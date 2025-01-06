中職／2025關鍵合約年 「旅外幫」王維中、江少慶和林子偉各有難題

在大巨蛋和世界12強賽中華隊奪冠熱潮助攻下，今年中華職棒可望再躍起，單場平均觀眾人數有機會突破8000人大關，各隊票房和商品收益預期會再成長，對於3名具旅美資歷的江少慶、王維中、林子偉來說，同樣也是重要的一年，因為3人複數年合約都將在今年底到期，能否繳出符合身價的成績，攸關接下來談薪。

左投王維中在大聯盟累計出賽47場共投49.2局，戰績3勝0敗，防禦率6.52，2020年選秀味全龍以狀元籤指名王維中，簽下5.3年平均月薪3.3萬美元的複數年約，換算台幣月領約100萬出頭，算是相當優渥的待遇。

王維中領的是洋將等級薪水，球團當然期待他投出洋投等級的成績，只是他在中職總計出賽110場其中51場先發，這51場先發只拿到10勝，另有21敗，防禦率3.47，被打擊率0.254，每局被上壘率1.31，平均每場先發大概吃下5局，數據只能算差強人意。

王維中在中職打滾4年，拿下14勝23敗25次中繼成功和1次救援成功，防禦率3.38，每局被上壘率1.29，去年他拿到4勝7敗2中繼，防禦率3.98，每局被上壘率1.38，無論從哪個角度看，都與百萬月薪身價不太相符，他的5.3年複數年合約將在年底到期，如果無法投出好成績，明年勢必會被大砍薪。

江少慶(圖)與富邦悍將簽下4.5年平均月薪113萬的合約，光論月薪比王維中還要好，但表現比王維中還慘。聯合報系資料照

江少慶沒上過大聯盟，小聯盟最高層級到3A，2021年選秀富邦悍將同樣以狀元籤指名江少慶，簽下4.5年平均月薪113萬的合約，光論月薪比王維中還要好，不用多說，富邦球團當然希望他投出洋投等級成績。

然而江少慶比王維中還慘，不但因傷長期脫離戰線，中職生涯只出賽50場都是先發，只拿到13勝，另有22敗，防禦率3.68，被打擊率0.256，每局被上壘率1.28，平均每場先發投5.1局，更糟糕的是，今年下半季江少慶傷癒復出沒多久，又因右側胸大肌撕裂傷開刀，今年何時能復出還是未知數，如果他無法再進帳勝投就結束這張合約，江少慶拿下1勝，富邦要付出470萬，投報率不高。

2023年樂天桃猿與台鋼雄鷹交易後，與林子偉簽下2年又4.5個月，平均年薪破千萬的合約，結果，這一年多來繳出的成績非常不理想。聯合報系資料照

投報率不高的還有林子偉，2023年選秀台鋼雄鷹先選林子偉當狀元郎，再拿他向樂天桃猿換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫，還有效力日職火腿的王柏融議約權，這筆1換4的世紀交易驚天動地，樂天桃猿隨後與林子偉簽下2年又4.5個月，平均年薪破千萬的合約。

結果，這一年多來林子偉繳出的成績非常不理想，總計出賽79場，累計打擊率只有0.197，上壘率0.272，長打率0.305，外帶5轟、8盜和27打點，在樂天存在感並不高，由於林子偉大小傷勢不斷，今年能否谷底反彈不無疑問，如果無法打出成績，年底談新合約的籌碼就更少了。

對於有名氣和實績的旅外球員，中職球團花錢一向不手軟，2006年La new熊就給陳金鋒千萬年薪，去年富邦悍將也給張育成近兩千萬年薪的3.5年複數年合約，不怕大撒幣，就怕你沒有繳出好成績和帶來預期效益，持平而論，王維中、江少慶和林子偉回到中職表現都不理想，能否在2025的合約年一搏身價，有待時間驗證。