沉睡巨人甦醒組黃金三游 亞當斯何能超越波西拿隊史最大約？

巨人隊作為一支有著輝煌歷史的傳統勁旅，過去幾年自由市場上總是失利，曾積極追逐「法官」賈吉（Aaron Judge）、柯瑞亞（Carlos Correa）、大谷翔平等球星，但最後都無奈擦身而過，甚至因屢屢落空被戲稱為「舊金山有意隊」，但去年季後傳奇鐵捕波西（Buster Posey）走馬上任GM，新官上任三把火，旋即以7年1.82億美元鉅約網羅明星游擊手亞當斯（Willy Adames），攻守兩端都替內野增添強勁能量。

連同去年季中主導查普曼（Matt Chapman）6年1.51億美元續約，波西的手腕和野心不言而喻，在擔任GM的首個休賽季，波西便改寫自己2013年和球隊簽下的9年1.67億美元隊史紀錄也蔚為一段佳話，平均年薪達2600萬美元。克勞佛（Brandon Crawford）憑藉著頂尖防守成為巨人上個世紀游擊手代名詞，但他在2022年開始退化，巨人隊原先期待頂級新秀盧西亞諾（Marco Luciano）能成長接班，但他打擊尚缺火侯，防守也不夠穩定，也讓巨人下定決心透過自由市場一勞永逸。

波西去年季中主導查普曼（Matt Chapman）6年1.51億美元續約，加上季後簽下亞當斯，幫球隊構築銅牆鐵壁的三游防線。 美聯社

亞當斯是公認去年FA最佳游擊手，全能是最大賣點，在合約年亞當斯僅缺賽一場，效力釀酒人隊繳出32轟、112分打點、21盜壘，攻擊指數達到.794，多項成績寫下生涯新高，數據無懈可擊，雖然不是聯盟第一梯隊級別游擊手，但一名能打中心棒次、具長打砲火、手套還不差的中線球員價碼自然不會低。

大聯盟官網用「MLB版本的NBA 3D球員」來形容亞當斯──正如同3D球員專攻現代籃球中最有價值的三分球和頂尖防守，亞當斯生涯累積打擊率不到2成5乍看之下不起眼，但他能提供棒球中最被重視的全壘打，並鎮守場上最重要的守備位置，自2021年下半季轉戰釀酒人接手游擊管區，過去三個完整賽季亞當斯一共敲出87發全壘打，在游擊手中排名第三，僅輸給遊騎兵隊席格（Corey Seager）和大都會隊林多（Francisco Lindor）兩名MVP級球星。

除了帳面成績盡顯長打魅力，亞當斯的力量從進階數據層面來看也無庸置疑，「強擊球」（Hard-hit Ball）的定義為初速超過95英里的擊球，亞當斯40.7%的比率僅率高於平均；但在另一項將擊球初速、仰角列入計算的出色擊球率（Barrel%）上，亞當斯則勝過聯盟82%的打者，出色擊球之所以為衡量長打能力的指標，在於以此理想初速跟角度擊出的球，最有可能形成全壘打。三年來亞當斯累積154次出色擊球，排名聯盟第18，勝過弗里曼（Freddie Freeman）、哈波（Bryce Harper）、馬恰多（Manny Machado）等一票強打。

在守備方面，出局製造值（OAA）考量到每次不同守備難度，計算多守下的出局數，藉以評價球員守備範圍，過去三年亞當斯取得+25的成績，聯盟僅有25名球員達成這項指標，其中逾半數曾獲金手套獎肯定；再看到大聯盟於2023年推出進階數據防守綜合評價（Fielding Run Value），將出局製造值及野手傳球能力守住的分數（Fielder Throwing Runs）合併納入計算，亞當斯過去三年在這項數據上獲得+20佳績，排名聯盟第四，落後給史旺森（Dansby Swanson）、林多、托瓦爾（Ezequiel Tovar）等人。

先發游擊手一直都是聯盟稀有財，攻守皆均衡的游擊手砲更是數年一遇，波西政權下的首筆鉅約具指標意義，顯然亞當斯只要沒遇到傷痛問題，將會鞏固巨人軍長期的內野中樞，其休息室領導人格更是場外一大價值，巨人主帥梅爾文（Bob Melvin）讚道：「每個球隊都希望有一名亞當斯加入，最讓我印象深刻的是，他看起來從沒有度過糟糕的一天，對他而言每場比賽都像是開幕戰。」

波西稱：「亞當斯很早對我們展現興趣，相信我們正在做的事的願景，很高興能拿到市場上最好的游擊手，優異的防守、非常好的打擊，能提供關鍵一擊，最重要的是，他有著很好的人格......這是一個棒球城市，這座城市需要偉大的球員、偉大的球隊。」亞當斯加入後，其和5屆金手套三壘手查普曼搭檔的三游組合更有可能是聯盟最難以被攻破的一道防線，加上當今守備最強捕手貝利（Patrick Bailey）、韓職5屆金手套中外野手李政厚，巨人隊新賽季的守備陣容看點十足，