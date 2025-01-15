中職／六隊規模＋票房熱潮 引爆歷史最瘋狂自由市場

【撰文・陳品宇】

2024年台灣棒球進入新紀元，場上場下兩得意，整年都精采。重回六隊榮景加上大巨蛋啟用，例行賽票房屢創新高；季後世界 12強棒球賽奪冠，更讓全台陷入嘉年華般狂歡氛圍，嗅到新賽季棒球狂熱的各家球團，這個冬天不惜大開荷包，上演一波精采錢鬥爭取明星球員加盟，替冠軍道路積草屯糧，史上最激烈自由市場競標戰就此開打。

2024年休賽季共計4名A級球員宣告行使自由球員（FA）權利，由於在陣中都為主力，一開市皆獲複數球隊競逐。任何球星流動都可能顛覆聯盟戰力版圖，讓球迷既期待又緊張，即便到了寒冬討論度依舊熱烈，尚未開季就可見各隊場外針鋒相對、精打細算，最終「開獎」由味全龍成為FA最大贏家，豪擲破億台幣一口氣網羅兩大外野重砲朱育賢、陳子豪，繼2016年中信兄弟後，再次有球隊於自由市場簽下兩名球員。

朱育賢──打響自由球員第一槍 酒窩大砲從酒紅改穿正紅

朱育賢打響自由球員第一槍，酒窩大砲從酒紅改穿正紅。聯合報系資料照

自中華職棒自由球員行使期限11月 11日截止後，球團與經紀人檯面下互相攻防，強打三傑陳子豪、詹子賢、朱育賢更是因為守備位置關係，彼此合約價碼互相牽動，可謂牽一髮而動全身。歷經超過一個月後總算有動態，「酒窩大砲」朱育賢率先決定動向，與味全龍達成加盟共識，雙方簽下4年大約，成為本次自由市場上首名轉隊球員，也是樂天桃猿繼2023年陳俊秀後，連續兩年流失重砲手。

朱育賢是中職「七輪傳奇」代表人 物，2016年升上一軍後便迅速以長打火力站穩腳步，9年生涯平均打擊率破3成、攻擊指數破0.9，累積169轟排名現役球員第五，期間拿下兩座全壘打王、安打王跟打點王各一座， 2024球季繳出2成95打擊率、12轟、59打點成績，是隊內全壘打王，季後入選12強賽國手，關鍵雙殺守備成就台灣棒球史經典一幕。

朱育賢年年出賽數破90場、附帶雙位數全壘打，撇除33歲年紀隱憂，是自由市場打者中最穩定人選，可以守外野、一壘也具備守備彈性，引起富邦悍將、台鋼雄鷹、味全龍多隊興趣，母隊樂天桃猿也開出複數年約積極留人，朱育賢考量環境、地緣和家人等因素情定味全龍，這紙4年合約包括激勵獎金在內，總額達4800萬元，平均月薪突破85萬元，對亟欲補強外野長打砲火的味全龍而言是重大挹注，值得一提的是，味全龍2023年奪下復出首冠時，身為對手的朱育賢獲選台灣大賽優秀球員，如今將在味全奪冠之路扮演助力。由於85號背號已被龍隊退休，新賽季朱育賢確定將穿上新背號，並於1月召開加盟記者會時公布。

陳韻文──歷史救援王5年約留府城 續把關猛獅勝利大門

陳韻文歷史救援王5年約留府城，續把關猛獅勝利大門。聯合報系資料照

統一7-ELEVEn獅後援投手陳韻文是本次自由市場唯一投手，身為2014年首輪指名，現年僅29歲，是中職史上首位高中生選秀並申請自由球員投手，具有指標意義，生涯累計154次救援成功為中職史上最多，是少見耐操穩定後援投手，未滿而立即登頂歷史救援王，在各隊都缺牛棚勝利組情況下，即便2024球季防禦率4.59寫下 2016年後新高，投身自由市場仍獲大量注目眼光。

陳韻文2024年月薪60萬元，出賽39場，戰績2勝4敗4中繼10救援，連續8個賽季至少拿到雙位數救援成功，雖然季中一度迷航，季末順利回到正軌，季後賽表現也十分亮眼，進入自由市場前夕成功拉抬行情。根據報導指出，追求陳韻文最積極球隊為台鋼雄鷹、中信兄弟，均開出月薪75萬元起跳長約，台鋼雄鷹更提出月均薪80萬元，最少3年、最多5年巨額合約，不過母隊統一7-ELEVEn獅後續追價，直接開出5年平均75萬元，總額至少4,500萬元複數約，無論長度或均薪皆相當有誠意，再加上球隊情誼打動，成功勸留陳韻文，這張合約也將改寫2013年郭泓志創下3年總值 4,080萬元隊史最高紀錄，今年賽季陳韻文將持續把守猛獅軍團最後一道防線，持續堆疊「小文障礙」。獅隊休賽季雖沒有探詢他隊自由球員，不過續留陳韻文後，接下來預計將和「台灣隊長」陳傑憲洽談大型延長合約。

詹子賢──低潮賽季藉FA薪資飆漲 念舊「兄弟」情續披黃衫

詹子賢──低潮賽季藉FA薪資飆漲，念舊「兄弟」情續披黃衫。聯合報系資料照

中信兄弟明星外野手詹子賢2024年表現低迷，繳出生涯最差攻擊指數，然而月薪63萬元的他，季後毅然決然申請自由球員，在面臨宋晟睿、曾頌恩、許庭綸等後起之秀競爭下，外界原先預估詹子賢是此次自由球員市場中轉隊機率最高，不過歷經峰迴路轉，一個月長考後，詹子賢婉拒台鋼雄鷹開出平均90萬元月薪大約，意外續留母隊中信兄弟。

詹子賢2024年賽季94場出賽僅1轟，打擊率2成55，攻擊指數0.669未達聯盟平均，多項數據為生涯低點，隨著中信兄弟外野手陸續破繭而出，也壓縮到詹子賢空間，2024台灣大賽坐滿冷板凳，出走風聲不脛而走，即便2024賽季成績面臨低點，但有著實績做背書，生涯累積打擊率破3成、95轟，拿過兩次外野手最佳十人和金手套獎，市場熱度不低，多隊曾提出報價。

其中又以台鋼雄鷹尤為積極，缺乏外野深度和強力右打，希望能以地緣和合約吸引詹子賢加盟，從起初3年複數約開始加碼，最後喊出7年平均月薪90萬元、總額超過8,000萬元豪華合約，還是無法打動詹子賢，最終選擇以5年平均月薪至少80萬元價碼回歸黃衫軍，雖然是以低於台鋼合約價碼續留，但以詹子賢2024球季生涯低谷成績，若沒提出FA恐遭減薪，如今透過自由球員制度變相大加薪，依舊是休賽季大贏家。

全文未完，更多內容「陳子豪──億級炸裂投下壓軸震撼彈引領第二波薪資革命」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第514期)