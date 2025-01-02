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籃網迎回羅素目標仍是搶狀元 湖人補強側翼盼增加競爭力

聯合新聞網／ Marion
湖人寄望芬尼史密斯(中)能夠補強側翼防線。 路透社
湖人寄望芬尼史密斯(中)能夠補強側翼防線。 路透社

本季開打至今，湖人雖然不像去年拿下季中盃冠軍時意氣風發，但也穩定的維持在西區季後賽的射程內，不過團隊防守效率目前僅排名在偏低的聯盟第21名，是後續維持住戰績的一大隱憂，而籃網在前不久才剛將施羅德（Dennis Schroder）交易到勇士，換來更多的選秀權，累積資產，同時嘗試尋找更多的交易，來增加球隊重建時的資產。

也因此兩支球隊在稍早完成一筆牽涉四名球員的交易，籃網送出芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）與米爾頓（Shake Milton）到湖人，並換來羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3枚次輪籤。

這是羅素最近8個球季裡第5次被交易，甚至是第二次被湖人交易到籃網，雖然是2015年選秀會的榜眼、目前的年齡理論上也還在巔峰期，但這幾年最亮眼的時刻，還是在上一次待在籃網的時候。只是這次籃網恐怕不見得是希望他率領球隊打出什麼成績，而是期待他的到期約能清出多少薪資空間，甚至在未來一兩個月內買斷也不是完全不可能。

加上今年作為一個深度與強度都不錯的選秀年，籃網正在嘗試讓自己有足夠的機率能夠拿到超級新人佛雷格（Cooper Flagg），所以羅素來到籃網後，也未必會有很大的發揮空間，想在這裡重新打出亮眼數據，爭取下一張大合約的機率可能也不高。

而路易斯是二年級新秀，這兩個賽季在湖人都沒獲得什麼出場機會，雖然籃網的人手短缺，但估計也很難獲得太好的機會，這筆交易籃網想要的，主要還是在那3枚次輪籤：尤其這三枚次輪籤分別會在2027、2030與2031兌現，屆時詹姆斯（LeBron James）多半已經退休或至少更進一步退化，或許是有可能得到一張順位比較好的籤位。

羅素(左)本季表現飽受質疑，終究還是被交易。 美聯社
羅素(左)本季表現飽受質疑，終究還是被交易。 美聯社

羅素本季至今繳出場均12.4分、4.7助攻、2.8籃板的成績，比起去年的18.0分、6.3助攻與3.1籃板有著不小的下滑，命中率更是從上一季的45.6%下滑到本季的41.5%，整體攻守質量都有很大差距，也已經被降到替補席，上賽季尚可用進攻彌補糟糕防守的缺陷，這一季不只進攻失靈，進階防守數據更是比上賽季更糟糕。

同時湖人本賽季的防守一直不太理想，因此增加側翼防守顯然是湖人本季的補強重點，雖然芬尼史密斯的攻擊能力沒有羅素亮眼，生涯一直都是一名很純的3D型態球員，不過合格的身材和紮實的防守功力，在現代籃球是各隊最希望獲得的綠葉，在籃網之前開價首輪籤沒有太好的報價，讓湖人最終以3枚次輪籤拿下。

總之，由於兩隊處於不同的時間線，湖人想在詹姆斯生涯末期再次衝擊季後賽甚至總冠軍賽，而籃網則是在幾次補強衝冠不成後，打算拆隊賣選秀權開始重建，因此這筆交易對雙方來說，也算是各取所需。

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