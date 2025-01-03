力拼成為70勝的史詩強隊 王者騎士的優勢與隱憂

今年球季開打前大多數人肯定沒料想到今年在東區霸佔龍頭，甚至開季以來傲視聯盟、一路獨走的竟是沒有大咖球星組合的克利夫蘭騎士隊。整個12月1場比賽騎士只輸1場，團隊磨合狀態推到高點，近期8連勝持續中，目前29勝4敗、勝率高達87.8%，球迷、媒體不免出現討論聲音，甚至期待這支處於巔峰的騎士，有沒有可能繼2015-16的73勝勇士後，再次有球隊締造單季至少70勝的歷史級成就。

回顧歷史，1995-96賽季的公牛在打完前33場時是30勝3敗，打完半季41場依舊3敗，全年繳出史無前例的72勝10敗，直到2015-16年才由全盛期勇士打破高懸20年的紀錄。當年勇士憑藉開季24連勝的狂掃，打完例行賽前33場時是更出色的31勝2負，前41戰則是37勝4敗，最後以73勝9敗名留青史。

不過即使騎士目前聯盟內幾乎無對手，要超越或追平並不容易，73勝的勇士明星賽前勝率高達9成，但如果瞄準單季70勝，那麼容錯率可就提升不少。若騎士能在剩餘的六成例行賽場次中保持現在的87%、88%勝率水平，甚至最後16場可以接受勝率掉到75%，全年都還有機會創下70勝的一大里程碑。

騎士在在沒有大咖球星合組巨頭的情況下，憑藉著強大且均衡的團隊戰力，打出頂級的攻防數據：場均122.4分聯盟第二，攻擊指數121.9聯盟第一；防守指數110.1排名第八，失分110.5分排名第十，且淨勝分高達11.9分，與排名第一的奧克拉荷馬雷霆的12分幾乎無差距。

騎士的球風快速，PACE排全聯盟第六的100.4，另外投籃把握度質量兼具，團隊三分球命中率40.7%、單場產量16.4記三分球分居聯盟一、二名，整體有效投籃命中率同樣高居第一。難能可貴的是他們竟能在如此快速的球風中降低失誤率，場均13.2次失誤排聯盟前四。

從上季場均得分只能排在第20名的貧攻到本季的無人能擋，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）的體系改造肯定是其中的關鍵，他打造出適合團隊的戰術體系、釋放了這批球員的長才，更大膽且平均的用兵策略，安撫了當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）在個人表現與球隊戰績間的拉扯，都是成就當今王者騎士的諸多細小環節。

亞特金森讓米契爾釋放球權，更信任隊友能帶來的支援。 路透

今年是米契爾來到騎士的第三年，平均得分、助攻，上場時間都呈現下滑，但這不是個人能力出問題，很明顯可以看出米契爾在場上主導攻勢、進攻終結，與吸引防守注意的破壞力依舊，整體而言他的選擇更為合理，更信任隊友能帶來的支援，願意配合教練團的戰術設定，甘心為團隊奉獻的態度，使他打得更有效率，這些都是數據面描述不出的存在感。

不過若騎士要晉身70勝的歷史強隊，還有2優勢與1隱憂：

團隊兵多將廣、主力負荷量小

多達10到12人可用輪替，上場時間平均，這是他們今年先發、替補都一樣穩健的主因。比起別隊主力動輒35分鐘的操勞，陣中四大核心米契爾、莫布里（Evan Mobley）、葛蘭德（Darius Garland）、艾倫（Jarrett Allen）每場最多打29到31分鐘，主力藉此能得到更多喘息空間。

再來，全隊多達8個人出賽在20分鐘以上，還不包含最近回歸的射手史特魯斯（Max Strus）上場時間也有22分鐘。全隊10人輪替場均都能分擔17分鐘以上，五個人得分在雙位數，完美詮釋了團隊籃球。尤其現在的趨勢講求注重負荷管理，核心主力要全勤、甚至出賽75場以上都有點困難了，騎士全員皆兵的優勢在中後半段賽季需要體能調節或傷兵浮現時就更能體現。

進攻把握度高 常首節就打垮對手

騎士戰術涵養高，出手選擇合理，外線火力凶猛，團隊失誤又少，總是能打出像全盛期勇士一樣的打出一波流帶走比賽的氣焰。特別是騎士擅長打出首節好球，這讓他們多數時間處於領先順風球的情況，要逆轉他們並不容易，贏球的比賽正負分高達14.9分其來有自。

內線深度不足 得祈禱雙塔整季健康

然而，他們強悍的進攻也存在漏洞，首先，如果當天三分球不再靈光時該怎麼打? 米契爾、葛蘭德的穿針引線與突破無疑是球隊打破僵局的發動機，但是過去兩季這打法頂多就是來到東區第四左右，若想要挑戰綠衫軍的霸業，禁區兩大長人莫布里與艾倫才是最關鍵的人物。

目前持續進步中的艾倫、莫布里雙塔，不僅分別長出小拋投、三分球等多元進攻手段之外，攻守兩端、擋拆與策應配合等都更有經驗。然而扣掉這兩人球隊的內線高度不足，且沒有正規的替補內線能頂得住硬仗。儘管6尺9吋的大前鋒韋德（Dean Wade）本季表現出色，甚至常被拉去打到先發，但他與 31歲正值當打之年的前鋒尼恩（Georges Niang）都偏向高砲塔，硬扛內線吃不了太多時間，將是未來在面臨激烈的肉搏、焦土戰時的一項弱點。

最後以賽程分布來看，接下來到三月前還有一半的賽程分布客場，三月之後更是最硬的月份，有高達12場客場，包含遠征西岸的五連戰，屆時將是考驗騎士是否能如願成為70勝的頂級史詩隊伍的試煉。