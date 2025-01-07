回顧驚奇旅美之路 鈴木一朗有望成首位亞洲名人堂之星

美國國家棒球名人堂去年底宣布2025年新一批候選人，總計14名人入列，包括現年51歲的日本球星鈴木一朗，有機會在首次入圍就獲75%的同意選票進名人堂。這一篇，我們來快速回顧他揚名日本、前進美國之路，以及引退後的心情感言。

一朗生涯相當精采！10度獲選全明星賽、10 次金手套，累積3089支安打、509 次盜壘，分別效力於西雅圖水手、紐約洋基隊和邁阿密馬林魚隊，2019 年3 月在東京巨蛋大聯盟開幕戰宣布退休。他早從小三起接觸棒球，父親鈴木宣之施以嚴格訓練，棒球作家懷殷（Robert Whiting） 在《鈴木的意義》一書記載，每天下午3時到7時公園短打和接球練習，晚餐、寫完功課後在打擊場揮棒到晚上11時。

美國國家棒球名人堂新一批候選名單中，出現了締造連續十年200安的日本球星鈴木一朗，各界預期他有機會首度入圍就入選，成為第一位名人堂亞洲球星。陳光立／攝影

一朗自創一套獨特的揮棒，雖天生右手但靠鏟子練左打，打擊時可用慣性提早起跑。高中時那套鐘擺打姿成形，前腿抬起就像長而緩慢的鐘擺，朝著捕手方向擺動，棒球作家睿德（T.R. Reid）在《華盛頓郵報》撰文，一朗揮棒時將重心放右腳釘下，瞬間雙手揮打後起跑。這怪異姿勢，在初進日職時遭遇挑戰，時任監督土井正三1992年將其下放二軍調整。然而，幾年內領導層開始接受這非傳統風格，因一朗締造連續七年打擊王輝煌紀錄。

1997年，西雅圖水手隊的球探柯爾邦（Jim Colborn）赴日，那時一朗的名字如日中天街頭，包括電視、報紙與廣告看板等。柯爾邦為了進一步瞭解此人，透過關係雙手奉上一件小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.） 簽名球衣當見面禮。翌年冬天，一朗赴美拍汽車廣告，這位球探熱情接待，除邀到加州范杜拉（Ventura）家裡小聚，還陪練保持身手。柯爾邦相信一朗非池中之物，向水手隊強烈推薦，但總經理伍德沃德（Woody Woodward ）持保守態度。

鈴木一朗第一年赴美就一鳴驚人，以強勁的臂力、驚人腳程與出色打擊技巧包辦各大獎項，更在2004年締造令人瞠目結舌的單季262安紀錄。陳光立／攝影

直到1999年，也就是鈴木一朗成自由球員前兩年，歐力士隊拓展與美雙邊協議，派球員到亞利桑納州 與水手隊一起春訓，那年一朗展現快速揮棒和強勁臂力，讓教練和球員們印象深刻。一年後，柯爾邦再出擊撰寫球探報告，並提醒自己和一朗的好交情，說服新任總經理吉利克（Pat Gillick）引進鈴木一朗。

2001年4月11日一朗一鳴驚人，在奧克蘭客場之戰展雷射肩，在右外野接球後迅速投向三壘，將跑者隆恩（Terrence Long ）觸殺，球筆直飛進三壘手貝爾（David Bell）手套強勁臂力令人瞠目結舌。同年4月、5月，一朗締造連續15安與23安包辦美聯單月最佳新人，半個球季敲133支安打創隊史紀錄，並以340萬票成菜鳥全明星先發。

鈴木一朗雷射肩助殺！

球季結束助隊拿116勝刷新紀錄，包括最有價值球員、年度新人、金手套、銀棒獎項悉數入袋，一位看起來瘦弱的亞洲人每天上場比賽、活力滿檔，那氣場比身材更令人折服。2001到2005年任二壘手的布恩（Bret Boone）說，一朗打普通滾地球的上壘成功率50％，不需用力揮棒就上壘，在防守佈陣還沒流行的年代，他一人就讓各隊教練方寸大亂，得找各種防守策略阻止他。

2004年一朗再創神蹟，上半季打擊率3成21，下半季則以驚人的4成29繼續猛打，最終創下262支安打紀錄，根據數據公司柯德法棒球（Codify Baseball）資料，大聯盟史上例行賽客場繳出135支安打以上的球員只有一人，那就是「鈴木一朗」。

鈴木一朗在2004年以262支安打打破大聯盟單季紀錄，就此奠定名人堂之路。 陳光立／攝影

2004年，他出征客場一共貢獻145安，5月份就有50安、打擊率4成，進入7月是56安、打擊率4成32；同年8月再複製56安、打擊率4成63，一整年共三個月的打擊率破4成。連續10年單季破200安與羅斯（Pete Rose）並列，連續10年入選明星賽獲高度肯定。不過，再強也難擋歲月摧殘，來到2012年身手下滑，同年7月交易到紐約洋基隊，從此之後就不是天天先發的右外野手，效力邁阿密馬林魚隊的一朗，被高層認定屬戰力規劃外。

接受日本電視TBS訪問時，一朗也首度對外公開過程，他說： 「昔日洋基的隊友基特（Derek Jeter）任球團執行長，他面對面告訴我翌年不續約，不拐彎抹角直接說話很好。」一朗坦承心情有幾分五味雜陳：「（離開馬林魚）只能向前走，雖不知道是否有球隊簽約，我只能耐心等待。翌年春訓開始經紀人沒打電話來，直到3月底球季開打仍無消息，我打算在日本神戶跟幾位記者聯繫，正式宣布（引退）消息，低調地結束生涯。未料，水手隊突然跟我聯繫。」

「朗神」鈴木一朗有望成為首位亞洲名人堂之星。 美聯社

鈴木一朗對老東家的雪中送炭甚為感動，他說：「2012年季中交易是我主動申請，多年後他們還願意接納我，這讓人非常高興。條件是什麼已不重要！我想為球隊做任何事，絕對不辜負這份信任。」所以，第二度穿水手服的日子，一朗是懷著報恩心情登場。 2019年春訓，一朗的打擊率不到一成，球隊私下告知不會續約，他表示：「我壓根沒考慮（回日職）找球隊，東京開幕戰就是引退的時刻，不論能否繼續下去我很坦然，我不會在其他球隊退休、不會再離開水手隊。」同樣地，1月21日若順利當選名人堂的話，一朗勢必是以水手隊51號身份進駐。