熱火與巴特勒已貌合神離 交易大限前能善終？

熱火打算交易「士官長」巴特勒瘋傳一個多月，熱火開放報價，傳得繪聲繪影，最終被熱火籃球事務總裁萊里出面否認暫時平息。

萊里深諳媒體文化、NBA市場和公關話術，「通常我們不會對謠言進行回應，但這起事件瘋傳加料已經影響到球隊，我們沒有交易巴特勒計畫，就這樣。」

如果你足夠了解萊里，那麼你肯定不會相信他說的話，萊里不管要不要交易，會不會交易，其實都在他掌控中，萊里擅長不動聲色，給全世界最大震撼。

2004年夏天熱火從湖人手中交易拿下歐尼爾，2010年夏天熱火組成詹姆斯、波許、韋德超級三巨頭，2012年夏天艾倫從塞爾蒂克轉戰熱火，2019年夏天巴特勒從76人去了熱火，萊里什麼時候透露過風聲，NBA江湖誰能掌握第一手資訊。

兩個月前，當萊里決定不跟巴特勒提前續約，滿足巴特勒想要的三年至少1.5億美元價碼，巴特勒跟熱火早已貌合神離。

萊里並不急，因為他只需要在2025年六月底前處理巴特勒合約就可以，整整一年時間可以開放報價，看看市場反應和球隊真實戰力。

巴特勒是真急，35歲巴特勒即使今年夏天跳出最後一年5200萬美元合約投入自由球員市場，他想要再拿到一分複數年至少一億美以上合約，變數還真不少。

熱火開放巴特勒報價傳聞，萊里、巴特勒、巴特勒經紀人都可能私下徵詢，甚至可能故意放出風聲，試探市場反應，這是必要戰略和心理，誰出面否認都是市場公關回應，

萊里正在與巴特勒團隊鬥智中，就算要交易也要提高價碼。 路透通訊社

萊里最終出來否認交易巴特勒傳聞，為傳聞止血，萊里應該已經掌握市場動向和行情，公開否認交易計畫讓熱火掌握主動地位，巴特勒必須開始猶豫今年夏天該不該冒險跳出合約。

NBA球員市場虛虛實實，球隊和球隊、球隊和經紀人、總管和球員之間交手過招，真相往往比電影上演的還要更寫實殘酷。

巴特勒堅韌過人，季後賽更顯價值，帶隊能力是聯盟精英等級，熱火五年內三度打進東區決賽，兩次打進總冠軍賽，都有巴特勒士官長印記。

問題是巴特勒已經35歲，最後一年合約走完就是36歲，熱火不可能再給他一分符合身價合約。這種情況一如韋德在熱火最後兩年，萊里不行也不能再給韋 德他想要的合約和價碼，否則熱火就很難在保持競爭力同時快速重建補強。

巴特勒當然懂，所以他有點急，巴特勒經紀人必須主動出招，試圖引起關注和討論，掌握自己在自由市場行情和主動。

過去一個月巴特勒交易傳聞和熱火戰績不難發覺，熱火對巴特勒需求已經不再那麼高，過去五戰熱火4勝1敗，巴特勒只出賽一場，其中熱火客場對魔術、火箭兩支東，西區四強球隊都贏球，巴特勒根本沒有隨隊。

赫洛已成長為熱火第一得分點，過去3場得分都在27分起跳！ 美國聯合通訊社

熱火盡力挖掘陣容最大潛能和年輕球員，赫洛已經成長為熱火第一得分點，投籃命中率4成77，三分命中率4成1，場均24.3分，側翼防守工兵小前鋒海史密斯、哈克斯可以信任，進攻端約維奇身高對位、羅賓森三分球都能依靠，板凳打爛仗和改變比賽奇兵巴克斯可以賦予更多角色。

巴特勒在熱火地位和分量已經逐漸被熱火陣容深度給稀釋，這是萊里能力，也是熱火深度。

只要能拿到滿意報價，熱火會在2月7日球員交易截止日前出手巴特勒，如果市場沒有滿意報價，巴特勒季後賽還很好用而且有關鍵性，巴特勒必須為成為自由球員身價打拚，熱火一點都不吃虧。

有巴特勒很棒，但沒巴特勒也還可以，熱火重新處於主動和優勢位置。

熱火最終會交易送走巴特勒，這齣戲還有轉折也會很有戲。