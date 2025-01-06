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日職／洋砲難尋的年代 前古巴打擊王等待再創第二春

聯合新聞網／ Hiyan
出生於古巴的畢謝多，MLB在白襪隊效命之後，2015年只在藍鳥隊熱身賽(圖)亮相，後來便轉戰日職長達9年時間。 路透
出生於古巴的畢謝多，MLB在白襪隊效命之後，2015年只在藍鳥隊熱身賽(圖)亮相，後來便轉戰日職長達9年時間。 路透

近年來日本職棒呈現明顯的「投高打低」，其中一個現象是表現活躍的外籍打者也愈來愈少，能拿到個人獎項的更是成了稀有動物。

以打擊王來說，太平洋聯盟上一個外籍打擊王已經是2008年樂天金鷲隊的內野手碩特（Rick Short）。中央聯盟方面，橫濱DeNA洋砲奧斯汀（Tyler Austin）去年以0.316獲得第一，也才不過是近10年第2名外籍打者。近10年另一名打者是2018年的畢謝多（Dayan Viciedo），當年他的打擊率高達0.348，是2011年球季之後單季最高打擊率，並且以178支安打，一舉獲得雙冠王。

出生於古巴的畢謝多在NPB效力9年，平均打擊率0.287，加上守備有不錯評價，兩度獲得一壘金手套獎，不僅是在中日龍，也絕對足以名列近年來中央聯盟最具威力的外籍洋砲之一。不過畢謝德2023年起出賽機會驟減，去年甚至只在一軍出賽15場比賽，7月底登錄抹消之後就在二軍調整。2021年底與中日龍簽下的3年約12億日圓合約在去年底到期，目前動向未明。

畢謝多離開中日龍隊之後仍對延續選手生涯有企圖心，也希望獲得在其他球團打球的機會。不過他在近兩個球季的出賽機會已經大幅減少，加上今年將滿36歲，都讓畢謝多的處境變得更加艱辛。

然而即使如此，畢謝多仍然有一項優勢，那就是他已經取得日本國內FA資格，因此2024年起上場身分可以比照日本本土選手，而不佔外籍選手的名額。這對許多欠缺攻擊火力的球隊來說會是一個誘因，畢竟現在優質洋砲難尋，有一名熟悉日本職棒環境又具有經驗的外籍打者相當難得。

只是畢謝多從2019年之後的年薪都在3億日圓以上，最高甚至接近到4億日圓，因此最後關鍵可能在於畢謝多願意降價到什麼程度而定。否則無論是太平洋聯盟的西武、樂天、歐力士，或是中央聯盟的廣島鯉魚，對於這些攻擊火力需要補強的球隊來說，畢謝多都是可以考慮的對象。

就以千葉羅德隊的美國籍外野手索托（Neftalí Soto）為例，他在橫濱DeNA效力6年之後去年首度轉戰太平洋聯盟，加入千葉羅德隊之後出賽132場，繳出0.269打擊率、21支全壘打、88分打點的優質成績。雖然35歲的索托全壘打不像極盛時期動輒超過30轟以上（2018年41轟、2019年43轟），但全壘打排名洋聯第四；打點更是僅次於山川穗高的99分，高居洋聯第二，為羅德隊火力帶來相當大的幫助。

而索托在2023年橫濱DeNA最後一年的年薪高達3億2,500萬日圓，因為3年合約走完，加上成績下滑而在年底成為自由契約球員。去年他降價到1億5000萬，大約只有前一年球季的一半，但不見衰退，也沒有適應另一個新聯盟環境的困擾，依然繳出亮眼成績單。千葉羅德隊以不到2億就挖到一名單年可以貢獻近90分打點的砲手，加上另一名左打洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）的23轟、60分打點，鞏固了中心打線，是羅德去年得以打進季後賽的主因。

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