中職／府城金孫走向世界 古林睿煬蛻變王牌之路

【撰文・鄧心瑜】

旅外夢從未成年時萌芽，選擇先進入中職，職業起步後每一年都有重重關卡等著古林睿煬，面對、受挫、振作、突破，一次又一次「破關」才成長為現在踏上投手丘霸氣十足、準備贏球王牌投手，這條路古林與統一7-ELEVEn獅走了六年多，從堅定目標再一步步實踐，開拓高中生進入職業後從中職走向旅外第一人，「需要有人以行動去證明我們愈來愈好、是可以的。」

東京巨蛋那一夜 亞冠賽一戰成名

2023年亞冠賽在東京巨蛋對上日本，古林睿煬先發5.1局沒有被敲任何安打，讓日本隊束手無策，6.2局僅被敲3安、失1分超好投一度登上日本熱搜。中華職棒聯盟提供

古林睿煬能將「旅外」這件事從「夢想」轉化為「可行目標」，2023年9月亞運、11月亞冠賽是兩個重要轉折，該年古林睿煬因傷延後開季，加上前幾年傷痛史歷歷在目，對國際賽並無太多想像，「很多人問我想不想打亞運、亞冠，其實我是不敢想的，當時不要受傷就是最大願望了。」亞運是個人職業後首度穿上中華隊球衣，不同的是以中繼身分出賽，兩場短局數後援盡情飆送火球，共投4局、7K，感受國際賽張力與不同視野。

亞運帶回來的信心並沒有維持太久，季後挑戰賽古林在不能輸的比賽中僅投3局挨兩轟退場，給他相當大打擊，沒時間消沉，緊接而來亞冠賽才是大場面，「前一場是很不好的結束，有很多事情想在亞冠賽嘗試，我需要一場比賽證明這段時間努力是有效的。」

在東京巨蛋對上清一色日本頂尖新秀侍JAPAN，古林睿煬前5.1局沒有被敲任何安打，讓日本隊束手無策，6.2局僅被敲3安、失1分超好投一度登上日本熱搜，除了最有自信直球威力依舊，控球精準俐落壓制對手，投出自認生涯代表作之一，「台灣剛腕」也確實吸引到日職球探目光，這個晚上是古林旅外契機，「給我的信心不單單對未來有更大想像空間，而是在面對困境時我的轉念是正確的，從季後賽到亞冠賽，得到再來一次的勇氣，正視問題再解決，永遠相信有下一次。」亞運打開國際視野，到了亞冠讓世界看見來自台灣強投，「旅外機會來了」成為古林與總教練林岳平、統一7-ELEVEn獅球團共同默契。

日本火腿球探一席話 扛下壓力再進化

2024球季對古林睿煬來說是另一次心理與技術挑戰。聯合報系資料照

2023年繳出整季防禦率1.80絕佳成績，又已聽聞外隊接觸風聲，2024球季對古林睿煬來說是另一次心理與技術挑戰，「春訓有點急，特別是知道假如這季丟得好就有機會出去，壓力非常大，迫切想讓大家知道我很好、而且能更好。」回想去年季初，雖然內容有些跌跌撞撞，不過都能力保不失分，想維持在顛峰狀況不容許有任何閃失，「但這讓我每次先發都壓力很大，壓抑、不舒服。」造成壓力的還有社群媒體總能看到「球探到場觀看」、「美日職都關注」等新聞，雖然總說著做好自己就好，「怎麼可能完全不在意，輿論好像在說我早就不想留在中職，但我並不是這麼想的。」

除了試著轉念，當時與日本火腿球探碰面後，對方一番話給足古林信心，「他們說『看過你最好的樣子（亞冠賽），不用特別展示什麼了，更想看你在狀況不好時怎麼面對，不用擔心我們還是想要你。』聽到這番話之後覺得，哇！我無敵了！」心理緊繃到極致的古林終於能甩開雜念，下一次先發正好是高國慶引退賽，當時因雨不斷延後開賽時間，又正好因流感重感冒，牛棚狀況奇差無比，神奇的是這場綜合所有最壞條件下投出6局僅被敲兩安絕佳表現，「有點像亞冠賽那樣的轉折，得到的信心和成就感巨大，開始知道就算那天狀況不好還是能拉回來。」從此古林近乎打開無雙模式，先發至少投滿6局、失分大量減少，最後以防禦率1.66成績收尾，投出比前一年更亮眼數據，旅外拍板定案。

用表現回饋餅總 開幕戰跌倒與再起

2020年統一獅古林睿煬還是青澀時期，漸漸扛起重任。聯合報系資料照

林岳平不僅僅是球隊總教練，更是古林睿煬職場上的父親、棒球路上貴人，無論球場、生活、三觀都引導他走在正確道路上，在球場上嚴厲訓練，私底下在古林眼中其實是愛搞怪、人很好的大哥哥，「剛進來我做什麼餅哥都會在旁邊，甚至跟我一起跑體能，感情會這麼好也是因為二軍長時間相處，有想過假如不是遇到餅哥，現在可能不是這樣，很幸運遇到他。」與其他教練不同的是願意花時間了解球員個性，再針對選手用不同方式相處，指定訓練以外，也放手讓古林嘗試個人強化訓練。

或許球迷還有印象，古林睿煬進入職業初期總是傷痛纏身，也曾自嘲「玻璃」體質，2019年聘請個人訓練師歐文，兩人積極討論個人化訓練，歐文透露剛接觸古林就堅定著「未來要旅外」信念，從肌力、增強體重儲備能量開始，「台灣本土先發投手球速這麼快很少見，很多問題是第一次遇到，不斷討論出應對方法，讓他的身體能應付一整年投球量，球場以外時間幾乎離不開訓練，很多次咬著牙也要把訓練吃完。為了讓他能獲得完整休息，要求他先發完當天半夜來做重訓也願意配合，真的很努力。」為了追求更遠目標，古林自聘訓練師、營養師協助，場外生活高度自律，也終於獲得回報。

2021年古林睿煬先發出賽達20場，成為統一獅主力投手之一。聯合報系資料照

2021年開幕戰由古林睿煬掛帥是林岳平特意安排，年僅20歲寫下中職史上開幕戰最年輕先發投手，為的是讓他承受外界期待，只不過古林這場耗了70球僅丟兩局，壞球連發，「我都開玩笑說蔡（英文）總統是來看我開球的，那場對我打擊很大。」也因此再度收到2024主場開幕戰先發任務時，古林睿煬同樣擔心，「其實緊張死了，擔心我會被罵、也擔心把我排在這場先發的餅哥被罵，當下只想表現好，面對一樣狀況，我覺得跟三年前比起來，更有能力與經驗去面對。」該場以5局無失分、 9K搶下球季首勝，從開幕戰跌倒、再從開幕戰奮起，證明能面對失敗、重新挑戰，雪恥成功。

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