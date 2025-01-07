中職／味全龍砸近2億補強最成功 後段班同學悍將進度要加油

2025邁進第2週，6隊即將展開春訓，除了洋將部分外，各隊在本土陣容的補強都近尾聲，包括去年季後行使自由球員權利的4名球員，皆已在年前確定去向，而被放在60人名單外的部分球員也找到了新東家或是被母隊續留，就目前的態勢來看，究竟哪支球隊是季前補強最成功的，哪支球隊又需要再加油？

味全龍FA市場大獲全勝是最大贏家

季前補強最成功的無疑是味全，味全在自由球員市場大獲全勝，先是簽下樂天的朱育賢，連續兩年獲得樂天的戰力挹注，前年是季後在樂天的60人名單外補進郭嚴文，他去年球季的攻擊火力雖不如巔峰，但也出賽了80場，貢獻近3成的打擊率及近40分的打點。今年再從猿隊手中搶下朱育賢，無論是在外野或是與郭嚴文輪替一壘都對味全的火力有很大的助益；後續則又以總額破億的史勝最大約簽下陳子豪，再度補強長打奪弱的外野，讓味全的外野在今年可以排出前段攻擊組及後段守備組。

洋將部分保底有鋼龍及首位真正實際受益於羅力條款的伍鐸；至於60人名單外簽下的球員，幾名投手包含前獅將宋文華與兄弟棄將陳志杰，則都要經過「葉總再生工廠」的改造，現階段對戰力沒有幫助。

台鋼FA搶人失利但洋將大有斬獲

台鋼雖在爭奪詹子賢的過程中不敵其母隊中信，但卻是在洋將部分最早確定下來的球隊，包括去年的魔鷹、後勁、吉田一將及小野寺賢人這幾名表現不錯的洋將都續留，又新簽下在大聯盟有40場登板的石萬金及上季在中信表現優異，季中被韓職買斷的艾士特，洋將陣容在聯盟數一數二，新的一年真的是翅膀硬了決心要飛離墊底。

在60人名單外則簽下曾入圍年度最佳新人，也入選過世界12強國家隊的廖乙忠，去年雖在一軍出賽不多，但二軍表現尚可，有望能增強台鋼的牛棚戰力。

富邦最大補強是林威助 樂天失去朱育賢重傷

如果不單看球員，林威助是富邦在季前最大的補強。聯合報系資料照

富邦在自由球員市場無所獲後，補強進度就有些停滯，洋將方面現在只確定簽下投手力亞士，過去在大聯盟有133場出賽，54場先發的力亞士，近兩年轉戰韓職，出賽44場有15勝，最快球速來到155公里，其餘洋將如去年表現優異的羅戈還在洽談等待中；60人名單外簽賴鴻誠回來，稍補強了左投牛棚，是對球隊可能較有幫助的球員，其他部分並沒有更多補強的消息傳出，這樣下去，新球季的戰力會是6隊當中最弱，當然如果不單看球員的話，富邦季前最大的補強應該就是林威助的加入了。

朱育賢離隊後，樂天的進攻能力勢必會受影響，補償人選獲得呂詠臻，洋投部分，去年表現不錯的威能帝確定續留，魔神樂還在洽談，新簽了霸鉧德，他去年首度升上大聯盟，只有3場出賽，資歷不若其他球隊的新洋投，60人名單外簽下劉昱言，這幾名新加入的投手對於球隊的助益有待觀察。

球員深度足夠 統一、中信以不變應萬變

獅隊雖然放古林旅日，但至少有留住陳韻文，先發空缺就靠洋投來補。 聯合報系資料照

統一今年雖然少了古林睿煬，但也留下陳韻文，現今沒有太多已確定的補強消息傳出，在60人外名單要簽回球員(林益全)也尚未公布，唯一明確的就是新洋投蒙德茲，他前年在日職巨人先發16場，有5勝5敗2.07防禦率的優異表現，去年則只出賽2場；另外傳聞近幾年都在日職打球的梅賽德斯（C.C.Mercedes）也與統一接觸，他從18年開始就在日職投球，7年登板126場，37勝44敗，防禦率3.10，如果真的加入，洽談中的勝騎士及布雷克又都順利續留，統一的洋投戰力會十分堅強。

去年中職總冠軍中信，季後面臨同時失去2名自由球員的困境，最終成功留下詹子賢，雖然失去陳子豪，也未挑選補償球員，不過對外野戰力其實影響有限，在60人名單外除了簽回幾名自家球員外，並沒有從他隊名單中補強，洋投方面也還沒有確定的簽約消息，但去年表現優異的3名洋投德保拉、猛登及克迪都在洽談中，如都續留，基本上投手戰力就維持相同水準，另外還持續找尋新洋投，預計要準備5名先發洋投，搭配上原本攻守兼具的本土野手陣容，戰力維持與去年差不多的水準。

中信成功留下詹子賢(右)，降低陳子豪離隊後對外野戰力的影響。聯合報系資料照

就目前的補強來說，花近2億的味全當然是最成功的，台鋼最早確定的洋將戰力也是聯盟數一數二，至於上季全年戰績在前段班的樂天、統一、中信3隊，即使沒有像味全那樣大規模的補強，甚至還失去幾名自由球員，不過由於本身在洋將及本土戰力有一定的水準，只要能順利留住去年表現不錯的幾名洋將，新球季的戰力與上季並不會相差太多，何況還有新洋將加入，而上季表現不佳、自由球員市場又失利的富邦，就必須在洋將補強部分多加點油了。