快訊

韓國當局出發執行尹錫悅逮捕令！ 抗議者矢言阻撓「用性命阻擋」

銀白世界再現！ 玉山昨晚降瑞雪 今晨積雪0.5公分

聽新聞
0:00 / 0:00

熱火與巴特勒已貌合神離 交易大限前能善終？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
缺賽8場的巴特勒帶著粉紅編髮回歸，被問到是否還想待在熱火，他回答「好問題，我不知道」。 美聯社
缺賽8場的巴特勒帶著粉紅編髮回歸，被問到是否還想待在熱火，他回答「好問題，我不知道」。 美聯社

熱火打算交易「士官長」巴特勒瘋傳一個多月，熱火開放報價，傳得繪聲繪影，最終被熱火籃球事務總裁萊里出面否認暫時平息。

萊里深諳媒體文化、NBA市場和公關話術，「通常我們不會對謠言進行回應，但這起事件瘋傳加料已經影響到球隊，我們沒有交易巴特勒計畫，就這樣。」

如果你足夠了解萊里，那麼你肯定不會相信他說的話，萊里不管要不要交易，會不會交易，其實都在他掌控中，萊里擅長不動聲色，給全世界最大震撼。

2004年夏天熱火從湖人手中交易拿下歐尼爾，2010年夏天熱火組成詹姆斯、波許、韋德超級三巨頭，2012年夏天艾倫從塞爾蒂克轉戰熱火，2019年夏天巴特勒從76人去了熱火，萊里什麼時候透露過風聲，NBA江湖誰能掌握第一手資訊。

兩個月前，當萊里決定不跟巴特勒提前續約，滿足巴特勒想要的三年至少1.5億美元價碼，巴特勒跟熱火早已貌合神離。

萊里並不急，因為他只需要在2025年六月底前處理巴特勒合約就可以，整整一年時間可以開放報價，看看市場反應和球隊真實戰力。

巴特勒是真急，35歲巴特勒即使今年夏天跳出最後一年5200萬美元合約投入自由球員市場，他想要再拿到一分複數年至少一億美以上合約，變數還真不少。

熱火開放巴特勒報價傳聞，萊里、巴特勒、巴特勒經紀人都可能私下徵詢，甚至可能故意放出風聲，試探市場反應，這是必要戰略和心理，誰出面否認都是市場公關回應，

萊里正在與巴特勒團隊鬥智中，就算要交易也要提高價碼。 路透通訊社
萊里正在與巴特勒團隊鬥智中，就算要交易也要提高價碼。 路透通訊社

萊里最終出來否認交易巴特勒傳聞，為傳聞止血，萊里應該已經掌握市場動向和行情，公開否認交易計畫讓熱火掌握主動地位，巴特勒必須開始猶豫今年夏天該不該冒險跳出合約。

NBA球員市場虛虛實實，球隊和球隊、球隊和經紀人、總管和球員之間交手過招，真相往往比電影上演的還要更寫實殘酷。

巴特勒堅韌過人，季後賽更顯價值，帶隊能力是聯盟精英等級，熱火五年內三度打進東區決賽，兩次打進總冠軍賽，都有巴特勒士官長印記。

問題是巴特勒已經35歲，最後一年合約走完就是36歲，熱火不可能再給他一分符合身價合約。這種情況一如韋德在熱火最後兩年，萊里不行也不能再給韋 德他想要的合約和價碼，否則熱火就很難在保持競爭力同時快速重建補強。

巴特勒當然懂，所以他有點急，巴特勒經紀人必須主動出招，試圖引起關注和討論，掌握自己在自由市場行情和主動。

過去一個月巴特勒交易傳聞和熱火戰績不難發覺，熱火對巴特勒需求已經不再那麼高，過去五戰熱火4勝1敗，巴特勒只出賽一場，其中熱火客場對魔術、火箭兩支東，西區四強球隊都贏球，巴特勒根本沒有隨隊。

赫洛已成長為熱火第一得分點，過去3場得分都在27分起跳！ 美國聯合通訊社
赫洛已成長為熱火第一得分點，過去3場得分都在27分起跳！ 美國聯合通訊社

熱火盡力挖掘陣容最大潛能和年輕球員，赫洛已經成長為熱火第一得分點，投籃命中率4成77，三分命中率4成1，場均24.3分，側翼防守工兵小前鋒海史密斯、哈克斯可以信任，進攻端約維奇身高對位、羅賓森三分球都能依靠，板凳打爛仗和改變比賽奇兵巴克斯可以賦予更多角色。

巴特勒在熱火地位和分量已經逐漸被熱火陣容深度給稀釋，這是萊里能力，也是熱火深度。

只要能拿到滿意報價，熱火會在2月7日球員交易截止日前出手巴特勒，如果市場沒有滿意報價，巴特勒季後賽還很好用而且有關鍵性，巴特勒必須為成為自由球員身價打拚，熱火一點都不吃虧。

有巴特勒很棒，但沒巴特勒也還可以，熱火重新處於主動和優勢位置。

熱火最終會交易送走巴特勒，這齣戲還有轉折也會很有戲。

NBA專欄 巴特勒 熱火 萊里 詹姆斯

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

熱火與巴特勒已貌合神離 交易大限前能善終？

熱火打算交易「士官長」巴特勒瘋傳一個多月，熱火開放報價，傳得繪聲繪影，最終被熱火籃球事務總裁萊里出面否認暫時平息。 萊里深諳媒體文化、NBA市場和公關話術，「通常我們不會對謠言進行回應，但這起事

力拼成為70勝的史詩強隊 王者騎士的優勢與隱憂

今年球季開打前大多數人肯定沒料想到今年在東區霸佔龍頭，甚至開季以來傲視聯盟、一路獨走的竟是沒有大咖球星組合的克利夫蘭騎士隊。整個12月1場比賽騎士只輸1場，團隊磨合狀態推到高點，近期8連勝持續中，目前

籃網迎回羅素目標仍是「坦」狀元 與湖人交易各取所需

本季開打至今，湖人雖然不像去年拿下季中盃冠軍時意氣風發，但也穩定的維持在西區季後賽的射程內，不過團隊防守效率目前僅排名在偏低的聯盟第21名，是後續維持住戰績的一大隱憂，而籃網在前不久才剛將施羅德（De

詹皇打到不惑之年生涯40件大事紀 第一件「決定之日」...

昨天NBA特別安排湖人對戰騎士，讓詹皇在40歲生日時對上自己的起家隊伍，象徵時代的傳承。根據espn的體育中心新聞，詹姆斯成為NBA歷史上第一個從未滿20歲的青少年時期打到40歲的老將，而且他在十字頭

中職／規劃陳鏞基引退卻要簽回林益全 統一決策令人難解

中職去年有周思齊及潘威倫2位名將退休，今年又有誰會高掛球鞋呢？日前傳出統一球團有意規劃讓陣中老將胡金龍及陳鏞基在這個球季打完後就引退，但在之前，卻又透露有意簽回被放在60人名單外的林益全，這樣的操作令

中職／複製12強鐵牛棚經驗 桃猿打線被挖角缺口就靠投手彌補

從Lamigo到樂天，眾所周知桃猿是本土球員打優於投的球隊，暴力猿打線始終令對手敬畏。然而近十年中，他們歷經勝母鋒連線解體、陳俊秀及朱育賢跳槽、藍寅倫被交易、郭嚴文戰力外等，超過五位以上有十轟實力的打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。