錯過薪資大通膨時代 勇士雙星亞古納、奧比斯真的虧大了

自2023年球季，美國大聯盟大幅修改規則（包括引入投球時鐘、限制投手退板次數、壘包加大、禁止內野防守佈陣）以來，比賽平均時長從超過三小時縮短到兩個半小時左右，比賽節奏加快、球賽更好看，而從商業面來看，這些變革也確實讓大聯盟的營收能力更上一層樓。

根據大聯盟官網的報導，2024年球季大聯盟的進場觀眾人數、電視台收視率、線上串流、各大社群媒體平台，都有不錯的成長，其中全聯盟進場人數部份達到7,134萬人，是連兩年成長、2017年球季以來最多。而最為亮眼的則是來自贊助商的收入，在2024年達到了19億美金，比前一年成長23％，如果跟兩年前的2022年相比，已經成長了55％，幅度非常驚人。

索托很懂得自己的價值與能耐，一直等到變完全自由球員才簽下長約，且是破紀錄的7.65億美元，現在回頭看他當年拒絕國民提出的15年4.4億美元合約實在太聰明了！ 路透

聯盟有錢潮、有人潮，場上的球員當然也受益，26歲的超級巨星索托（Juan Soto）能和紐約大都會簽下15年、總值7.65億美元（約250億新臺幣）的破紀錄天價合約，除了大都會老闆科恩（Steve Cohen）財力驚人、灑錢不手軟外，大聯盟球團老闆們個個荷包滿滿，自由球員市場競價熱絡，也是主要原因。

索托的新約平均年薪超過五千萬美元、獨占鰲頭，但到目前為止，在這個休賽季已完成簽約的自由球員中，新約的年均薪超過兩千萬的就已有13位，不僅僅可擔當前段先發輪值的投手如伯恩斯（Corbin Burnes）、史耐爾（Blake Snell）都簽下年均薪超過三千萬美元的大約，連中、後段輪值的米納亞（Sean Manaea）、塞佛里諾（Luis Severino）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、菊池雄星，都能拿到年均超過兩千萬美元的合約，「兩千萬男」在大聯盟中越來越常見，顯示球員薪資的通膨速度，比真實世界要快上許多。

球員薪資成長快速，部份要歸功於2022年生效的最新版勞資團體協約（Collective Bargaining Agreement, CBA）。2022球季開始前，大聯盟資方與球員工會在經過數月的激烈交鋒後，終於達成協議，這份新的協約除了逐年提高大聯盟球員的最低薪資（2025年最低薪資將上調至76萬美元，比2021年的57萬500元，調升超過33％），也藉由成績獎勵機制，讓表現出色的年輕球員得以拿到更符合身價的薪資。勞資分潤的天平過度朝資方傾斜的情況，有了相當的改善。

而那些在2022年之前就簽下長約的年輕球員，從現在的球員市場價值來看，卻是真的吃了好大的虧。亞特蘭大勇士在2019年季初用長約綁住當年21歲的亞古納（Ronald Acuna Jr.）和22歲的奧比斯（Ozzie Albies），是其中兩個相當極端的例子，說勇士球團在這兩人的合約中佔盡便宜，一點也不為過。

亞古納2019開季前與勇士簽下8年、1億美元的合約，年均薪僅1250萬，如果他對自己有點信心，選擇成自由身再簽大約，身價可能不會輸剛簽下15年7.65億美元的索托。 美聯社

來自委內瑞拉的亞古納在2018球季拿下新人王展露鋒芒、2019開季前與勇士簽下8年、1億美元的合約，年均薪僅1250萬，如果再加上約滿後兩年各1700萬的球隊選擇權（沒有意外的話，勇士絕對會執行這兩年的選擇權），等於勇士可以以超級便宜的代價，包下亞古納從21歲到30歲的黃金時光。到目前為止，雖然亞古納於2021、2024兩度因嚴重膝傷長時間缺陣，他還是在這六個球季快速累積了21.9個WAR，包括2023年球季的國聯最有價值球員獎項。亞古納以極輕的年紀簽下億元合約，在當時創了紀錄，但此一時、彼一時，同樣的條件放在六年後的市場，勇士隊不知道要端出多大的合約，才能綁住MVP等級的亞古納十年？

亞古納在2023年以40-70拿到國聯MVP 影片來源：勇士官方Youtube

至於幾乎同時被勇士簽下的二壘手奧比斯，被球團剝削的程度就更誇張了。雖然星度沒有亞古納那麼高，但來自古拉索（位於加勒比海的島國，荷蘭王國的構成國之一）的奧比斯同樣在升上大聯盟後就展現絕佳的實力，2017年的新人年出賽57場，進攻三圍 .286/.354/.456，穩穩接下勇士主戰二壘手的位子，2018年入選全明星賽，全年敲出24轟，貢獻4.1個WAR，攻守俱佳。22歲、長打火力和速度兼具、守備穩定的二壘手，放在今天的環境，絕對是億元大型合約的候選人，但奧比斯卻選擇跟勇士簽下了一紙7年、總額僅僅3,500萬美元，年均只有500萬美元的合約，還外加兩年各700萬美元的球隊選擇權，一直到2028年球季、31歲時才能重獲自由之身。

奧比斯當年不知道自己可以打這麼好，22歲時就和勇士簽下一紙7年、總額僅僅3,500萬美元，年均薪僅500萬美元的「賣身契」，最快要到31歲的2028年才能成自由身。 路透

當時，奧比斯的合約就已經被許多人認為是史上最糟糕的「賣身契」，而現在這份合約走了六年，奧比斯在這段期間累積了16.3個WAR，兩度入選全明星賽、兩度贏得銀棒獎，對勇士來說，已不是物超所值可以形容。在年薪兩千萬、甚至三千萬都越來越常見的現在，奧比斯不知道有沒有後悔，當時選擇將3,500萬「入袋為安」，實則是低價賤賣了自己的黃金歲月。

當然，沒有人可以預知未來，當年年輕的亞古納和奧比斯，也不能確定自己能否持續在大聯盟複製優異的表現、職業生涯會不會因受傷而報銷。他們也或許不了解自己的天份和能力，大概能轉換成多少財富。尤其對於來自經濟條件較為弱勢的國家的球員，球團端出幾千萬美元這樣的數字，已經足以改變這些年輕新秀整個家族（以及其後代）的生活，很難想到這個約一簽，實際上是被資方佔了大大的便宜。

大聯盟作為一個大型的跨國企業，它的商業運作邏輯，其實正反映了美國與多數棒球盛行的中南美洲國家的不對等關係，因為經濟水準與美國有巨大的落差，讓來自中南美的球員處於相對不利的位置，亞古納、奧比斯的例子，就是如此。而球員工會和經紀人的作用，正在於讓新一代的年輕球員，能盡可能享有與場上表現相符的合理待遇。