日職／洋砲難尋的年代 前古巴打擊王等待再創第二春

近年來日本職棒呈現明顯的「投高打低」,其中一個現象是表現活躍的外籍打者也愈來愈少,能拿到個人獎項的更是成了稀有動物。

以打擊王來說,太平洋聯盟上一個外籍打擊王已經是2008年樂天金鷲隊的內野手碩特(Rick Short)。中央聯盟方面,橫濱DeNA洋砲奧斯汀(Tyler Austin)去年以0.316獲得第一,也才不過是近10年第2名外籍打者。近10年另一名打者是2018年的畢謝多(Dayan Viciedo),當年他的打擊率高達0.348,是2011年球季之後單季最高打擊率,並且以178支安打,一舉獲得雙冠王。

出生於古巴的畢謝多在NPB效力9年,平均打擊率0.287,加上守備有不錯評價,兩度獲得一壘金手套獎,不僅是在中日龍,也絕對足以名列近年來中央聯盟最具威力的外籍洋砲之一。不過畢謝德2023年起出賽機會驟減,去年甚至只在一軍出賽15場比賽,7月底登錄抹消之後就在二軍調整。2021年底與中日龍簽下的3年約12億日圓合約在去年底到期,目前動向未明。

Sources: Dayan Viciedo is not expected to return to the Chunichi Dragons by 2025. At least 4 NPB teams are in talks with the Cuban player.



Viciedo, 35, has a .287 AVG batting average in 9 NPB seasons with 139 HR and 549 RBI. pic.twitter.com/A6spnNg5Wy