽季，開始湧現任意引退潮，包含廖柏勳、蔡鉦宇、李丞齡、范玉禹、江亮緯及楊晉豪，2024年球季中有呂偉晟及董秉軒，季末則為陳冠勳、蘇煒智，另外林子宸、邱辰及曾宸佐則已自行宣告引退。

富邦悍將曾期待的投手范玉禹（左）在2024年年初任意引退，而與他在一軍戰場搭檔過的捕手蘇煒智（右）也只多撐了近一年，在去年底跟上腳步。 陳正興

這些決定引退的球員，平均年齡僅有25歲，是一般人剛出社會，正要起步的階段，但他們的職業棒球生涯，卻在此刻結束。其中最小的林子宸才22歲，去年還是隊上二軍出賽次多的球員，被視為仍有職棒潛力，但他決定轉換跑道。陳冠勳是自培出身，在2023年是陣中一軍主力牛棚，只是一時的低潮，就讓他選擇退役。實際上，這些球員雖不是主力戰將，但都還是可用之兵，卻礙於機會有限，早早就選擇華麗轉身。

這個休賽季引退的球員，都是剛結束第一份2.5年或3.5年新人合約，而且並非不能打，因此不是不符戰力的淘汰機制，恐怕是制度下的犧牲者。由於每年都有超過150人參加選秀，各隊都可以帶回6至8人不等，因此人手眾多。但超過30人的二軍球隊，人數更多賽事卻更少，加上許多調整、傷癒歸隊的主將，每位年輕球員能分配到的機會更少，與其不上不下，不如歸去盡早改行。

富邦悍將投手陳冠勳2023年還是陣中一軍主力牛棚，今年成績不理想僅26歲就決定轉身離開職棒。 聯合報系資料照

另一方面，中職為了保障薪資，並且避免球團囤積過多球員，設置每年11月提交契約保留名單的規章。然而名額有限的情況下，有些球隊又習慣在選秀會中帶走大量的新人，造成非即戰力及新人合約的球員，容易受到衝擊。即便他們都有球團提出合約，但可能長期考量下，決定離開這個逐夢的地方。這就像上班族年末考評，明知因為名額有限，拿到不好的績效成績，容易想要另謀發展。

因此最好的方法就是創造更多機會，像是味全組隊後，馬不停蹄參與各項賽事， 讓年輕球員能夠獲得更多登場次數，因而快速展現養成效果。所以，二軍可以先增加賽事，甚至從其中設定保障年輕球員出賽機會的季中錦標賽，讓他們有空間大展身手，減少季末心灰意冷的可能。另外，許多評論提過，可以建立中職版的規則五選秀，增進年輕球員間的流動，都可以增加他們出賽數。

曾宸佐(中)從2020年起，連3年挑戰中職選秀，終於在2022年第12輪被台鋼雄鷹選進，但只撐了2年多就決定放棄職棒夢，而他才25歲。 圖／台鋼雄鷹提供

另一方面，與球員間契約一直都是中職的謎因，每年都發生令人不解，為何與球團即使沒達成簽約共識，還是可以被登錄出賽。其實最好的辦法，還是回歸市場機制，球員約滿即成為自由球員，無需一份被視為戰力外的名單。如果有能力的球員，就會有球團開出新合約，不需要先被打擊自信心。如果擔心單一球隊囤積太多球員，則可以設定簽約人數上限，或豪華稅等限制。

野手邱辰季後沒被龍隊放入保留名單，球隊雖有意回簽，但25歲的他考量機會和現實後決定婉拒並選擇引退。 中央社

越來越多小將選擇引退，這並不是一個好現象，代表進軍職棒已經不是圓夢的開始，而可能是夢碎。該是想想怎麼調整，讓這些明明有潛力的球員留下來，不再只是當快閃的過客