灰狼送走唐斯戰績崩盤 追求巴勒特賭一把大的或許是解方

灰狼上季打進西區決賽，季後賽淘汰衛冕軍金塊，讓全世界開始認識灰狼。去年夏天灰狼為了省錢交易送走中前鋒唐斯，收進尼克前鋒藍道、後衛迪文森佐，現在處境如何？

灰狼目前17勝17敗，西區第10，剛吃下3連敗，現在這支灰狼不要說再度打進西區決賽，眼前連保住季後賽附加賽資格（西區第7-10）都很辛苦。

前灰狼大將唐斯被交易至尼克後扛起先發中鋒重任，場均25.3分、14籃板，投籃命中率5成5，三分命中率4成4，所有數據和表現都是生涯最佳。 法新社

被交易到尼克的唐斯處境如何？唐斯成為尼克先發中鋒，場均25.3分、14籃板，投籃命中率5成5，三分命中率4成4，所有數據和表現都是生涯最佳。

唐斯也用強勢防守和超強籃板球表現，撕去貼在他身上很多年「軟」標籤，過去幾年被暱稱「軟糖」的唐斯目前取代國王中鋒沙波尼斯，成為聯盟籃板王。

現在評估去年灰狼發動的這筆交易，灰狼為了省錢、節稅，裡外都輸慘，戰績滑落，排名大跌，戰力陡降，該不該再次交易做出改變和調整，灰狼管理階層左右為難頭很大。

最近3連敗，灰狼陷入更大困境

灰狼愛德華對活塞殺進殺出砍進生涯單場新高53分，但灰狼還是贏不了球吞下3連敗。 法新社

對活塞，愛德華砍進生涯單場新高53分，但灰狼客場105：119輸活塞。

對塞爾蒂克，灰狼在主場以5成3三分命中率投進21個三分球，投籃命中率5成，籃板球、命中率、三分球、罰球全部壓制塞爾蒂克，但灰狼115：118輸球。

對雷霆，灰狼命中率4成94，三分命中率3成95投進15個三分球，籃板球43：47全部優於雷霆，但灰狼105：113還是輸球，灰狼栽在自己23次失誤。另外一個輸球原因是雷霆後衛亞歷山大單場砍進40分，投籃命中率6成5，亞歷山大根本無法防守。

灰狼教練芬奇也在做出調整，從固執「八人輪換」切換為「九人輪換」，擴大輪換深度，改變防守對位，拉高側翼身材，可惜還沒能發揮效果。

迪文森左開季準星迷航，直到最近才有起色，但整體表現還是很不穩定，無法融入灰狼體系。 法國新聞社

灰狼還是很要求並且重視防守，防守效率聯盟第九，沒有上季精英級別防守出色，但還算夠水準，三分命中率過去一個月也拉到3成78，投出聯盟一線三分大隊水平，迪文森佐、康利、麥克丹尼爾斯都逐漸找回三分準星，但灰狼還是打不贏關鍵比賽。

不少聲音和球評把灰狼第一戰犯歸咎於前鋒藍道，認為他持球時間太長，打法太個人，無法融入團隊成就隊友。另外就是喜歡投三分球，不是在內線造成擁擠，空間拉不開，就是打法和外線出手太吃球權，幫不了團隊。

我完全不這麼看。

灰狼戰績不好和團隊化學變化不如預期，真要找戰犯，前三個也輪不到藍道(左)。 路透

藍道這一季在灰狼場均20.1分、7籃板，投籃命中率4成8，三分命中率3成67，都相當夠水準，每場4.5助攻全隊第一，場均罰球5.5次全隊最多，他不是防守黑洞，灰狼戰績不好和團隊化學變化不如預期，真要找戰犯，前三個也輪不到藍道。

開季前六周灰狼三主力康利、迪文森佐、麥丹尼爾斯投籃和三分球都出現明顯落差，這是灰狼戰績失控很大病因。但過去四周這三名主力投籃和比賽狀況都逐漸回到水平，團隊三分命中率也拉到3成78一線水平，愛德華、華克、里德仍有頂級攻防輸出，灰狼還是很難贏球，就得從人員組合、陣容調整和團隊去著手改變。

灰狼迫切需求另一筆關鍵交易，改善輪換效率和陣容配置，追求想要離開熱火的巴特勒，或許是解方。 美聯社

灰狼迫切需求另一筆關鍵交易，改善輪換效率和陣容配置。

灰狼沒有薪資空間，缺少能打動熱火交易小前鋒巴特勒籌碼，但試試何妨，灰狼圍繞愛德華建隊，拿下巴特勒或許還有很多改變可能。

愛德華需要一個老辣隊友，巴特勒人人嫌，但西區第10的灰狼別無選擇，賭一把大的才是止跌回升最好契機。